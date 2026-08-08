La muerte de Jorge Messi: los gestos de una ciudad que vive un día distinto en homenaje a ese “rosarino de alma y corazón”

ROSARIO.- Tras la muerte de Jorge Messi, en la ciudad quedaron expuestas varias escenas emotivas para rendirle homenaje a quien acompañó a Lionel durante toda su carrera, desde que empezó a jugar en las inferiores de Newell’s y hasta que desembarcó en Inter Miami, ya coronado de gloria. Pocos minutos después de que se confirmara el fallecimiento de Jorge, en el predio de Bella Vista, donde entrena el equipo leproso, decidieron poner la bandera del club a media asta para honrar al padre del capitán de la selección.

Familiares y allegados a Lionel Messi fueron este sábado a un cementerio privado de Pérez, ciudad vecina a Rosario, donde prepararon una despedida íntima tras la muerte del empresario de 68 años.

Los parientes del futbolista se retiraron del sanatorio Centro durante las primeras horas de la mañana. En ese momento trascendió que no iban a realizar un velatorio luego de la internación en el centro de salud del centro de la ciudad. Al mediodía ya se encontraban cerradas las puertas del cementerio de Pérez para permitir solamente el ingreso de vehículos autorizados.

Finalmente, la familia del exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG) fue al Cementerio El Prado para ultimar detalles del sepelio. Los preparativos se pusieron en marcha con apoyo de personal de una empresa de seguridad privada en el predio ubicado a la vera de la ruta nacional 33. Allí se pudo ver principalmente el movimiento incesante de autos con vidrios polarizados.

Cementerio El Prado, en Rosario, donde será sepultado Jorge Messi Marcelo Manera

En el bar VIP, que pertenece a la familia, que está ubicado a pocos metros del Monumento a la Bandera, los empleados ubicaron en la entrada un cartel que avisaba que el lugar estaba cerrado por duelo. Esa fue una de los primeros gestos de la familia, luego de que se conociera la muerte de Jorge Messi. En las redes, el bar compartió un fondo negro un breve mensaje: “Abrazo gigante, jefe”.

A la par, Leones FC suspendió todas sus actividades de este fin de semana en señal de duelo. El equipo que preside Matías Messi, hermano de Lionel e hijo de Jorge, decidió cesar sus actividades deportivas este fin de semana pero también las que estaban previstas incluso para el lunes por la fecha fecha 23ª de la Primera C, categoría en la que se desempeña el equipo.

El cartel afuera del bar Vip de Rosario esta mañana Germán de los Santos

Rosario Central se sumó a las condolencias por el fallecimiento. Con una cinta de luto debajo del escudo, el club mostró sus respetos y dedicó unas palabras a la familia. “El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi”, escribieron en las redes.

El intendente Pablo Javkin, a través de las redes sociales, saludó a la familia y emitió un sentido mensaje de cariño hacia el padre de Leo. El intendente mantenía una relación cercana con Jorge desde hace unos años. “Rosarino de alma y corazón, sencillo, buen tipo… Te fuiste pronto, querido Jorge, papá de Leo y padrazo de todos tus cachorros. Te vamos a extrañar. Gracias por tu amistad”, escribió el funcionario en la red social X.

Un muy joven Lionel Messi con toda su familia, una imagen del álbum x.com

También hizo lo propio el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien tras conocerse el fallecimiento del padre de Lionel escribió: “Con profundo dolor despedimos a Jorge Messi. Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio, ganándose el respeto de todos”.

Y expresó: “Acompañamos a su familia en este momento tan difícil. Gracias, Jorge, por tu amistad y tu esfuerzo de siempre para que las cosas en Rosario y en la provincia puedan mejorar, y por habernos regalado, a través de tu hijo, las alegrías de nuestra vida”.