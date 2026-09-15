Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras el día 2

Se completó este lunes la segunda jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el que participan 4 mil deportistas de 15 países de la región, y se entregaron más medallas que contabilizan para la clasificación general.

El líder absoluto es Brasil con 21 preseas de oro, 19 de plata y 12 de bronce. Lo persigue la delegación argentina con 12, cinco y 15, respectivamente; mientras que Colombia figura tercero con 10 doradas, nueve plateadas y la misma cantidad de bronce. Los otros países con primeros puestos son Venezuela (3), Chile (2), Ecuador (1) y Uruguay (1).

El medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras la segunda jornada

Todas las medallas de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Oro (12)

Pascual Di Tella - Sable individual - Esgrima

Macarena Ceballos - 100 metros pecho - Natación

Cecilia Dieleke - 50 metros espalda - Natación

María Delfina Estoco, Isabella Ajalla, Emilia Acosta, Fila Dalinger, Rocío Saucedo y Julieta Lucas - Prueba por equipos - Gimnasia artística

Julieta Lucas - All arround individual - Gimnasia artística

Isabel Di Tella - Espada individual - Esgrima

Augusto Servello - Florete individual - Esgrima

Joel Fernando Contreras - Cross-country olímpico - Mountain Bike

Macarena Ceballos - 200 metros pecho - Natación

Cecilia Dieleke - 100 metros espalda - Natación

Macarena Ceballos, Laila Chain, Cecilia Dieleke y Andrea Berrino - 4 x 100 metros combinados - Natación

Daniela Arias - EA SPORTS FC - Deportes electrónicos

Plata (5)

Martina Barbeito - 100 metros pecho - Natación

Santiago Grassi - 50 metros mariposa - Natación

Laila Chain - 400 metros combinados - Natación

Nectar Coleff - Assetto Corsa - Deportes electrónicos

Andrea Nigosanti - Florete individual - Esgrima

Bronce (15)

Lucas Alba - 800 metros libre - Natación

- 800 metros libre - Natación Andrea Berrino - 50 metros espalda - Natación

Matías Chaillou, Lucas Alba, Máximo Aguilar y Guido Buscaglia - 4 x 200 metros libres - Natación

Romina Imwinkelried - 10 kilómetros - Aguas abiertas

Juan Bacha - Sable individual - Esgrima

Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Nahuel Pardo, Ivo Chiapponi y Luca Alfieri - Prueba por equipos - Gimnasia artística

José Materano - 100 metros espalda - Natación

Delfina Dini, Cecilia Dieleke, Laila Chain y Malena Santillán - 4 x 200 metros libre - Natación

Ulises Cazau - 50 metros mariposa - Natación

Argentina - 4 x 100 metros combinados- Natación

Martina Barbeito - 200 metros espalda - Natación

Lautaro Zuviria - EA SPORTS FC - Deportes electrónicos

Argentina - Prueba por equipos - Deportes ecuestres

Naiara Sagasti - 1000 metros - Patinaje de velocidad

Emilia Acosta - All arround individual - Gimnasia artística

Las pruebas de los Juegos Suramericanos 2026 se transmiten en vivo por televisión a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y por streaming en los canales de Youtube de TyC Sports y de Panam Sports.

Las actividades se concentran en su mayoría en Rosario, aunque también hay en Santa Fe capital y en Rafaela. En Mar del Plata se desarrolla el surf y en la Ciudad de Buenos Aires, el bowling. En algunas de las 60 disciplinas de 43 deportes hay en juego, además de medallas, clasificaciones a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La delegación argentina es una de las 15 participantes y la conforman 658 deportistas -346 varones y 312 mujeres- que compiten en 59 disciplinas deportivas. La única prueba en la que el país no está presente es en el fútbol femenino a raíz de que no es en la modalidad de mayores y el equipo nacional Sub 20 está disputando el Mundial.

En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción, Brasil lideró el medallero con 319 preseas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de podios con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce).

La delegación nacional mejoró su actuación tras lo hecho en los últimos Juegos de Cochabamba 2018, en los que finalizó en el cuarto lugar por detrás de Colombia, Brasil y Venezuela. En dicha edición sumó 165 preseas de las cuales 42 fueron de oro, 60 de plata y 63 de bronce.

Isabel Di Tella aportó una medalla de oro a la delegación argentina en la segunda jornada de los Juegos Suramericanos 2026 Juan Jose Garcia

Ganadores del medallero de los Juegos Suramericanos, edición por edición