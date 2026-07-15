“Arrogancia argentina”: la polémica tapa de un diario británico por la bandera de Malvinas que flamearon los jugadores

El triunfo de este miércoles de la selección argentina frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 reavivó una tensión que excede lo deportivo. El partido volvió a poner sobre la mesa un conflicto que tuvo su punto más doloroso hace más de 40 años con la Guerra de Malvinas, una disputa por la soberanía del archipiélago —bajo control británico desde 1833— que continúa abierta hasta hoy.

Argentina es finalista del Mundial 2026 y jugará el próximo domingo 19 de julio contra España PAUL ELLIS - AFP

Una vez finalizado el encuentro, los integrantes de “La Scaloneta” celebraron en el campo de juego junto a una bandera blanca que, en letras negras, rezaba: “Las Malvinas son argentinas”. Futbolistas como Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez, entre otros, fueron vistos ondeando frenéticamente la pancarta frente a la tribuna repleta de hinchas argentinos.

Una vez finalizado el encuentro, los integrantes de “La Scaloneta” celebraron en el campo de juego junto a una bandera blanca que, en letras negras, rezaba: “Las Malvinas son argentinas” Nick Potts - DPA

La respuesta del otro lado del Atlántico no tardó en llegar. El reconocido medio británico The Sun reaccionó con una fuerte portada bajo el título “Argie arrogance”, lo que se traduce como “arrogancia argentina”, pero de una manera despectiva. A este encabezado, lo acompañaron por imágenes de los festejos. Además, en sus páginas, disparó con dureza: “Los jugadores argentinos celebraron su victoria en la semifinal del Mundial contra Inglaterra mostrando una pancarta repugnante que reivindicaba las Islas Malvinas”.

La portada de The Sun tras la bandera de las Malvinas (Foto: Captura The Sun)

A su vez, la publicación británica buscó contrastar la actitud del plantel argentino al destacar la postura local en las islas: “Los isleños han organizado desfiles con el lema ‘Orgullosos de ser británicos’ tras los repetidos intentos argentinos de reclamar el territorio que intentaron arrebatar sin éxito en 1982”.