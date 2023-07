Anotó a su hijo recién nacido y cuando la esposa vio el certificado no lo podía creer: “Me está por dar algo”

escuchar

En Twitter, una mujer, de nombre Agustina, fue tendencia por el nombre de su hijo recién nacido. Tras anunciar su nacimiento, mostró la cara del nene en su cuenta personal y además exhibió un detalle que la conmovió... o mejor dicho, la sorprendió. Resulta que su pareja tuvo que inscribir en el Registro Nacional de las Personas al bebé recién nacido y, por ende, elegir el nombre que llevará a lo largo de toda su vida.

“Mandé a Francisco a anotar al gordo porque obvio yo (estoy) toda dolorida imposible. Llegó a las carcajadas porque le puso Ciro Lionel. Me está por dar algo”, explicó esta chica, quien hizo alusión a los nombres de Lionel Messi y Ciro, su hijo, dos personalidades reconocidas y distinguidas por los argentinos. Además, como si fuera poco, el apellido del bebé es Fernández, por lo tanto los seguidores de este tuit lo vincularon con Enzo, otro campeón del mundo.

Agustina confirmó el nombre de su hijo y se convirtió en viral en Twitter

Para certificar que su texto es real y que su hijo tiene los nombres de dos de los integrantes de la familia Messi, Agustina adjuntó la imagen donde se ve el documento que confirma la inscripción con el nombre de Ciro Lionel Fernández, seguido de varios sellos y firmas que le dan autenticidad a ese documento.

Tras viralizarse esta historia, la creadora del contenido aseguró: “El nombre Ciro lo elegimos entre los dos. Dejen de joder”. Aclaró así que el padre había elegido, de manera unilateral y sorpresiva, el nombre Lionel.

La foto que confirmó el nombre relacionado a la familia de Messi Foto: TWITTER / @agusolivero10

Con 14 mil likes y varios retuits, los usuarios dejaron su opinión sobre un tema que se convirtió en viral debido a la trascendencia que generó acerca de dos nombres de pila muy reconocidos mundialmente. “¡Cómo va a desaprovechar tener el apellido Fernández! Le hubiese puesto Enzo Lionel”; ¿Y cómo te sentís al respecto? Mi vieja todavía le reclama a papá que cuando me anotó me cambió el nombre. Iba a llamarme Sofía Paola, pero a papá no le gustaba Paola y puso Jazmín”; “Mirale el lado positivo: Ciro tiene una anécdota para contar de por vida en reuniones”; “Me pasó lo mismo, 11 años atrás no estaba regulado el tema de los apellidos, yo quería que llevara solo el mío, el padre llegó todo orgulloso diciendo que le había puesto los dos apellidos, casi me muero, aún hoy es motivo de discusión” y “El nombre me encanta. Solo quiero saber cuál era el que habían charlado”, fueron las respuestas más destacadas.

Mientras, el astro argentino llegó a Miami junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, luego de estar de vacaciones tranquilamente en Las Bahamas. Ahora ya piensa en el próximo domingo, donde será presentado como nuevo jugador del Inter Miami.

