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Así está el clima en Miami, a solo una hora del duelo entre Escocia y Brasil: ¿se juega?
Una tormenta eléctrica pone en duda el inicio del encuentro decisivo por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026
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El encuentro más importante y atractivo de este miércoles 24 de junio en el Mundial 2026 es el de Escocia vs. Brasil por la tercera fecha del Grupo C. Sin embargo, hay un factor que entra en juego, a solo una hora del inicio del partido. En Miami, donde se disputará el duelo, hay un diluvio y una tormenta eléctrica que podría afectar el horario de inicio.
Atención: a horas del duelo entre Escocia y Brasil en Miami, así está el clima. ¡Diluvio y tormenta eléctrica!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2026
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El partido tendrá lugar en el Hard Rock Stadium, un multideportivo ubicado en la ciudad de Miami Gardens, al norte de Miami.
La gran novedad del encuentro es el regreso de Neymar, tras la lesión con la que llegó a la Copa del Mundo. El crack se perdió los dos primeros partidos del conjunto nacional y hoy sí estará disponible para sumar sus primeros minutos y empezar su cuarto Mundial.
El Diez empezará el partido desde el banco de suplentes y podría ingresar en el segundo tiempo si el equipo lo necesita.
En caso de que el duelo entre Brasil y Escocia se atrase por el mal clima, también se atrasaría el partido entre Marruecos y Haití, ya que al ser la última fecha del Grupo C, deben jugar todos en simultáneo.
Según muestran los servicios meteorológicos, en este momento en Miami está parcialmente nuboso y hay una posibilidad de 70% de precipitaciones.
Brasil y Escocia se enfrentaron en 10 ocasiones, Brasil ganó 8 partidos y empataron 2. El conjunto escocés buscará hacer historia y lograr su primer triunfo que lo ponga también en la siguiente etapa del Mundial.
A su vez, es el cuarto enfrentamiento mundialista. De esas veces, Brasil ganó en tres oportunidades y empataron una vez.
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