El insólito partido de ping-pong que Matías Soulé jugó con Messi y De Paul

El futbolista argentino de Juventus, Matías Soulé, contó esta semana una particular situación que le tocó vivir con Lionel Messi y Rodrigo de Paul en la concentración de la selección argentina, cuando fue convocado por el entrenador Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias en noviembre de 2021.

En una entrevista con TNT Sports, el jugador marplatense reveló que, junto a Gastón Ávila, disputaron un partido de ping-pong frente al capitán de la selección argentina y al volante del Atlético de Madrid, a pedido de los propios juveniles. “Estaban jugando ellos y nos acercamos y les pedimos si podíamos jugar. La verdad, en el momento, no te das cuenta, pero después que terminás te ponés a pensar que estás jugando con Rodri y con Messi. Inexplicable”, dijo.

En cuanto al compromiso de los contrincantes, Soulé explicó que el partido fue muy “competitivo”, y hasta fue chicaneado por de Paul. “Nos gritaban los puntos; Rodri me decía: ‘¿No hay mesa de ping-pong en Italia?’. Transpiraban jugando. Dejaban la vida”.

Por otra parte, dio detalles del mate que les regaló a sus compañeros de equipo, Ángel Di María y Leandro Paredes, por haberse coronado campeones de mundo con la selección argentina. “Estaban contentos. Me habían mandado una página en Instagram para hacerme un mate, y justo se dio lo del Mundial, y les dije si podían hacerles uno. Estaba medio nervioso, pero se los di porque se lo merecían”, señaló.

Matías Soulé recordó el día en que jugó al Ping pong con Messi y De Paul

Asimismo, el delantero de 19 años, explicó cómo vive el día a día en el vestuario de La Vecchia Signora con sus compatriotas, que incluye mates, y hasta se animó a chicanear a Paredes. “Algunos días ceba Ángel, algunos yo; de vez en cuando, Lea... es vago para hacer el mate”.

En el plano deportivo, confesó que aprende “cada día” de sus talentosos compañeros, y no sólo los argentinos. Además, puntualizó en la figura del Fideo: “Trato de mirar cada detalle de ellos, de Ángel (Di María). Soy zurdo, juego más o menos en la posición de él. Es un fuera de serie: cómo lleva la pelota, la calidad que tiene, como patea al arco, la cabeza, lo inteligente. Después de Messi, para mí, es uno de los que le sigue después”.

En cuanto a los detalles técnicos que intenta de emular de Di María, destacó uno en particular: “Trato de mirarlo cómo le pega a la pelota. Yo, a veces, engancho y no llego a patear bien. Me dijo que tengo que abrir un poco más el pie y no cerrarlo tanto”.

Matias Soulé, en noviembre de 2021, con la pechera de la selección argentina https://www.instagram.com/matiassoule11/

Por último, contó cómo recibió la noticia de la convocatoria a la selección con sólo 18 años, y admitió la sorpresa que le significó el llamado, tanto a él como a su familia “Yo sabía que estaba el rumor de que podían llamar para sub-20. Un día, se me acercó el director de la next-gen, y me dicen que me habían citado para la selección. No me había imaginado que era de la mayor. Fue una locura porque no me lo esperaba. Le mandé un mensaje a mi viejo. Le dije que tenía una noticia para darle, y cuando llegué a mi casa, le conté. No lo podía creer”.

