Belén Casetta defendió su corona en los 3000 metros con obstáculos y Micaela Levaggi completó el podio

Belén Casetta volvió a lo más alto del podio en una de sus escasas competencias desde los Juegos Olímpicos París 2024. La marplatense se impuso este viernes en la final femenina de los 3000 metros con obstáculos de los Juegos Suramericanos de Santa Fe y defendió el título de campeona que había conquistado en Asunción 2022 en una prueba que tuvo doble presencia argentina entre las medallistas: Micaela Levaggi obtuvo el bronce pese a sufrir una caída durante la carrera.

Casetta, que este sábado cumplirá 32 años, cruzó la meta tras 9m35s44/100, con una diferencia de 8,66 segundos sobre la brasileña Tatiane da Silva, segunda con 9m44s10/100. Levaggi, que llegó a estar en riesgo de perder su lugar en el podio después del golpe, se recuperó, completó el recorrido en 9m49s63/100 y obtuvo otra medalla para la delegación nacional.

¡UN TROPEZÓN NO ES DERROTA y ORO ARGENTINO!



Micaela Levaggi tropezó tras saltar una valla, pero la deportista argentina no se rindió y logró el bronce.



Su compatriota, Belen Casetta, terminó en el primer lugar en los 3000 metros.#JuegosSuramericanosEnDSPORTS pic.twitter.com/lng8BUmEdC — DSPORTS (@DSports) September 25, 2026

La campeona asumió el protagonismo desde el comienzo y sostuvo su posición durante toda la prueba. “Se dio de ir adelante al disparo e intenté mantener la punta”, explicó Casetta después de la carrera. El triunfo extendió, además, una etapa muy particular de su trayectoria: la atleta consiguió sus principales éxitos internacionales de los últimos años una vez convertida en madre.

“Este es el segundo Odesur [Suramericanos]. En el primero estaba embarazada de Lina, de dos meses, y hasta el día de hoy siguen acompañándome en esta locura. Suman kilómetros en el cochecito; he salido a correr con ella. Ahora con Roma, de un año –Lina tiene tres–, seguimos entrenándonos, me acompañan”, contó todavía agotada por el esfuerzo de la final, en TyC Sports.

La referencia remite a Asunción 2022, cuando Casetta conquistó el cetro suramericano mientras transitaba los primeros meses de embarazo de Lina. Al año siguiente, y a menos de seis meses de dar a luz, regresó a la alta competencia y alcanzó otro hito de su carrera, en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en los que protagonizó una definición notable: comenzó la última vuelta de los 3000 metros con obstáculos en la cuarta posición, superó a las tres adversarias que tenía por delante y se quedó con la medalla dorada, con 9m39s47/100. Aquella actuación la convirtió en la primera argentina campeona de Panamericanos de la especialidad y le permitió establecer el récord de los Juegos.

Ahora en Santa Fe, Belén Casetta volvió a coronarse; lo había hecho en Asunción 2022. @prensacoa

La marplatense, nacida el 26 de septiembre de 1994, posee además el récord argentino y sudamericano de la distancia, con 9m25s99/100. Su recorrido internacional incluye tres participaciones olímpicas: Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y París 2024.

En tanto, Levaggi, que venía de imponerse con remontadas en la vuelta final en los 1500 metros y los 5000, esta vez quedó tercera, a 14,19 segundos de su conciudadana. “Estoy un poco shockeada por la caída. Tenía miedo de que me superaran desde atrás. Me levanté y seguí por el grito de la gente. Entre que ya no daba más y las piernas no me coordinaban, me caí de lleno. No me golpeé nada. Ahora estoy sintiendo un poco los dolores”, relató la dueña de victorias en Santa Fe 2026.

La proximidad de la llegada terminó por impulsarla a continuar. “Miré atrás, quedaba poco y vi que todavía tenía chances de medalla. Fue levantarse y seguir hasta el final. Estoy contenta de compartir el podio”, agregó Levaggi, de brillante paso por los Suramericanos.

La cosecha argentina se amplió en las últimas pruebas de la jornada. Joaquín Gómez obtuvo la medalla de bronce en lanzamiento de martillo, con una marca de 73,46 metros, detrás de los chilenos Humberto Mansilla (75,27) y Gabriel Kehr (75,05). Además, la posta masculina local de 4 x 400 metros consiguió la plateada, con un tiempo de 3m6s29/100, superada por Venezuela (3m3s38/100), y el relevo femenino se quedó con el bronce, marcando 3m35s55/100, por detrás de Colombia (3m32s21/100) y Brasil (3m33s54/100).