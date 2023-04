“Desde que llegó...”: Martín Liberman explicó qué hay detrás del enojo de los hinchas del PSG con Messi

escuchar

El periodista Martín Liberman explicó esta semana la reprobación de los hinchas del PSG a Lionel Messi, quien el último domingo fue silbado por la afición del Parque de los Príncipes cuando fue nombrado en los altoparlantes. En primera medida, el animador aseguró que hay que despojarse de todo sentimiento para poder analizar con claridad el desencuentro entre ambas partes.

En esa línea, Liberman desandó el camino de Messi en el conjunto parisino. “Desde que llegó al PSG (NdeR: a mediados de 2021), en lugar de darle ese salto de calidad, el equipo se fue de la Champions antes que nunca. Se fue dos veces seguidas en octavos de final, cuando antes llegaba a la final del torneo”, indicó. A la vez, señaló que, con La Pulga, PSG ganó “lo que lograban siempre” (la liga local), “y encima, les cuesta 40 millones al año”.

A partir de esta reflexión, el comentarista deportivo apuntó contra quienes se ofendieron por la crítica a Messi de los aficionados del PSG. “Escucho a los idealistas del futbol rasgarse las vestiduras por los silbidos, como si no se pudiese reprobar la actuación de un equipo que, claramente, está a la altura”, subrayó.

A la vez, señaló que los franceses “no tienen por qué” tener el mismo sentimiento hacia Messi que el resto del mundo. “No tiene nada que ver lo que ha hecho Messi con la selección argentina, con el hincha fanático del PSG, que ve cómo permanentemente se le esfuma la posibilidad de anotarse entre los favoritos del mundo”, analizó.

Liberman explicó la reprobación del PSG a Messi y apuntó contra los "Messitas"

“Es muy fácil alzar la voz y decir: ‘no lo merecen’. ¿Qué significa eso? El hincha parisino no tiene ningún tipo de vinculo emocional con Messi. ¿Cuál se supone que debiera ser la actitud del hincha? ¿Aplausos? Los tipos están enojados, reprueban la actuación y chiflan. ‘No te merecen’, ‘vete de allí’, ‘¿como van a silbar al mejor de la historia?’ Me pregunto que tiene que ver, cual es la ligazón emocional que tiene el hincha parisino con Messi” reiteró.

A su turno, advirtió que, para los franceses, “Messi es el argentino que les arrebató el Mundial, porque la rompió toda; es el que les iba a dar el salto de calidad y no logró dárselo: es el que cobra millones y no le dio el equipo lo que necesitaba. ¿Por qué tienen que amarlo?”, reforzó.

Por otra parte, dijo que es “lógico” que los seguidores del PSG quieran más a Kylian Mbappé que a Lionel Messi, “porque es el máximo goleador de la historia del club, fue campeón del mundo con Francia, y el PSG es un equipo francés”.

Por eso, apuntó contra “los messistas” que, “creyendo ser el ombligo del mundo, pretenden que a Messi lo quieran más en Francia que a Mbappé. No pretendan que el parisino lo ame como el catalán. Al parisino, no le dio nada Messi. Su Leo es Mbappé. Sáquense el antifaz. A Messi lo aman los neutrales, los argentinos y los del Barcelona; el resto, no tiene porqué”, concluyó.

La relación de Lionel Messi con la hinchada de PSG parece estar rota; el argentino está con un pie afuera de París FRANCK FIFE - AFP

Por último, destacó la gran actuación de Messi en el Mundial Qatar 2022, y aseguró que La Pulga “sólo tiene un antecesor en ese nivel, que es Diego Maradona”. Según Liberman, La Pulga “logró lo que Maradona en México ‘86″.

LA NACION