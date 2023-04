Aseguran que la pareja de un jugador de la selección no se lleva bien con la familia de su esposo

escuchar

El 18 de diciembre de 2022, Argentina se consagró como campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022 y consiguió la tercera estrella en su camiseta. Hace dos semanas, los jugadores de la selección nacional volvieron a encontrarse en el país, esta vez para enfrentarse a un amistoso contra Panamá en el Monumental. Las parejas de los futbolistas participaron durante toda la etapa en Doha y continúan como protagonistas de los triunfos que se alcanzaron hasta el momento. Ahora salió a la luz un rumor de que uno de los campeones mundiales atravesaría una crisis en su relación por un peculiar motivo: “Están cada vez peor”.

Leandro Paredes y Camila Galante se conocieron hace 15 años, cuando el futbolista tenía 13 y debutaba en las inferiores de Boca, junto al hermano de la adolescente, Ramiro Galante. “Era muy chico y le decía a mi mamá que era mi novia y aún no lo era, pero yo decía que me iba a casar con ella”, relató le futbolista en el video de su presentación del París Saint-Germain (PSG). Poco después, comenzaron una relación que duraría una década y media hasta el momento. Tuvieron dos hijos, Victoria y Giovanni, de 9 y 6 años respectivamente.

ARCHIVO-. Leandro Paredes y Camila Galante tiene dos hijos, Victoria y Giovanni Instagram

Pero, según trascendió, la pareja se encontraría en crisis. Así lo informaron desde Socios del Espectáculo (eltrece) este miércoles. “Estaba todo bien entre ellos, es la primera novia de Leandro. Él jugaba en inferiores con Ramiro y estaba todo bien hasta que empezó a jugar en primera, cuando empezó a facturar”, señalaron. Las especulaciones se desataron a raíz de un peculiar detalle: una fotografía que publicó Miriam Benítez, la mamá de Paredes, a través de su cuenta de Instagram, en la que aparece la familia del futbolista y a la cual Galante no le dio like.

Aseguran que Leandro Paredes y Camila Galante están en crisis

“Parece que a ella [Camila] no le gusta mucho que él bancara a su familia, que es laburadora y bien. En definitiva, Galante y su suegra ni siquiera se hablan”, advirtieron. Y agregaron: “Cuando tienen que sacarse una foto, como en el Mundial, posan para la cámara, pero las familias no se juntan ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni en cumpleaños”. Además, concluyeron: “Están en crisis, pero siguen juntos. Y están cada vez peor porque ella no quiere saber nada con la familia de él”.

Una gran ovación

Durante su visita a la Argentina para enfrentarse en dos amistosos contra Panamá y Curazao, los jugadores de la selección nacional aprovecharon su tiempo libre para disfrutar de algunas actividades de ocio. Paredes, que viajó desde Italia, acudió junto a Galante a la avenida Corrientes para ver Tootsie, la obra que protagoniza Nicolás Vázquez en el teatro Lola Membrives.

Leandro Paredes fue a ver a Nico Vázquez al teatro y recibió una ovación (IG @nicovazquezok)

El mítico actor hizo subir al campeón del mundo cuando finalizó la función y el público realizó una gran ovación que el jugador no se esperaba. De pie y bajo el ritmo de los aplausos, todos los asistentes cantaron: “Dale, campeón, dale campeón”. “Estoy muy contento de tenerte acá, es un placer. Gracias por tomarte el tiempo de venir con tu familia. Sabés todo lo que te admiro, de verdad, no solamente como jugador, sino también como persona. Hiciste muy feliz a todo un país, vos y todo ese grupo”, cerró Vázquez.

