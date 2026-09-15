Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras el día 2

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Brasil se mantiene en la cima con 21 oros contra 12 de la delegación argentina y 10 de Colombia
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Se completó este lunes la segunda jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el que participan 4 mil deportistas de 15 países de la región, y se entregaron más medallas que contabilizan para la clasificación general.
El líder absoluto es Brasil con 21 preseas de oro, 19 de plata y 12 de bronce. Lo persigue la delegación argentina con 12, cinco y 15, respectivamente; mientras que Colombia figura tercero con 10 doradas, nueve plateadas y la misma cantidad de bronce. Los otros países con primeros puestos son Venezuela (3), Chile (2), Ecuador (1) y Uruguay (1).
Todas las medallas de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Oro (12)
- Pascual Di Tella - Sable individual - Esgrima
- Macarena Ceballos - 100 metros pecho - Natación
- Cecilia Dieleke - 50 metros espalda - Natación
- María Delfina Estoco, Isabella Ajalla, Emilia Acosta, Fila Dalinger, Rocío Saucedo y Julieta Lucas - Prueba por equipos - Gimnasia artística
- Julieta Lucas - All arround individual - Gimnasia artística
- Isabel Di Tella - Espada individual - Esgrima
- Augusto Servello - Florete individual - Esgrima
- Joel Fernando Contreras - Cross-country olímpico - Mountain Bike
- Macarena Ceballos - 200 metros pecho - Natación
- Cecilia Dieleke - 100 metros espalda - Natación
- Macarena Ceballos, Laila Chain, Cecilia Dieleke y Andrea Berrino - 4 x 100 metros combinados - Natación
- Daniela Arias - EA SPORTS FC - Deportes electrónicos
Plata (5)
- Martina Barbeito - 100 metros pecho - Natación
- Santiago Grassi - 50 metros mariposa - Natación
- Laila Chain - 400 metros combinados - Natación
- Nectar Coleff - Assetto Corsa - Deportes electrónicos
- Andrea Nigosanti - Florete individual - Esgrima
Bronce (15)
- Lucas Alba - 800 metros libre - Natación
- Andrea Berrino - 50 metros espalda - Natación
- Matías Chaillou, Lucas Alba, Máximo Aguilar y Guido Buscaglia - 4 x 200 metros libres - Natación
- Romina Imwinkelried - 10 kilómetros - Aguas abiertas
- Juan Bacha - Sable individual - Esgrima
- Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Nahuel Pardo, Ivo Chiapponi y Luca Alfieri - Prueba por equipos - Gimnasia artística
- José Materano - 100 metros espalda - Natación
- Delfina Dini, Cecilia Dieleke, Laila Chain y Malena Santillán - 4 x 200 metros libre - Natación
- Ulises Cazau - 50 metros mariposa - Natación
- Argentina - 4 x 100 metros combinados- Natación
- Martina Barbeito - 200 metros espalda - Natación
- Lautaro Zuviria - EA SPORTS FC - Deportes electrónicos
- Argentina - Prueba por equipos - Deportes ecuestres
- Naiara Sagasti - 1000 metros - Patinaje de velocidad
- Emilia Acosta - All arround individual - Gimnasia artística
Las pruebas de los Juegos Suramericanos 2026 se transmiten en vivo por televisión a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y por streaming en los canales de Youtube de TyC Sports y de Panam Sports.
Las actividades se concentran en su mayoría en Rosario, aunque también hay en Santa Fe capital y en Rafaela. En Mar del Plata se desarrolla el surf y en la Ciudad de Buenos Aires, el bowling. En algunas de las 60 disciplinas de 43 deportes hay en juego, además de medallas, clasificaciones a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
La delegación argentina es una de las 15 participantes y la conforman 658 deportistas -346 varones y 312 mujeres- que compiten en 59 disciplinas deportivas. La única prueba en la que el país no está presente es en el fútbol femenino a raíz de que no es en la modalidad de mayores y el equipo nacional Sub 20 está disputando el Mundial.
En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción, Brasil lideró el medallero con 319 preseas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de podios con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce).
La delegación nacional mejoró su actuación tras lo hecho en los últimos Juegos de Cochabamba 2018, en los que finalizó en el cuarto lugar por detrás de Colombia, Brasil y Venezuela. En dicha edición sumó 165 preseas de las cuales 42 fueron de oro, 60 de plata y 63 de bronce.
Ganadores del medallero de los Juegos Suramericanos, edición por edición
- La Paz, Bolivia, 1978: Argentina.
- Rosario, Argentina, 1982: Argentina.
- Santiago, Chile, 1986: Argentina.
- Lima, Perú, 1990: Argentina.
- Valencia, Venezuela, 1994: Argentina.
- Cuenca, Ecuador, 1998: Argentina.
- Brasilia, Brasil, 2002: Brasil.
- Buenos Aires, Argentina, 2006: Argentina.
- Medellín, Colombia, 2010: Colombia.
- Santiago, Chile, 2014: Brasil.
- Cochabamba, Bolivia, 2018: Colombia.
- Asunción, Paraguay, 2022: Brasil.
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