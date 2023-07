El inesperado gesto de Benjamín Vicuña cuando Wanda Nara ganó el Martín Fierro

escuchar

Luego de que Wanda Nara recibiera el premio a la revelación en los Martín Fierro 2023, sorprendió entre los televidentes la reacción de Benjamín Vicuña. Apenas se dio a conocer el nombre de la modelo, el actor se levantó y le dijo algo a los compañeros de mesa que fue respondido con risas. El momento no pasó desapercibido en las redes sociales.

La ceremonia de los premios que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio mucho de qué hablar. A lo largo de la noche, se vivieron momentos de todo tipo y diversas sensaciones. Más allá de los distintos nominados, había mucho interés por ver lo que ocurriría con ciertas cuestiones fuera del escenario. La más destacada fue la situación de Jey Mammon, que fue invitado por la nominación de La Peña de Morfi y finalmente concurrió al evento. Más allá de esto, hubo otro momento en particular que fue muy comentado en las plataformas.

El hecho se dio después de que Santiago del Moro anunció quién ganó la categoría de relevación de los Martín Fierro 2023. Allí, la terna estaba compuesta por: Wanda Nara por su conducción en ¿Quién es la máscara? (Telefe); Fede Bal por lo propio en Resto del mundo (eltrece); y Rocío Gómez Wlosko por su actuación en El primero de nosotros (Telefe).

El filoso gesto de Benjamín Vicuña cuando Wanda Nara ganó el Martín Fierro a revelación

La actriz, que participó junto a Benjamín Vicuña de la serie, compartió la mesa con el actor chileno y con el elenco de la producción. A pesar de que no se quedó con la estatuilla, protagonizó un momento curioso en la categoría.

Tras presentar a los nominados, Del Moro anunció que Wanda se quedó con el premio. Emocionada, la conductora de MasterChef le dio un beso a Mauro Icardi, quien la acompañó durante toda la noche, y se levantó de su silla para caminar hacia el escenario y recibir la distinción, mientras recibía las felicitaciones de Germán Martitegui y Damián Betular en el camino.

Inmediatamente después, la transmisión se quedó con la imagen de lo que ocurría en la mesa de Vicuña. Apenas se escuchó el nombre de la modelo, el actor se levantó y le comentó algo a sus compañeros mientras se tapaba la boca con su mano, para que la cámara no pudiera captar el movimiento de labios. A pesar de que lógicamente los televidentes no pudieron distinguir el comentario, la reacción de los miembros de la mesa fue una risa contundente. Esto fue más marcado en el caso de Gómez Wlosko, que también debió tapar su boca para aguantar la carcajada.

El discurso de Wanda Nara tras quedarse con un Martín Fierro

Más allá de que la curiosa situación quedó expuesta en la transmisión, Wanda no se percató y dio su discurso de agradecimiento normalmente. Al subir escenario y recibir el premio, tuvo elogios para la Argentina: “Amo mucho este país, amo mucho a la Argentina. A veces me preguntan cuál es mi secreto y yo creo que en cada una de estas mesas tengo un amigo”. “Quiero agradecerles a los que hablan mal de mí, porque me hacen más fuerte, poderosa e indestructible”, agregó.

