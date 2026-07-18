Ángel Di María le contó a Yanina Latorre cómo vive a la distancia la definición del Mundial: “Es raro”

Faltan solo horas para que el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México llegue a su fin, pero aún queda el partido más importante: el de la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Argentina, que le ganó 2 a 1 a Inglaterra en una semifinal histórica, se enfrentará a España, que viene de imponerse 2 a 0 a Francia, una de las grandes favoritas del torneo. En la previa, el que habló fue una persona que tiene vasta experiencia en finales importantes. ¿Quién? Ángel Di María. Le mandó un audio a Yanina Latorre y le contó cómo vive a la distancia la definición de la Copa del Mundo.

“Ahora de este lado, siento lo mismo que siente la gente. Es raro, llevo muchísimos años estando del otro lado”, dijo “Fideo” en un mensaje de voz que reprodujeron al término de la emisión del viernes 17 de julio de Sálvese quien pueda (América TV). Aseguró que las sensaciones de nerviosismo y ansiedad que tiene ahora son muy diferentes a lo que se vive en la concentración: “Cuando estás ahí es otra cosa, porque estás compartiendo momento con los chicos, mate, entrenamiento, el truco... Entonces no sentís tanta presión, ni la ansiedad”.

"Hoy siento lo que realmente sienten todos los argentinos", sostuvo Di María respecto al nerviosismo antes de cada partido del Mundial Aníbal Greco - LA NACIÓN

Incluso reveló que las tres horas desde que llegó a su casa de Rosario después del entrenamiento hasta que comenzó la semifinal frente a Inglaterra fueron eternas. “Cuando estás en la selección, no te pasa, es diferente. Hoy siento lo que realmente sienten todos los argentinos: la realidad, la ansiedad, los nervios”, sostuvo.

Ángel Di María explicó por qué no irá a la final del Mundial

Durante los últimos días, varios se preguntaron por la posibilidad de que diga presente este domingo en el MetLife Stadium. Sin embargo, él tiene más que decidido dónde mirará el partido. “No fui ni voy a ir. Mufa no quiero ser. Me quedo tranquilo en casa y lo sigo mirando desde ahí. Los chicos saben que tienen mi apoyo desde el primer día, así que apoyando como siempre”, le dijo el jueves a la prensa cuando salió de ver Rocky, la obra de Nico Vázquez. Afirmó que hizo todo lo que tenía que hacer y que ahora es el momento de Lionel Messi y de los jugadores que están en competencia. “Estoy desde acá, le escribo siempre, estamos en contacto y, como siempre, deseándoles lo mejor”, concluyó.