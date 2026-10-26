Balón de Oro 2026: Harry Kane en la cumbre y todos los ganadores de una ceremonia sin brillo

Harry Kane es el nuevo Balón de Oro. El inglés fue distinguido con el premio al Mejor Jugador en la ceremonia que llevó a cabo la revista France Football en The London Palladium de Londres, en donde se reconoció a los futbolistas, entrenadores y clubes más destacados del período comprendido entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, día en el que terminó el Mundial.

El delantero jugó 65 partidos con Bayern Munich y la selección de Inglaterra en los que anotó 73 goles y dio ocho asistencias. Con esas estadísticas, fue el más votado por los 100 periodistas de los 100 primeros países del ranking mundial de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y se impuso por sobre Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi, otros favoritos a quedarse con la prestigiosa estatuilla. Previamente, también se llevó el reconocimiento al máximo artillero en una noche de ensueño para él.

De 33 años, acudió con su Bota de Oro europea, como máximo goleador en las ligas nacionales del continente, tras haber anotado 36 tantos en la Bundesliga y 61 entre todas las competiciones.

Su balance goleador se eleva a 73 gritos si se suman los tantos marcados con la selección de Inglaterra, tercera en el Mundial 2026. Solo Lionel Messi consiguió una cifra superior que Kane en una temporada, con sus 82 tantos en la campaña 2010-2011. El argentino, a los 39 años, fue otro de los aspirantes a ganar el que hubiera sido su noveno Balón de Oro, tras ser finalista con la Argentina en el Mundial. No viajó a Londres.

"Harry Kane":

Porque ganó el #BallonDor al Mejor Jugador del 2026 pic.twitter.com/f2pXIiWY2L — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 26, 2026

El francés Kylian Mbappé, de 27, es el máximo goleador de LaLiga española (25 tantos) y de la Champions (15), además de Bota de Oro del Mundial con diez anotaciones. El astro de Real Madrid se convirtió además en Norteamérica en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, alcanzando los 22 goles en su camino hacia las semifinales. Quedó en el segundo lugar.

Los criterios, por orden de importancia, son las actuaciones individuales y el carácter decisivo del jugador, los resultados colectivos y los títulos conseguidos y, por último, el desempeño del futbolista.

El mismo premio para la rama femenina quedó en manos de Alexia Putellas, que volvió a obtenerlo tras cuatro temporadas. La española de Barcelona y London City Lionesses (de la Women’s Super League de Inglaterra) había sido condecorada de manera consecutiva en 2021 y 2022 y recibió su tercer Balón de Oro.

Alexia Putellas, la otra gran ganadora Kin Cheung - AP

El premio al Mejor Entrenador lo recibió Luis De la Fuente, campeón del mundo con la selección de España. Su compatriota Pere Romeu, DT de Barcelona, se quedó con la distinción para la rama femenina.

En la categoría de arqueros, Unai Simón fue distinguido entre los varones debido a que se consagró en la Copa del Mundo 2026 con el combinado ibérico, mientras que Cata Coll, de Barcelona, fue condecorada en su rama.

En los reconocimientos a los futbolistas Sub 21 se repitieron los ganadores y ambos fueron para deportistas de Barcelona: Lamine Yamal se llevó la estatuilla por tercer año seguido y Vicky López, por segundo. El Club del Año masculino fue, otra vez, PSG gracias a que conquistó la Champions League 2025-2026. En mujeres, la distinción fue para Barcelona.

Lamine Yamal, con una vestimenta particular FRANCK FIFE - AFP

Bukayo Saka, jugador de Arsenal, fue condecorado con el Premio Sócrates, que distingue la labor humanitaria, el compromiso social y la solidaridad de los futbolistas fuera de los terrenos de juego.

Todos los ganadores del Balón de Oro 2026

Mejor Jugador: Harry Kane (Bayern Múnich)

Harry Kane (Bayern Múnich) Mejor Jugadora: Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses)

Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses) Mejor Entrenador masculino: Luis De la Fuente (Selección de España)

Luis De la Fuente (Selección de España) Mejor Entrenador femenino: Pere Romeu (Barcelona)

Pere Romeu (Barcelona) Mejor Arquero: Unai Simón (Athletic Bilbao)

Unai Simón (Athletic Bilbao) Mejor Arquera: Cata Coll (Barcelona)

Cata Coll (Barcelona) Mejor Club masculino: París Saint Germain (Francia)

París Saint Germain (Francia) Mejor Club femenino: Barcelona (España)

Barcelona (España) Mejor Jugador Sub 21: Lamine Yamal (Barcelona)

Lamine Yamal (Barcelona) Mejor Jugadora Sub 21: Vicky López (Barcelona)

Vicky López (Barcelona) Premio Sócrates: Bukayo Saka (Arsenal)

Bukayo Saka (Arsenal) Goleador: Harry Kane (Bayern Munich).

Harry Kane (Bayern Munich). Goleadora: Charlyn Corral (Pachuca)

Los 30 mejores del mundo

1) Harry Kane (Bayern Múnich)

2) Kylian Mbappé (Real Madrid)

3) Lamine Yamal (Barcelona)

4) Rodri (Manchester City/Barcelona)

5) Lionel Messi (Inter Miami)

6) Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

7) Ousmane Dembélé (PSG)

8) Erling Haaland (Manchester City)

9) Michael Olise (Bayern Múnich)

10) Fabián Ruiz (PSG)

11) Jude Bellingham (Real Madrid)

12) Pau Cubarsí (Barcelona)

13) Achraf Hakimi (PSG)

14) Vitinha (PSG)

15) Declan Rice (Arsenal)

16) Ferrán Torres (Barcelona/PSG)

17) Vinicus Jr (Real Madrid)

18) Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

19) Joao Neves (PSG)

20) Willian Pacho (PSG)

21) Gabriel (Arsenal)

22) Lautaro Martínez (Inter)

23) Nuno Mendes (PSG)

24) Luis Díaz (Bayern Múnich)

25) Marquinhos (PSG)

26) Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

27) Bruno Fernandes (Manchester United)

28) Julián Quiñones (Al Qadsiah)

29) William Saliba (Arsenal)

30) Sadio Mané (Al Nassr)

Messi no viajó a Londres; terminó en el quinto lugar France Football

El desplazamiento este año de la ceremonia a la capital británica sirvió como homenaje al primer ganador del premio, el inglés Stanley Matthews, que lo conquistó en 1956. La ceremonia, que tradicionalmente se celebra en París, busca con su traslado a Londres este año reforzar el carácter mundial del galardón, que se organiza conjuntamente entre la revista France Football y la UEFA desde 2024.

Londres recibió la ceremonia por primera vez, pero no será la única vez que deja París, ya que entre 2010 y 2015 viajó a Zúrich (Suiza), durante la etapa en la que la FIFA colaboraba en el premio.