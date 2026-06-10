Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habló sobre el sexto Mundial de Lionel Messi y se ilusionó con un torneo “espectacular”

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reconoció desafíos en la organización de un Mundial inédito, y que comenzará este jueves en la Ciudad de México. El máximo dirigente del fútbol mundial aceptó que a veces “puede solucionarlos y otras veces no”. Se refirió en forma puntual a tres tópicos: la presencia de la selección iraní, la venta de entradas y las visas para los hinchas que viajen, sobre todo, a los Estados Unidos. Dijo además que el estadio Azteca “estaba bendito” y se refirió a Lionel Messi: “Que juegue es muy importante para Argentina, para el Mundial y para toda la gente a la que le gusta el fútbol”.

“Es lo mismo con todos los grandes jugadores, Ronaldo, Mbappé, Démbéle, Haaland, Lamine, Harry Kane...“, añadió el ítalo-suizo que preside la FIFA. Y ante una consulta puntual sobre los simpatizantes albicelestes durante la Copa del Mundo, Infantino respondió: ”La afición argentina es espectacular. Dos horas después de los partidos todavía estaban los argentinos en el estadio cantando Muchachos. Fantástico. Hemos vivido el año pasado en el Mundial de Clubes, espectaculares los de River y Boca. La de la selección es más familiar. Hay familias que vienen. Lo vamos a vivir no sólo con la afición argentina, sino con muchas que lo van a disfrutar".

Lionel Messi y Gianni Infantino, presidente de la FIFA Michel Euler - AP

En un raro tono autocrítico, el presidente de la FIFA desglosó los tres ítems en los que el ente rector del fútbol encontró dificultades. “Sobre Irán, estoy muy contento. Cuando la gente me decía que no vendrían, les respondí que sí, que iban a venir, y que si tenía que buscarlos en un ómnibus a Teherán y traerlos, lo haría. Claro que hay desafíos y no es fácil. No sé quiénes más podrían asegurar que en estas circunstancias, en las que no podemos influenciar, Irán vendría y jugaría. Lo hará. Y en una atmósfera positiva. Esto es fútbol”, recalcó.

“Tickets, el segundo tópico”, continuó Infantino. Y se explayó: “Vendimos hasta hoy más de seis millones de tickets. La demanda ha sido sin precedentes por un factor de 10 o más. Los pedidos de entradas fueron increíbles. Les agradezco a todos los fans que están comprando entradas. Es un evento único”.

Luego, respondió a las denuncias que la FIFA recibió por parte de algunos estados norteamericanos por el precio de los tickets: “Cuando se trata de investigaciones legales o denuncias en determinados estados de EE. UU., estamos muy relajados sobre eso. Antes de empezar a vender siete millones de entradas chequeamos lo que hacemos con los mejores abogados y expertos. En California vendimos cerca de 800 mil entradas por los partidos de Los Ángeles y San Francisco. Tres clientes se quejaron. Un cuarto vino después. Todos los casos fueron resueltos antes de que las investigaciones empezaran. Son bienvenidas todas las investigaciones”, alegó con ironía.

El tercer tópico fueron las visas, un tema caliente en virtud de lo ocurrido con el árbitro somalí Omar Artan, quien este miércoles fue recibido como un héroe nacional en su tierra luego de que Estados Unidos no le permitiera el ingreso para reunirse con sus colegas en Miami, donde está el búnker de los réferis para la Copa del Mundo. “Es desafortunado lo que le pasó a Omar [Artan], el árbitro de Somalia. Pero no controlamos todo. Tratamos, hablamos, discutimos. Tratamos de resolver todo. A veces gritar brinda el efecto contrario a pensar una solución. Siempre tratamos de encontrarla. No somos los reyes del mundo. Somos una organización deportiva. Queremos unir al mundo. Si quieren criticarme, está perfecto. Pero promuevan la unión del mundo y que la gente venga a la Copa del Mundo”, postuló.

El árbitro somalí Omar Artan fue recibido como si fuea un héroe nacional en su país Farah Abdi Warsameh - AP

Infantino también informó que su organización llegó a un acuerdo con FIFPRO, el sindicato de futbolistas cuyo secretario general es el argentino Sergio Marchi. Y confirmó el nuevo reglamento de transferencias que entrará en vigencia una vez que comiencen las temporadas en Europa, luego del Mundial. Luego, Infantino respondió a las preguntas del auditorio.

“Este Mundial va a ser seguramente uno de los más espectaculares de la historia”, aventuró. Y lo justificó: “Hoy es muy difícil ver quién puede ganar el Mundial. En pasados mundiales había dos o tres favoritos. Va a ser espectacular porque vamos a tener distintos equipos que juegan en distintas partes de los tres países. La altura en el Azteca, clima tropical en Miami. Habrá un partido más para ganar [ocho en lugar de siete para ser campeón]. El fútbol nunca ha sido mejor como juego. Vamos a disfrutar. Las canchas son espectaculares. Hemos invertido mucho dinero para prepararlas. Que sea una fiesta y comience ya”, se ilusionó.

Vista panorámica del Estadio Azteca (hoy Ciudad de México), sede del primer partido del Mundial 2026 CARL DE SOUZA - AFP

Repreguntado sobre la cuestión de las visas, Infantino respondió: “No es fácil cuando tenemos 300 mil personas acreditadas. El proceso es difícil. La aprobación. Ya sabemos que es un mundo agresivo y prima la seguridad. Deben confiar en nosotros: estamos trabajando. Hay cosas que podemos hacer y otras que no. Siempre buscaremos la solución. Ya es un éxito traer a Irán para que juegue en los Estados Unidos. No sé quién más hubiera logrado algo así”.

Luego le consultaron sobre si se arrepentía o no de su estrecha relación con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos: “No me arrepiento de nada. He estado organizando torneos por los últimos 30 años. Estoy acostumbrado a lidiar con determinados temas. Los hay. Es normal en un evento de esta magnitud. Siempre quiero que no los haya, pero los hay. Lidiamos con ellos en México, Canadá y Estados Unidos. Hacemos lo mejor que podemos”.

Luego, Infantino dio más detalles: “Tengo una gran relación con Trump. Estoy muy contento con eso. Lo conocí en su primer mandato. Trabajamos muy cerca ahora. Sin su compromiso hubiera sido imposible organizar el Mundial acá. Entendió la magnitud del Mundial e instruyó a su administración para ayudar. Hay algunas cuestiones que discutimos más temprano. Pero ser capaz de intercambiar con su administración determinados temas, ponerlos sobre la mesa, explicarlos… es la llave de tener una relación positiva. Así lo veo".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gianni Infantino, máximo dirigente de la FIFA Jim Watson - Pool AFP

También amplió su postura sobre el precio de las entradas. Y se remitió al estatuto de la FIFA: “Tengo una responsabilidad estatutaria de generar el dinero que le permita a la FIFA invertir en todos estos países en los que nadie invertiría. Necesitamos pensar en ellos. En los que no tienen voz. En FIFA tienen un voto. ¿Dónde tendría que ir? ¿A financiar prácticas corruptas? Se invierte para darles esperanzas y sueños a los niños. En cierto punto tenemos que aceptar que la democracia no es una palabra vacía. Si aceptamos la democracia, tenemos que aceptar la situación de un país, un voto. Esto hace diferente a la FIFA. Había prácticas medievales en los que la gente rica tenía más votos que los pobres. Algunos querrían que esto pase, pero no ocurrirá. Esto no es el medioevo. Continuamos invirtiendo y agradeciéndoles a quienes nos ayudan".

Por último, Infantino señaló qué tendría que pasar para que este Mundial sea exitoso. “La gente tiene que ser feliz. Eso es lo que queremos. Si por 39 días pueden dejar sus problemas cotidianos de lado. Si las personas están un poquito más felices, será un gran éxito. También quiero ver goles espectaculares y grandes partidos. Sin accidentes en los estadios. Habrá desafíos. Todo el mundo tiene que coordinarse para que la Copa del Mundo sea exitosa. Y Qatar fue excepcional”, opinó.