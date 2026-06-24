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Brasil vs. Escocia, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido del Grupo C se disputará a las 19 horas en el Miami Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este miércoles 24 de junio
Las selecciones se enfrentarán este miércoles 24 de junio

Cómo es el nuevo formato del Mundial 2026

Por primera vez participan 48 selecciones nacionales. Los equipos están repartidos en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno.

Clasifican a la fase eliminatoria los dos mejores de cada zona y también los ocho mejores terceros, lo que amplía significativamente las posibilidades de avanzar de ronda.

Cuántas Copas del Mundo se jugaron a lo largo de la historia

El Mundial de 2026 corresponde a la edición número 23 del torneo organizado por la FIFA. La primera Copa del Mundo se disputó en Uruguay en 1930 y desde entonces el certamen se convirtió en el evento futbolístico más importante del planeta.

A lo largo de casi un siglo, la competencia reunió a algunas de las mayores figuras de la historia del deporte y dejó momentos inolvidables para varias generaciones de hinchas.

Hora, TV y dónde ver online Brasil vs. Escocia

El partido entre Brasil y Escocia podrá verse EN VIVO por DSports, Telefe, Disney+ Premium, Paramount+, Flow (Canal 109), desde las 19 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Brasil y Escocia.

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