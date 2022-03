Ángel Di María publicó una foto del encuentro de ayer y dijo: “Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en Argentina”

Tras la victoria ayer de la selección argentina en su último partido rumbo al Mundial de Fútbol de Qatar, el histórico del conjunto y aliado más cercano de Lionel Messi, Ángel Di María, publicó una foto en Instagram a la madrugada en la que agradeció el apoyo de los hinchas ayer y afirmó que lo más probable es que ya no vuelva a jugar en el país junto al conjunto que dirige Lionel Scaloni.

“Solamente voy a decirles gracias por el enorme cariño recibido. Siempre soñé con todo lo que viví en esta hermosa noche. Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina. Y poder decir que fue una noche de maravilla es poco”, escribió el futbolista.

E insistió: “Gracias, gracias y mil veces gracias. Ahora sí, felicitar a todo el equipo por el terrible partido que se hizo. Un partido Perfecto de todos. A seguir creciendo y soñando juntos. ¡Vamos Argentina!”.

La figura de Di María fue una de las más destacadas anoche en el partido entre el seleccionado nacional y Venezuela. Después de que Nicolás González abriese el marcador a los 34 minutos del primer tiempo, fue precisamente “Fideo” quien amplió la diferencia con un golazo con su sello habitual. Durante la segunda mitad del enfrentamiento, recibió un gran pase de De Paul, otro de los puntos altos del equipo, y ante la salida del arquero Faríñez definió de emboquillada.

Sin embargo, la soberbia actuación del jugador tuvo otro hito en el encuentro. Para coronar la “noche de maravilla” a la que hizo referencia en su publicación, apenas minutos más tarde Di María armó una buena jugada por derecha y dejó solo en el área chica a Lionel Messi, quien convirtió el tercer gol con una derecha mordida y desató la fiesta en La Bombonera.

Messi, Di María y Leo Paredes, en la llegada al país para esta última doble fecha de Eliminatorias .

En una entrevista con LA NACION poco después de la consagración de la selección en la Copa América, en julio de 2021, el jugador formado en Rosario Central confesaba su idilio con el conjunto nacional y todo su esfuerzo que hizo por volver a ser tenido en cuenta: “Por la cabeza se me cruzó muchas veces no jugar más en la selección, pero nunca terminé de confirmármelo internamente ni se lo plantee a alguien cercano. Y creo, más allá de las críticas y las derrotas, que nunca lo hubiese hecho porque la selección es el lugar más importante al que aspira un futbolista. Y cada vez que vuelvo, la disfruto como la primera. Es un lugar único. Cuando llega alguien nuevo, dice exactamente lo mismo que dijimos todos la primera vez que nos tocó estar. Es un privilegio. Es imposible estar mal en la selección”.

Además, Di María apuntaba: “Jugar en la selección es diferente a jugar en cualquier otra parte del mundo. Es muy especial para mí venir a la selección, lo hago desde los 15 años y ya tengo 33, más de la mitad de mi vida llevo en la selección. Si se trata de Argentina, no importa nada. Hay que dar la vida. Mucha gente nos decía que no volviéramos. Y nosotros volvíamos. Algunos días, todavía no termino de caer. Es por lo que soñamos tanto tiempo, por lo que peleamos tanto”.

El mensaje de Lionel Messi

Luego del partido, Lionel Messi fue otro de los que compartió sus sensaciones con la prensa y habló sobre su futuro. “Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa. La gente me quiere mucho y soy un agradecido de lo que vivo acá. Después de ganar la Copa todo ayudó a que sea más lindo y más fácil. Era la despedida con este partido ante Venezuela y nos vamos de una linda manera”, comentó.

"No sé qué voy a hacer después del Mundial, pienso en lo que viene. Después de Qatar me voy a tener que replantear muchas cosas".#EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/Q4wJFhFY1u — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2022

Y al ser consultado sobre su “futuro en la Argentina después del Mundial”, expresó: “Pienso en lo que viene, que es cerquita: e Ecuador y en los partidos de preparación que tenemos en julio. También en el Mundial, que creo que es en septiembre u octubre. Y no sé... Después del Mundial voy a tener que replantearme muchas cosas”.

Con esa frase, el 10 dejó abierta la puerta a un cambio de aire en PSG, ya que nunca se sintió del todo cómodo tras su salida de Barcelona.