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LA NACION

Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras el día 3

Brasil se mantiene en la cima con 28 oros contra 22 de la Argentina y 21 de Colombia; los brasileños son, además, los que más preseas acumulan

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Daniela Arias se quedó con el oro femenino en EAFC 26 tras derrotar en la final a la peruana Patricia Pérez por 2 a 1
Daniela Arias se quedó con el oro femenino en EAFC 26 tras derrotar en la final a la peruana Patricia Pérez por 2 a 1Juegos Suramericanos

Este martes se realizó la tercera jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el que participan más de 4.000 deportistas de 15 países de la región, y se entregaron varias medallas que contabilizan para la clasificación general. El líder absoluto del medallero es Brasil con 28 preseas de oro, la misma cantidad de plata y 19 de bronce.

La Argentina, por su parte, sigue a los brasileños de cerca con con 22 doradas, 16 plateadas y 26 de bronce; mientras que Colombia figura tercero con 21, 16 y 13, respectivamente. Los otros países con primeros puestos son Venezuela (8), Chile (6), Pérú (2), Ecuador (1), Paraguay (1) y Uruguay (1). En tanto Panamá se ubica por debajo de estos países sin oros, pero como la única delegaciones restantes que tuvo representantes en algún podio (1 plata y 1 bronce).

La natación es un deporte en el que la delegación argentina está brillando en los Juegos Suramericanos 2026
La natación es un deporte en el que la delegación argentina está brillando en los Juegos Suramericanos 2026Santa Fe 2026

Cómo ver online los Juegos Suramericanos 2026

La ceremonia de apertura y toda la participación de los deportistas argentinos se podrá ver en vivo por televisión a través de TyC Sports (al igual que la gran mayoría de los eventos, incluyendo los que tengan medallas en juego), como así también por streaming en el canal de Youtube de TyC Sports. Además, el sitio web de Panam Sports transmitirá todos los juegos en vivo de manera gratuita.

Medallas de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Oro (12)

  • Mateo Kalejman - Contrarreloj individual - Ciclismo Ruta
  • Joel Fernando Contreras - Cross-Country Olímpico Masculino
  • Pascual Di Tella - Sable individual - Esgrima
  • Augusto Servello - Florete individual - Esgrima
  • Isabel Di Tella - Espada individual - Esgrima
  • Daniela Arias - EA SPORTS FC Femenino - Esports
  • Julieta Lucas - Individual femenino - Gimnasia artística
  • Julieta Lucas, Emilia Acosta, Rocío Saucedo, Fila Dalinger, Isabella Ajalla y María Estoco - Prueba por equipos - Gimnasia artística
  • Emilia Acosta - Salto Femenino - Gimnasia artística
  • Macarena Ceballos - 100 metros pecho - Natación
  • Macarena Ceballos - 200 metros pecho - Natación
  • Cecilia Dieleke - 100 metros espalda - Natación
  • Cecilia Dieleke - 50 metros espalda - Natación
  • Macarena Ceballos, Laila Chain, Cecilia Dieleke y Andrea Berrino - Relevo 4x100m Medley - Natación
  • Juan Segundo Rodríguez - Libre Masculino - Patinaje artístico
  • Benjamín Gader - 5000m por Puntos Individual Masculino - Patinaje velocidad
  • Santino Basaldella - Stand Up Paddle - Sprint
  • Juliette Duhaime - Stand Up Paddle - Sprint
  • Fernanda Russo y Marcelo Gutiérrez - 10 metros Rifle de aire mixto - Tiro deportivo

Plata (5)

  • Andrea Nigosanti - Florete individual - Esgrima
  • María Perroni - Sable Individual Femenino - Esgrima
  • Nectar Coleff - Assetto Corsa GT - Esports
  • Martina Barbeito - 100 metros pecho - Natación
  • Laila Chaín - 400 metros combinado - Natación
  • Santiago Grassi - 50 metros mariposa - Natación
  • Micaela Lopetégui- Libre - Patinaje artístico
  • Donato Mastroianni - Libre - Patinaje artístico
  • Ken Kuwada - 5000m por Puntos Individual Masculino - Patinaje velocidad
  • Lucía Clembosky - Stand Up Paddle Sprint

Bronce (15)

  • Diane Amendolara, Verónica Malberti, Federico De Michelis y Leonardo Godoy - Adiestramiento Equipo
  • Romina Imwinkelried - 10 kilómetros - Natación / Aguas abiertas
  • Manuel Turone - Individual Masculino - Ciclismo BMX Freestyle
  • Delfina Dibella - Contrarreloj Individual Femenino (Final) - Ciclismo Ruta
  • Juan Bacha - Sable individual - Esgrima
  • Candela Espinosa - Sable individual - Esgrima
  • Lautaro Zuviría - EA Sports FC - Esports
  • Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Nahuel Pardo, Ivo Chiapponi y Luca Alfieri - Prueba por equipos - Gimnasia artística
  • Emilia Acosta - Individual femenino - Gimnasia artística
  • José Materano - 100 metros espalda - Natación
  • Lucas Alba - 800 metros libre - Natación
  • Andrea Berrino - 50 metros espalda - Natación
  • Martina Barbeito - 200 metros pecho - Natación
  • Ulises Cazau - 50 metros mariposa - Natación
  • Matías Chaillou, Lucas Alba, Máximo Aguilar y Guido Buscaglia - 4 x 200 metros libres - Natación
  • Delfina Dini, Laila Chain, Malena Santillán y Cecilia Dieleke - 4 x 200 metros libres - Natación
  • José Materano, Dante Nicola, Santiago Grassi y Matías Chaillou - Relevo 4x100m Medley - Natación
  • Delfina Dini - 1500m Estilo Libre Femenino - Natación
  • Valentina Longo - Libre - Patinaje artístico
  • Delfina Veljanovich - Solo Dance Femenino - Patinaje artístico
  • Naiara Sagasti - 100 metros sprint individual - Patinaje Velocidad
  • Ignacio Arias - Sprint Masculino (Final) - Stand Up Paddle
La delegación argentina tiene la ilusión de destronar a Brasil en la cima del medallero
La delegación argentina tiene la ilusión de destronar a Brasil en la cima del medalleroSanta Fe 2026

La delegación argentina es una de las 15 participantes y la conforman 658 deportistas -346 varones y 312 mujeres- que compiten en 59 disciplinas deportivas. La única prueba en la que el país no está presente es en el fútbol femenino a raíz de que no es en la modalidad de mayores y el equipo nacional Sub 20 está disputando el Mundial.

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