escuchar

SANTIAGO DE CHILE.- Belén Casetta lo hizo otra vez y como advirtió en la previa en un mano a mano con LA NACION: “Ahora no me importa nada, así que voy con todo”. Recién llegada a Santiago 2023 para disputar sus terceros Juegos Panamericanos, la marplatense de 29 años y flamante mamá de Lina hace menos de seis meses, se mostró en una instancia de pleno disfrute, sin dramatismos por los resultados y dispuesta a lucha como la leona que se siente tras el nacimiento de su hija. Si la de Lima 2019 había sido una medalla histórica para una atleta argentina, qué decir de ésta. Hacía 24 años que una mujer no ganaba la medalla dorada. Y Belén brilló en los 3 mil metros con obstáculos. En la última vuelta se “comió” a sus rivales y se subió a lo más alto del podio con un tiempo 9m39s47c. Detrás quedaron la canadiense Alycia Kaitlin Butterworth (9m40s86c) y la brasileña Tatiane Raquel Da Silva (9m41s29c). Fue una de las grandes figuras argentinas de este fin de semana.

Minutos después es de las últimas competidoras de su prueba en aparecer en la zona de encuentro con los periodistas. Se mete en el túnel del Estadio Nacional de Santiago y frena al protocolo. Pide que le traigan a Lina. El papá se la alcanza, ella la besa una y otra vez y finalmente llegan las dos envueltas en la bandera argentina. “No me importaba nada y no me importó nada. Acá estoy, mirá mi felicidad, mirá mamá”, dice al llegar y ante la primera pregunta. Le habla a los periodistas, le habla a Lina. El “mamá” es para ella, la bebé que se entretiene tocando los micrófonos. Y sigue: “Estoy feliz, feliz, feliz, no me lo esperaba. Me administré, administré la energía. Como ya conté, mis descansos cambiaron y la prioridad es mi chiquita así que no puedo desperdiciar como hacía antes, salir a tirar, darlo todo, buscar marcas, sino que acá fui especulando a lo que me daba”.

Belén Casetta llegó a la zona mixta con su hija, envueltas en la bandera argentina

El desenlace de la carrera de Belén este sábado fue asombroso. Estaba cuarta en la última vuelta, hasta que se “devoró” a sus rivales. “Fue una experiencia increíble esta carrera y otra táctica que no estaba acostumbrada a hacer”, explica sobre el desarrollo de la prueba que sintió suya recién en ese tramo. “Iba cómoda pero no me despegaba, así que pensé ‘bueno, voy a ver que hacen’ y vi que se iban quedando y yo venía un poco sobrada. Así que esperé al sprint final y las ataqué en el foso”. La voracidad competitiva de Belén no se asusta con nada.

Luego, el tiempo de las dedicatorias: “Esta medalla es de ellos, es para ellos. Es de mi familia, mis suegros, mis papás y mis hermanos y mi abuelos. Mi abuela me acompañó a Salta (Cachi, centro de alto rendimiento en altura) y me cuidó 10 días a mi hija para probar a ver si rendía entrenar en altura. Así que agradecida por yo sola con ella (Lina), aunque ella también me acompaña a entrenar, no lo hubiera podido hacer, son un pilar para mi y se los agradezco”.

En el sprint de la última vuelta Belén Casetta se deshizo de sus rivales y se quedó con el oro MARCELO HERNANDEZ/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

Con su actuación Belén Casetta estableció un nuevo récord panamericano y se convirtió en la primera atleta argentina en colgarse una medalla dorada desde Winnipeg 1999, con Solange Witteveen (salto en alto) y Alejandra García (salto con garrocha). ¿Qué le significa esto a Belén Casetta? “Le digo a las atletas que a veces postergan su maternidad por la ambición en el deporte que tener un hijo y no postergarlo es lo mejor que te puede pasar y disfrutás el triple después porque las prioridades pasan a ser otras y no sabés lo lindo que es estar acompañada. Mirá como me acompaña, a estos resultados no los tenía ni sola ni entrenando lo que entrenaba”, insiste. Y luego cierra, cuando se le pregunta qué viene después de semejante actuación: “¿Qué viene? Y... Los Juegos Olímpicos del año que viene, pero todo depende de cómo estemos, como descanse, cómo me sienta. Porque las etapas de mi hija no me las voy a perder”.

París 2024 ya ilumina, a ocho meses de levantar el telón. La ilusión de la Ciudad Luz es grande. La de Belén Casetta, que se siente imbatible desde que es mamá, tampoco.

¡BELÉN CASETTA, MEDALLA DORADA EN 3000m CON OBSTÁCULOS! #Santiago2023 🥇🇦🇷



La atleta argentina le da una nueva presea de oro a nuestra delegación en una GRAN JORNADA. ¡VAMOS, ARGENTINA! pic.twitter.com/ItvvCo8Mgt — TyC Sports (@TyCSports) November 4, 2023