Mundial 2026, en vivo: Inglaterra y Francia definen el tercer puesto y la Argentina se entrena de cara a España

Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez protagonizaron un llamativo episodio durante el Fanatics Fest organizado por la FIFA en la previa de la final del Mundial 2026, cuando el capitán de la selección recibió una pregunta del jugador de fútbol americano Tom Brady y debido a su desconocimiento del inglés, el portero argentino tuvo que oficiar de traductor.

¡MOMENTAZO! Tom Brady le hizo una pregunta en inglés a Leo Messi y el DIBU MARTÍNEZ tuvo que ser su traductor.



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“Vos y Lamine Yamal se sacaron esa foto icónica cuando él era un bebé. Ahora él tendrá su primera final en una Copa del Mundo y vos, probablemente, aunque ojalá no sea así, la última. Es muy profético. ¿Qué significa esa foto para vos?“, fue el planteo que realizó Brady.