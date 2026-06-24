Así vivió Lionel Messi cada uno de los cumpleaños que le tocó pasar con la selección argentina

Este 24 de junio de 2026 no es un día más del calendario, sino que se trata del que posiblemente sea el último cumpleaños de Lionel Messi como futbolista de la selección argentina. A sus 39 años, el rosarino celebró una vez más con sus compañeros del combinado nacional y se trata de la 13.º oportunidad en la que el capitán se encuentra en plena competencia con nuestro país.

Tras su debut en aquel recordado amistoso en 2004 ante Paraguay, Messi tuvo 22 años de carrera y en 13 de ellos no estuvo con su familia para festejar por su amor por la camiseta argentina. En este período de tiempo, transcurrieron un Mundial Sub 20, siete ediciones de la Copa América y cinco Copas del Mundo, ya que el Mundial de Qatar 2022 se disputó entre noviembre y diciembre, por lo que no coincidieron las fechas.

Messi no festejó su cumpleaños en Qatar 2022 pero celebró la copa que más soñó Anibal Greco - LA NACIÃ“N

Es importante recordar que el 24 de junio de 2004 fue la última vez que Lionel Messi cumplió años sin ser jugador de la selección argentina, ya que el 25 de junio de ese mismo año, el por entonces joven futbolista de FC Barcelona se puso por primera vez la indumentaria para entrenar. Tras aquel 8-0 a Paraguay, el rosarino inició su camino con la Albiceleste el 29 de junio y ganó todo lo que se puso delante: un Mundial Sub-20, una medalla dorada en los Juegos Olímpicos, dos veces la Copa América, una Finalissima y un Mundial.

Todos los cumpleaños de Messi con la selección

Mundial Sub-20 Países Bajos 2005: 18 años

Por la época, la tecnología todavía no era tan masiva como ahora, por lo que no existen registros fotográficos públicos sobre el primer festejo de Messi con la camiseta de la selección argentina. De igual manera, el torneo terminó de la mejor manera para el rosarino: fue campeón y máximo goleador.

El 2 de julio de 2005, Messi levantó la copa del Mundial Sub-20 Agencia AFP

Mundial Alemania 2006: 19 años

Durante la primera de las seis copas del mundo que disputó Messi, su festejo de cumpleaños sí estuvo registrado y fue con una torta que compartió con dos personas más. Esta fue la primera vez que el cocinero Diego Iacovone festejó con el rosarino, mientras que en este Mundial también compartió con Juan Román Riquelme.

En 2006 hubo festejo triple: Messi, el cocinero Diego Iacovone y Juan Román Riquelme Archivo

Copa América Venezuela 2007: 20 años

Esta competencia se disputó del 26 de junio al 15 de julio, por lo que el festejo de cumpleaños de Messi fue en la previa al inicio de la competencia. Si bien ya estaba concentrado, tampoco hay imágenes oficiales de la celebración, donde el rosarino consiguió ser titular a lo largo de los seis partidos y se despachó con dos goles y una asistencia.

Messi hizo un gol en la semifinal ante México

Mundial Sudáfrica 2010: 23 años

Contrario a lo que fue la primera Copa del Mundo de Messi, en Sudáfrica no apareció la imagen del cumpleaños del por entonces jugador de FC Barcelona. En este caso, compartió junto a Diego Armando Maradona y las imágenes del torneo son de las más recordadas por los futboleros a nivel mundial. Tres días después de cumplir 23 años, el rosarino fue fundamental para la victoria por 3-1 ante México en octavos de final, donde hizo una asistencia.

Si bien el resultado final fue muy malo, las imágenes de Maradona y Messi en Sudáfrica generan mucha emoción REUTERS/David Gray - Archivo

Copa América Argentina 2011: 24 años

La competencia disputada en nuestro país fue la penúltima ocasión en la que Messi festejó su cumpleaños en Argentina con la selección, ya que en 2021 se decidió hacer una burbuja en el predio de Ezeiza por la pandemia. Además, tampoco apareció una imagen pública sobre la celebración, aunque se trata de la última vez donde sucedió, ya que luego fue el auge de las redes sociales. En este torneo, Messi realizó tres asistencias.

Si bien Argentina tenía muy buenos jugadores para la Copa América 2011, el resultado fue pésimo AFP

Mundial Brasil 2014: 27 años

El tercer Mundial de Lionel Messi fue con el que consiguió llegar a su ansiada final, y tras cumplir 27 años, se despachó con un doblete en la victoria de Argentina ante Nigeria por 3-2. Al igual que ocurrió en Alemania 2006, el rosarino posó para la foto con Diego Iacovone, quien trabaja en AFA desde 1999 y encima comparte día de cumpleaños con el Diez.

En 2014, Messi volvió a celebrar su cumpleaños con Diego Iacovone Archivo

Además, la cuenta oficial de la selección argentina en X compartió un par de imágenes más con el siguiente mensaje: “Messi y un cumple Mundial en Brasil. Así festejó los 27 en Porto Alegre. Un día en fotos...”. Además de mostrarse con sus compañeros Javier Mascherano y Sergio Agüero, recibió una camiseta con la frase “Feliz cumple Leo” y un 27 en lugar de su típica 10.

Con el boom de Twitter, la cuenta de la selección compartió fotos de la intimidad del festejo de Messi X (@Argentina)

Copa América Chile 2015: 28 años

La tercera Copa América de Messi llegó con el festejo de su cumpleaños 28, donde tampoco hubo mucho vinculado al ámbito privado del grupo pero sí apareció una foto del capitán con la torta. Además, la imagen estuvo en blanco y negro con motivo de un filtro elegido para Instagram. Camino a la final, anotó un gol y asistió en tres ocasiones.

La foto de 2015 tuvo un filtro en blanco y negro, mientras que apenas mostraron la torta y nada más Archivo

Copa América EE. UU. 2016: 29 años

La edición Centenario de la Copa América fue apenas un año después de Chile 2015, por lo que Messi celebró sus 29 nuevamente al lado de Diego Iacovone, una postal que se repitió varias veces en su carrera. En esta primera experiencia en Estados Unidos, el capitán hizo cinco goles y cuatro asistencias, su mejor performance hasta ese momento.

Messi celebró sus 29 años nuevamente al lado de Diego Iacovone Archivo

Mundial Rusia 2018: 31 años

Durante el Mundial de Rusia, el más traumático por lejos para la generación de Messi, se dijo en infinidad de ocasiones que el clima del vestuario era hostil. A sus 31 años, el rosarino tuvo delante suyo tres tortas, ya que no fue el único en festejar su día.

Messi y la sana costumbre de festejar su cumpleaños en la selección

Con la primera aparición de Claudio “Chiqui” Tapia, Messi festejó con la chef Antonia Farías y el sparring Nehuén Pérez. Ella fue quien luego abrazó al capitán en los festejos de Qatar, una imagen que se viralizó en su momento.

Messi compartió su cumpleaños con dos personas más, pero sin el cocinero

Copa América Brasil 2019: 32 años

La última competencia en la que Messi celebró su cumpleaños sin ganar un título con la selección mayor fue en 2019, donde el joven entrenador Lionel Scaloni le permitió que festejara con su familia. De igual manera, no es que el capitán se fue de la concentración, sino que se trató de la visita de los familiares al plantel en Brasil.

El inicio de la era Scaloni permitió que Messi celebre su cumpleaños con su familia, motivo por el que estuvo con la ropa de la selección Archivo

Copa América Brasil 2021: 34 años

Si bien esta Copa América se jugó en Brasil, el festejo de Messi se llevó a cabo en el predio de Ezeiza, ya que la selección argentina tenía su burbuja formada allí: jugaba su partido y se volvía al país. De esta manera, el grupo forjó una amistad que los unió y terminó con la primera consagración del capitán en la mayor. Esto se notó en el nivel del rosarino: cuatro goles y cinco asistencias.

El impacto de Scaloni se notó en el siguiente cumpleaños: todo el plantel posó para la foto Archivo

Copa América EE.UU 2024: 37 años

Ya como campeón del mundo en Qatar 2022, Messi llegó a su última Copa América con un nivel distendido nunca antes visto, lo que se reflejó en un festejo con más imágenes en redes sociales. En un primer lugar, recibió la visita de sus compañeros más cercanos, encabezados por Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi.

En 2024, Messi recibió la visita de "la mesa chica" de la selección en su habitación Archivo

Al momento de la cena con todos sus compañeros, Messi posó con Diego Iacovone y Antonia Farías, una imagen que se repitió a lo largo de los años.

Messi y un nuevo festejo de cumpleaños junto a Diego Iacovone y Antonia Farías Archivo

Mundial 2026: 39 años

A la espera de las imágenes del potencial último cumpleaños de Lionel Messi con ropa de la selección argentina, se trata de la 13.º ocasión en la que esto sucede, lo que evidencia el compromiso que tuvo el capitán por la camiseta de sus amores.

Los años que no estuvo con la selección

Aunque parezca raro, Messi únicamente estuvo de vacaciones en siete ocasiones: 2008, 2009, 2012, 2013, 2017, 2022 y 2023. Las únicas dos veces que el rosarino todavía estaba en plena competencia y no fue con la selección argentina fue primero en 2020, cuando FC Barcelona enfrentó a Athletic Club en la noche del 23 de junio y el partido se extendió hasta luego de la medianoche.

En 2020, Messi inició su cumpleaños en pleno partido con Barcelona Archivo

En un segundo lugar, en 2025, ocurrió lo mismo que con el Barça cinco años atrás pero con la camiseta de Inter Miami CF en el Mundial de Clubes. Aquí, fue el recordado empate 2-2 con Palmeiras.