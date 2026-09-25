Isabella Assmann ganó la medalla de oro en bodyboard del surf suramericano

Con apenas 14 años, la surfista Isabella Assman aportó una nueva medalla dorada para la delegación argentina, en una jornada emocionante para los Juegos Suramericanos. Lo hizo en la categoría bodyboard del surf, que se lleva a cabo en la subsede de Playa Grande, en Mar del Plata, donde la joven argentina se consagró tras vencer en la final a la chilena Valentina Díaz.

Isabella Assman, feliz y ganadora Mauro V. Rizzi

Se trata de un logro extraordinario. Díaz fue campeona panamericana en 2015, pero Assmann, quien es hija del exarquero de Independiente Fabián Assmann y la exmodelo Melina Pitra, se dio el gusto de festejar ante su gente, ya que reside en la ciudad balnearia desde hace algunos años.

Precisamente por la carrera futbolística de su padre, Isabella se radicó en Mar del Plata, cuando Fabián Assmann comenzó a atajar en Aldosivi, de esa ciudad, y ella comenzó a entrenarse en el surf entre las olas de La Feliz.

Isabella Assman, con Melina Pitra y Fabián, sus padres Mauro V. Rizzi

Assmann ya venía dando claros indicios de su progreso en la disciplina. En 2025 se había consagrado campeona sudamericana en Perú y en abril de 2026 había logrado la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá.

Con apenas 13 años, Isabella Assmann fue medalla de oro en la categoría reservada para menores de 18 en el Sudamericano de Surf de Chicama (Perú). Fue el primer galardón de ese metal para la delegación argentina en aquel torneo. La trayectoria positiva de la argentina continuó en abril pasado, en los Juegos Suramericanos de la Juventud celebrados en Panamá, donde consiguió la medalla de plata. Ambas preseas hicieron que Assmann se consolidara como una de las mayores esperanzas del surf argentino. Específicamente, en la variante del bodyguard.

Isabella Assman, sobre el mar Mauro V. Rizzi

¿Por qué el surf y por qué Mar del Plata? Las respuestas a estas preguntas las dio el propio Fabián Assmman durante una entrevista con el diario Clarín. La autora intelectual es su mujer, Melina Pitra, quien parece haberle inculcado a Isabella, su primogénita, el amor por los deportes acuáticos: ”Meli [por Pitra] estaba en Buenos Aires con las nenas, le planteé la chance de venir a Mar del Plata y me dijo: ‘Vamos, quiero surfear’. Le gustaba todo lo que sea con tablas en la nieve, como el snowboard, y así fue. Le encantó el mar, te atrapa, es un cable a tierra espectacular. Ahí empezaron a probar las nenas, Isa tenía 10 e Indiana 8″, contó el exarquero.

Lo que pasó en estos cuatro años es historia pura: acostumbrada a la playa, Isabella fue a una colonia en un balneario y la oferta de actividades incluía el surf. Allí tuvo su primer contacto con los bodys (las tablas). Y no paró. “Sentí que era para mí, había hecho muchos deportes y los dejaba, pero con este sigo”, dijo la flamante medallista suramericana. Tanto Assmann como Pitra acompañaron a su hija en Perú, Panamá y, por supuesto, Mar del Plata. Allí donde todo comenzó.