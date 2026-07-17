Ángel Di María fue a ver Rocky, recibió una ovación y contó por qué no irá a la final del Mundial

En la previa de la final del Mundial 2026, Nicolás Vázquez recibió en el escenario del teatro Lola Membrives a un campeón del mundo de Qatar 2022. ¿Quién? Nada más y nada menos que Ángel Di María. El jueves 16 de julio, “Fideo” fue con su esposa Jorgelina Cardoso a ver Rocky, obra que coprotagoniza con Dai Fernández, y recibió una ovación de pie del público. Además, contó cómo se prepara para la final entre la Argentina y España y reveló si estará presente el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Durante su estancia en Buenos Aires, el futbolista de Rosario Central se convirtió en el tercer campeón del mundo en ir a ver la obra basada en la película de Sylvester Stallone. A principios de septiembre de 2025 dijo presente Lionel Messi, íntimo amigo de Vázquez, y un par de días después Leandro Paredes y su esposa Camila Galante. Como de costumbre, al término de la función, el actor habló con el público y los sorprendió con una presentación especial.

En la previa de la final, Ángel Di María fue a ver a Nico Vázquez en Rocky Gentileza Prensa

Luego de anunciar que Fideo estaba en la sala, el público se levantó de las butacas y estalló en aplausos y gritos. “Lo admiro muchísimo. Uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, del mundo, y es argentino”, expuso Vázquez. El futbolista, que pisó el escenario junto a su esposa, se mostró muy emocionado con la ovación del público y dio su devolución de la obra: “Es una obra de teatro increíble. La resiliencia, el seguir, el luchar, el no bajar los brazos, el pelear por el sueño de cada uno”. Asimismo, admitió: “Es la primera vez que veo una obra de teatro. Arranqué muy alto”.

Di María y su mujer Jorgelina Cardoso subieron al escenario y recibieron una ovación Gentileza Prensa

Tras saludar a todo el elenco, sacarse fotos y firmar camisetas, Di María y su mujer accedieron a los camarines y charlaron con el director sobre la obra. “La mezcla de la comedia y el amor es hermosa. La combinación es perfecta”, expresó Cardoso.

Nico Vázquez, Ángel Di María, Dai Fernández y Jorgelina Cardoso, a pura sonrisa al término de la función Gentileza Prensa

Por otro lado, a través de su cuenta de Instagram, Vázquez le dedicó unas sentidas palabras al ídolo del fútbol: “Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Una leyenda. Pero si hay algo que todavía supera todo eso, es la calidad humana que tenés. Vos y toda tu familia. Fue un honor que hayas estado esta noche acompañándonos en Rocky. Porque vos también sos un Rocky Balboa: un ejemplo de lucha, perseverancia, humildad y corazón. Te quiero y te admiro con todo mi corazón, Angelito”.

Nico Vázquez le dedicó unas sentidas palabras al jugador de Rosario Central Instagram @nicovazquezok

“Muchas gracias por el cariño. Pasamos una noche increíble. Felicitaciones por una obra de teatro tan hermosa”, respondió Di María y además expuso: “Gracias por la invitación. Son una gran familia y eso los hace distintos”.

El futbolista felicitó al elenco por la obra; "Son una gran familia y eso los hace distintos", sostuvo Instagram @angeldimariajm

Antes de retirarse del teatro, donde lo esperaba una multitud, el campeón del mundo, que se retiró de la selección argentina tras la victoria en la Copa América 2024, habló con la prensa sobre cómo vive a la distancia el Mundial 2026: “La verdad que muy contento, feliz, porque siento que di un paso importante en dejar y que los demás chicos sigan. Siento que lo hice muy bien y están en una nueva final. Creo que no se les puede pedir nada más”. Comentó que el partido que más sufrió fue el de los octavos de final frente a Egipto, y que con Inglaterra “sabía que las cosas iban a salir”.

Ángel Di María explicó por qué no irá a la final del Mundial

Al ser consultado si le gustaría estar el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para presenciar la final entre la Argentina y España, no lo dudó: "¿Estás loco? No fui ni voy a ir. Mufa no quiero ser. Me quedo tranquilo en casa y lo sigo mirando desde ahí. Los chicos saben que tienen mi apoyo desde el primer día, así que apoyando como siempre". En esta línea, insistió en que hizo todo lo que tenía que hacer y que ahora es el momento de Messi y de los jugadores que están en competencia. “Estoy desde acá, le escribo siempre, estamos en contacto y, como siempre, deseándoles lo mejor”, sentenció.