Nicolás Otamendi se tatuó a Leo Messi y su compañero no tardó en responder: “Es algo especial”

Nicolás Otamendi sorprendió a sus seguidores con un emotivo video en las redes sociales en donde enseñó el tatuaje que se grabó en la parte superior del cuerpo en honor a Lionel Messi y a la selección argentina. El defensor albiceleste plasmó un diseño que grafica un especial momento del Mundial de Qatar 2022. No obstante, quien no tardó en reaccionar a tal homenaje fue su compañero, que mediante un breve texto, agradeció el gesto para con él y con todo el resto del plantel.

Nicolás Otamendi se tatuó a Lionel Messi

Otamendi publicó en su cuenta de Instagram un video al que tituló: “Gloria eterna” y agregó tres estrellas en referencia a los campeonatos obtenidos por la selección de fútbol nacional en 1978, 1986 y 2022. Para recrear una escena conmovedora, el defensor musicalizó la puesta con el tema “Arrancarmelo”, de WOS, el cual se asoció en infinidad de otros proyectos audiovisuales con Messi y su logro bajo la camiseta argentina.

El tatuaje contiene al capitán del plantel que dirige Lionel Scaloni, al tiempo que levanta la Copa América en el estadio Maracaná de Brasil y figura el año de la obtención del premio. En otro se recuerda a la Finalissima y un tercer diseño aparece la caricatura de Messi mientras abraza la Copa del Mundo con el estadio Lusail de fondo. Estos tres dibujos del crack del fútbol nacional están cruzados con la frase: “Gloria eterna” y debajo suyo, se inscribieron las tres fechas de los galardones alcanzados por el equipo.

El video no tardó en viralizarse dentro de los fanáticos del fútbol y de los admiradores de la selección nacional, que luego de tomar noción del homenaje que Otamendi le realizó al equipo que integra, reaccionaron asombrados por tal diseño. “Es que más grande no podes ser, te amamos General”; “¿Entendés que salió Campeón del Mundo y se tatúa a Messi? ¡Su compañero y amigo! No puede ser”; “Te falta la firma de Leo”; “Decime que amás a Messi sin decirme que amás a Messi” y “¡Sos un fenómeno general! Cuanta historia escrita en tu piel, cuanta felicidad en nuestras almas. Disfrutá campeón”, fueron algunos mensajes en respuesta al reconocimiento de Otamendi al capitán de la albiceleste y al resto de sus compañeros.

La respuesta de Lionel Messi al tatuaje de Otamendi

Lionel Messi no se hizo esperar y decidió enviarle una contestación pública a su colega. Desde las Historias temporales de Instagram, compartió el video de Nicolás, el cual cosechó más de 200.000 Me Gusta y 3000 comentarios en pocas horas. “Vi un montón de cosas espectaculares que se hicieron de mí en la Copa, pero que un compañero, que un amigo, se haga este tatuaje, es algo especial. ¡Muchas gracias Ota!”, redactó.

Lionel Messi reaccionó al tatuaje de Otamendi en su honor (Fuente: Instagram/@leomessi)

De esta manera, quedó en evidencia el buen trato que existe entre el cuerpo técnico que conduce Scaloni, desde el cual, en reiteradas oportunidades, se destacó el trabajo en equipo y el esfuerzo entre todos para alcanzar objetivo tras objetivo. Tanto Otamendi como Messi dejaron entrever en sus seguidores que esta experiencia los marcó de por vida, al igual que al resto de los argentinos.

