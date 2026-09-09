Asaltaron a la madre y al hermano del exfutbolista Luciano Galletti en una inmobiliaria en La Plata

La madre y el hermano del exfutbolista Luciano Galletti sufrieron este miércoles por la mañana un violento asalto en una inmobiliaria ubicada en La Plata.

El caso de inseguridad ocurrió en el local situado en la intersección de las calles 6 y 46 en el centro de la capital bonaerense. Según las reconstrucciones preliminares, las víctimas llegaron al establecimiento y fueron abordadas por dos hombres que ya se encontraban dentro del lugar.

Allí, los redujeron a ambos, los maniataron mientras exigían la entrega del dinero que llevaban consigo. Luego, huyeron del lugar con el bolso que tenía el efectivo.

Las pesquisas intentan determinar si los delincuentes actuaron con información previa sobre los movimientos de las víctimas o si contaban con algún tipo de dato específico sobre la presencia del dinero en el lugar.

Personal de la Comisaría Primera de La Plata intervino y busca ahora reconstruir la secuencia del robo, establecer cómo ingresaron los delincuentes al inmueble y determinar si hubo tareas de inteligencia previas al asalto.

La esquina de 6 y 46 donde ocurrió el robo a la familia de Luciano Galletti

Según trascendió, el efectivo había sido trasladado a la inmobiliaria durante la misma jornada en que ocurrió el asalto, según consignaron los medios locales 0221 y El Día.

La madre de Galletti, de 70 años, y el hermano del futbolista, de 47, recibieron asistencia tras el episodio y se encontraban fuera de peligro. Pese a la violencia del robo y al momento de extrema tensión que atravesaron, no sufrieron heridas.

La causa, caratulada como “robo”, quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°16 y del Juzgado de Garantías N°4 de La Plata.

Un vecino que se comunicó con el diario El Día describió las circunstancias del episodio y la zona donde se produjo el asalto. “Parece que los estaban esperando adentro. Es una zona muy abandonada, porque el inmueble está abandonado desde hace muchos años”, sostuvo el hombre en declaraciones a ese medio local.

Carrera de Galletti

Luciano Galletti, uno de los futbolistas surgidos de Estudiantes de La Plata y con una extensa trayectoria tanto en el fútbol argentino como en Europa, integró la selección argentina durante su carrera profesional.

Galletti disputó varios partidos con la albiceleste

Su trayectoria deportiva se vio interrumpida en 2010, cuando una insuficiencia renal lo obligó a retirarse del fútbol. Un año más tarde recibió un trasplante de riñón donado por su padre, Rubén Horacio Galletti, quien también tuvo pasado como jugador de Estudiantes. Disputó varios partidos hasta 2014 cuando se retiró de manera definitiva.