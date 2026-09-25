Argentina vs. Paraguay, EN VIVO: la final de fútbol de los Juegos Suramericanos, minuto a minuto

La Argentina alcanzó la definición después de un recorrido con suspenso. Debutó precisamente ante Paraguay y cayó 2-1. Luego, el equipo de Diego Placente venció 1-0 a Uruguay y empató 1-1 con Venezuela gracias a un tanto agónico de Ramiro Tulián que le permitió avanzar por diferencia de gol. En la semifinal ante Perú volvió a necesitar hasta el cierre, con un gol a los 44 minutos del segundo tiempo, de Santiago Espíndola para la clasificación y asegurarse una medalla.

Por su parte, Paraguay comenzó su recorrido con el 2-1 ante la Argentina y luego derrotó 2-0 a Venezuela, resultado que le permitió clasificarse a las semifinales con una fecha de anticipación. Cerró el Grupo B con un empate 1-1 frente a Uruguay. La semifinal ante Chile también se resolvió de manera agónica con un 1-0.