Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras el día 12

Los Juegos Suramericanos 2026 están llegado a su fín y, con solo dos jornadas por delante porque concluirán el próximo sábado 26 de septiembre, Brasil, la Argentina y Colombia continúan en lo más alto del medallero y se encaminan a ocupar el podio.

Los brasileños superaron la línea de 100 oros y se aproximan a las 250 medallas en total, cifras con las que dominan la general con comodidad y es casi improbable que otro país les arrebate el liderazgo. Los anfitriones y los cafeteros, en tanto, superaron los 50 oros y, prácticamente sin chances de alcanzar a la delegación líder, pujan por el segundo lugar.

Además de las tres naciones mencionadas, en el evento multidisciplinario hay atletas de Uruguay, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Curazao, Panamá, Aruba, Guyana y Surinam.

Tal establece el Comité Olímpico Internacional (COI), es más importante la calidad de las preseas que la cantidad, por lo que los países se ordenan en la clasificación general teniendo en cuenta primero la cantidad de primeros puestos, luego de los segundos y, por último, de los terceros.

En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción, Brasil lideró el medallero con 319 preseas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de podios con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce) y mejoró lo hecho en los Juegos de Cochabamba 2018, en los que finalizó en el cuarto lugar por detrás de Colombia, Brasil y Venezuela. En dicha edición sumó 165 preseas de las cuales 42 fueron de oro, 60 de plata y 63 de bronce.

La selección de fútbol busca la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026 Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Deportes en competencia en los Suramericanos 2026

Atletismo : 22 al 25 de septiembre - En Santa Fe

: 22 al 25 de septiembre - En Santa Fe Bádminton : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Canotaje (slalom y sprint) : 23 al 25 de septiembre - En Santa Fe

: 23 al 25 de septiembre - En Santa Fe Ecuestre (Salto) : 23 al 26 de septiembre - En Rosario

: 23 al 26 de septiembre - En Rosario Escalada Deportiva : 22 al 25 de septiembre - Santa Fe

: 22 al 25 de septiembre - Santa Fe Fútbol : 16 al 25 de septiembre - En Rosario

: 16 al 25 de septiembre - En Rosario Handball : 16 al 26 de septiembre - En Santa Fe

: 16 al 26 de septiembre - En Santa Fe Karate : 23 al 25 de septiembre - En Rosario

: 23 al 25 de septiembre - En Rosario Pádel : 22 al 25 de septiembre - En Rafaela

: 22 al 25 de septiembre - En Rafaela Polo Acuático : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Ráquetbol : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Squash : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Surf : 19 al 25 de septiembre - En Mar del Plata

: 19 al 25 de septiembre - En Mar del Plata Taekwondo : 23 al 25 de septiembre - En Rosario

: 23 al 25 de septiembre - En Rosario Tenis : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Tenis de Mesa : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Tiro con Arco : 21 al 25 de septiembre - En Rosario

: 21 al 25 de septiembre - En Rosario Vóleibol: 15 al 25 de septiembre - En Rosario

Las competencias se transmiten en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y por streaming en los canales de Youtube de TyC Sports y de Panam Sports. A ambos se puede acceder libremente, sin necesidad de registrarse.

Ganadores del medallero de los Juegos Suramericanos, edición por edición