Así fue el festejo de Harry Kane tras ganar el Balón de Oro: fiesta privada en Londres, invitados VIP y brindis con champagne

A los 33 años, Harry Kane vive el mejor momento de su carrera. A un año y medio de haberse consagrado campeón de la Bundesliga 2024/25 con el Bayern Múnich y conseguir su primer título como futbolista profesional, el lunes ganó el Balón de Oro 2026 al mejor jugador de la temporada, en el período comprendido entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026. El inglés asistió al teatro The London Palladium de Londres acompañado por su esposa Kate Goodland y, cuando la ceremonia llegó a su fin, hizo lo que cualquiera en su lugar habría hecho: se fue de fiesta. El inglés celebró el galardón en un exclusivo bar con su círculo íntimo entre cánticos y brindis con champagne.

Tras ganar el Balón de Oro, Harry Kane celebró con sus amigos y familiares en un bar de Londres (Foto: Captura de video)

Tras recibir el Balón de Oro, el exjugador del Tottenham Hotspur se dirigió al Cirque le Soir, un exclusivo club nocturno ubicado en la zona del Soho que, como su nombre lo indica, cuenta con una estética circense. De acuerdo con Daily Mail, entre los invitados estuvieron su esposa, sus padres Patrick y Kim y su hermano Charlie, y algunos de sus excompañeros de los Spurs como Eric Dier, Ben Davies y Matt Doherty. Asimismo, The Sun reveló que James Maddison, quien tras la partida de Kane del equipo inglés recibió la camiseta número 10, también dijo presente. Incluso el futbolista subió una foto con Kane y escribió: “El mejor del mundo. Te merecés esto hermano”.

El jugador del Tottenham Hotspur James Maddison dijo presente en la celebración (Foto: Instagram @madders)

La fiesta privada fue íntima y sencilla, sin grandes decoraciones ni una extensa convocatoria, pero muy intensa y alegre. En un video que publicó el periodista Fabrizio Romano en sus redes sociales, se pudo ver el pequeño espacio lleno de gestos y a Kane moviéndose animadamente sobre una tarima, justo delante de una larga serpiente plateada. Se ubicó al lado de su esposa y levantó su bebida al aire para celebrar.

La música sonó con fuerza durante la velada y se pudo advertir que los invitados, que sostenían sus vasos llenos y sus celulares para filmar la escena, gritaban cada vez que se escuchaba el nombre del homenajeado. Además, entre ellos se movían personas que llevaban a lo alto botellas de champagne con bengalas encendidas. Kane se mostró contento y feliz, rodeado por los suyos y celebrando un hito por el que buscó durante toda su carrera.

El festejo tuvo lugar en Cirque le Soir, un bar ubicado en la zona del Soho de Londres (Foto: Captura de video)

El delantero recibió el codiciado premio que entrega la revista France Football de manos de Ronaldo Nazário. En su discurso le agradeció tanto al Bayern Múnich como al Tottenham Hotspur y a la selección inglesa y, por supuesto, a su familia: “Casi no tengo palabras. Estar aquí, en Londres, ​lo hizo aún más especial. Fue ⁠un buen presagio para mí esta noche. Gracias a todos los que me votaron. Felicidades a todos los ganadores y nominados. Es impresionante ver lo que realmente se puede conseguir con determinación y trabajo duro”.

Harry Kane el ganador del Balón de Oro 2026 FRANCK FIFE - AFP

Antes de que comenzara la ceremonia, el capitán de la selección de Inglaterra era, junto a Kylian Mbappé y Lamin Yamal –que terminaron segundo y tercero en la votación respectivamente–, uno de los grandes favoritos por su notable performance de 65 partidos y 73 goles y ocho asistencias que le valieron, además, el premio al goleador de la temporada.