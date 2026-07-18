Mundial 2026, en vivo: Inglaterra y Francia definen el tercer puesto y la Argentina se entrena de cara a España
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
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Messi recibió una pregunta en inglés de Tom Brady y Dibu Martínez tuvo que hacer de traductor
Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez protagonizaron un llamativo episodio durante el Fanatics Fest organizado por la FIFA en la previa de la final del Mundial 2026, cuando el capitán de la selección recibió una pregunta del jugador de fútbol americano Tom Brady y debido a su desconocimiento del inglés, el portero argentino tuvo que oficiar de traductor.
¡MOMENTAZO! Tom Brady le hizo una pregunta en inglés a Leo Messi y el DIBU MARTÍNEZ tuvo que ser su traductor.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 17, 2026
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“Vos y Lamine Yamal se sacaron esa foto icónica cuando él era un bebé. Ahora él tendrá su primera final en una Copa del Mundo y vos, probablemente, aunque ojalá no sea así, la última. Es muy profético. ¿Qué significa esa foto para vos?“, fue el planteo que realizó Brady.
Ritual cumplido: la selección tuvo su asado antes de la final
Argentino hasta los huesos. Y sí, hubo asado con la banda 🔥😎 pic.twitter.com/Br9DAa8At6— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) July 18, 2026
Reviví las jugadas donde Argentina estuvo al borde del knockout y resucitó
La fase de grupos fue un trámite. Tres triunfos, apenas un gol recibido y el primer puesto asegurado con una fecha de anticipación dejaron a la selección argentina lejos de cualquier urgencia. Pero el Mundial cambió de rostro apenas comenzaron los cruces directos. Desde entonces, cada partido tuvo un instante en el que todo pareció derrumbarse.
Algunas veces fue una pelota que viajaba rumbo al empate. Otras, una contra que podía terminar con la eliminación, un remate salvador cuando el reloj ya no ofrecía margen o una decisión arbitral que modificó el desarrollo del encuentro. En todos los casos hubo un protagonista distinto, pero el resultado fue el mismo: la Argentina siguió con vida.
La columna del hincha “desenamorado” de la Argentina en la revista The New Yorker que generó indignación en internet
Una polémica columna publicada en la revista The New Yorker generó una fuerte crítica de parte de los argentinos en redes sociales. Ishaan Tharoor, columnista de asuntos internacionales, contó su desenamoramiento de la selección argentina en este último Mundial. Aunque siempre se consideró un admirador del conjunto y su país, esta vez calificó a la albiceleste como “el villano” de la competición y lo acusó de ser “favorecido por decisiones arbitrales cuestionables”.
La columna despertó el enorme rechazo de los argentinos, que apuntaron contra el periodista por considerar al país como el “establishment” del fútbol.
En su texto, Tharoor rememoró su amor por Diego Armando Maradona. Escribió que vio jugar a la Argentina por primera vez en el partido inaugural del Mundial de 1990 en Italia. Lo miró desde Calcuta, en India, donde pasó gran parte de su infancia.
La respuesta del Gobierno a la frase de Messi sobre la gente “que no llega a fin de mes”
A través de la Oficina de Respuesta Oficial (OPRA), el Gobierno replicó este viernes la mención del capitán de la selección, Lionel Messi, sobre la gente que en la Argentina “no llega a fin de mes”. El presidente Javier Milei compartió el comunicado en su cuenta de X.
Messi pronunció esa frase después de ganarle a Inglaterra y en diálogo con TyC Sports. “Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente. Sabemos que los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo malo que nos toca pasar, que hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando; la vida nuestra, lo que nos tocó siempre", sostuvo.
Así será la final del Mundial: show del entretiempo, anillos para los campeones y un estadio que Messi ya conoce bien
NUEVA YORK (enviado especial).- La selección argentina ya está en Nueva Jersey para preparar el partido más importante tras la final de Qatar. El plantel que dirige Lionel Scaloni llegó el jueves por la noche y este viernes entrena en las instalaciones delos New York Red Bull y por la tarde el técnico, junto a Emiliano Dibu Martínez, brindarán la última conferencia de prensa en Manhattan. Mientras los hinchas empiezan a llegar por aire y por tierra desde varios puntos de Estados Unidos y de la Argentina, la FIFA termina de preparar un show al mejor estilo estadounidense que se proyectará hacia todo el mundo.
Selección y Malvinas: el gobierno de Trump sentó postura sobre la polémica con Inglaterra
WASHINGTON, Estados Unidos (de nuestro corresponsal).– En medio del revuelo internacional que generó la exhibición de la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” por parte de algunos jugadores de la selección nacional tras el histórico triunfo contra Inglaterra en Atlanta, el gobierno de Donald Trump sentó postura sobre el episodio, por medio del director ejecutivo del task force de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani. “En Estados Unidos tienen la libertad de hacerlo”, afirmó.
Argentina - España: Lionel Messi estuvo con Novak Djokovic, habló de Lamine Yamal y fue elogiado por Donald Trump
JERSEY CITY, Estados Unidos.– Primero sonaron las sirenas. Después aparecieron los helicópteros. Sobre el East River, las lanchas de la Guardia Costera zigzagueaban entre las columnas del puente, mientras una interminable fila de vehículos blindados cruzaba Brooklyn. Casi al mismo tiempo, otra aeronave despegaba del hotel Hilton Short Hills con Lionel Messi, Lionel Scaloni y Emiliano Martínez a bordo. Aunque los recorridos tenían destinos distintos, por unas horas Nueva York quedó atravesada por dos operativos de máxima seguridad: uno por la presencia de Donald Trump y otro por la de las principales figuras de la final del Mundial.
Scaloni se quejó del poco tiempo de entrenamiento y advirtió sobre el estado físico de algunos jugadores: “No están al 100%”
NUEVA YORK (enviado especial).- Uno de los enormes salones del Javits Center tuvo que cerrar sus puertas varios minutos antes de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni debido a la enorme convocatoria de periodistas de todo el mundo. La imponente estructura de acero y vidrio que se levanta en el oeste de la isla de Manhattan fue uno de los epicentros de los eventos previos en la cuenta regresiva para la gran final del Mundial.
Scaloni se quejó del poco tiempo que tuvieron para entrenar este viernes para cumplir con los compromisos de la FIFA. “El entrenamiento del sábado será importante”, anticipó. De ahí saldrá el equipo que jugará la definición del Mundial.
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