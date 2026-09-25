Saltar al contenido principal
LA NACION
en vivo

Argentina vs. Paraguay, EN VIVO: la final de fútbol de los Juegos Suramericanos, minuto a minuto

En el Coloso Marcelo Bielsa, se juega por la medalla dorada del fútbol masculino; se habían enfrentado en la primera fase, con triunfo por 2 a 1 para los guaraníes

El capitán del seleccionado argentino, Matías Satas
El capitán del seleccionado argentino, Matías Satas@argentina

La Argentina tuvo la primera muy clara

Franco Domínguez ganó en una contra cuando la Argentina atacaba dos contra dos y esperó para ceder atrás hacia Ian Subiabre. El delantero controló, demoró en la definición y Leonardo Sosa alcanzó a tapar su remate. El equipo de Diego Placente comenzó activo y ya generó peligro.

Comenzó la final en Rosario

La Argentina y Paraguay ya juegan en el estadio Marcelo Bielsa por la medalla dorada del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos. El equipo de Diego Placente busca cerrar el torneo con el título.

La medalla de Bronce fue para Perú

En la previa del duelo por el oro y la plata de fútbol de los Juegos Suramericanos, Perú derrotó 2-1 a Chile y alcanzó la medalla de bronce.

La historia de Antolín Alcaraz, el entrenador de Paraguay

Antolín Alcaraz tuvo una extensa carrera como defensor y representó a Paraguay en el Mundial de Sudáfrica 2010. Pasó por Racing, Brujas, Everton, Libertad y Olimpia, donde se retiró como futbolista en noviembre de 2023. Su primera experiencia como entrenador fue al frente de la selección paraguaya sub-15. En enero de 2025 asumió en la sub-20 después de la salida de Aldo Duscher durante el Sudamericano de la categoría. Ahora conduce a Paraguay en la final de los Juegos Suramericanos ante la Argentina.

El gol de Antolín Alcaraz durante el Mundial de Sudáfrica 2010 ante Italia
El gol de Antolín Alcaraz durante el Mundial de Sudáfrica 2010 ante ItaliaCARLOS BARRIA - X90035

Paraguay confirmó sus titulares para la final

Antolín Alcaraz definió la formación para enfrentar a la Argentina. Paraguay jugará con Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Kevin Amarilla; Giovanni Gómez, Joaquín Bogarín, Junior Gamarra; Pedro Zarza, Eduardo Delmás (capitán) y José Buhring.

La Argentina confirmó el equipo para la final

Diego Placente definió la formación para enfrentar a Paraguay por la medalla dorada. La Argentina jugará con Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas (capitán), Thiago Pérez; Santiago Espíndola, Joaquín Salas, Facundo Carrizo; Uriel Ojeda, Ian Subiabre y Franco Domínguez.

¿Cómo llegan los equipos?

La Argentina alcanzó la definición después de un recorrido con suspenso. Debutó precisamente ante Paraguay y cayó 2-1. Luego, el equipo de Diego Placente venció 1-0 a Uruguay y empató 1-1 con Venezuela gracias a un tanto agónico de Ramiro Tulián que le permitió avanzar por diferencia de gol. En la semifinal ante Perú volvió a necesitar hasta el cierre, con un gol a los 44 minutos del segundo tiempo, de Santiago Espíndola para la clasificación y asegurarse una medalla.

Por su parte, Paraguay comenzó su recorrido con el 2-1 ante la Argentina y luego derrotó 2-0 a Venezuela, resultado que le permitió clasificarse a las semifinales con una fecha de anticipación. Cerró el Grupo B con un empate 1-1 frente a Uruguay. La semifinal ante Chile también se resolvió de manera agónica con un 1-0.

El antecedente cercano entre ambos Sub 19

Será el segundo enfrentamiento entre ambos seleccionados en el torneo. Paraguay se impuso 2-1 en la primera fecha del Grupo B; ahora, el ganador se quedará con la medalla dorada y el perdedor recibirá la de plata.

Facundo Jainikoski, Argentina sub-19, Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Facundo Jainikoski, Argentina sub-19, Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Bienvenidos a la cobertura de la final entre la Argentina y Paraguay

La Argentina y Paraguay disputarán este viernes la final del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El encuentro comenzará a las 15 en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario. Se podrá ver por TyC Sports y seguir minuto a minuto en LA NACION.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. Vino del River Camp y lo comparan con Enzo Pérez: así juega el motor de la selección argentina
    1

    El motor de la selección argentina en los Juegos Suramericanos: Santiago Espíndola marca y hace jugar

  2. Próximos amistosos de la selección argentina: días, horarios, sedes y rivales
    2

    Próximos amistosos de la selección argentina: días, horarios, sedes y rivales

  3. Lista de precios de las entradas para la despedida de Messi de la selección: una por una, todas las ubicaciones
    3

    Lista de precios de las entradas para la despedida de Messi de la selección: una por una, todas las ubicaciones

  4. Un exjugador de la selección de Inglaterra reveló que fue agredido sexualmente hace cinco años
    4

    Andy Carroll contó que fue agredido sexualmente hace cinco años