Una gran conmoción sacudió al mundo del fisicoculturismo en Brasil tras conocerse la noticia de la muerte de Itemberg Nunes a los 31 años. El fisicoculturista había alcanzado la profesionalización en 2021 y construyó su carrera en la categoría Men’s Physique, enfocada en la estética atlética, la simetría y las proporciones armónicas para atletas de más 1,73 metros de altura.

Su patrocinador, Overcoming Suplementos, realizó una publicación para anunciar el deceso. “Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento del atleta profesional de culturismo Itemberg Nunes do Nascimento”, indicó la firma en un posteo en redes sociales.

Evocó que Itemberg alcanzó su profesionalización en noviembre de 2021, “construyendo una trayectoria marcada por la dedicación, la disciplina y el amor por el culturismo”.

El fisicoculturista tenía 31 años Instagram

“Durante muchos años, contó con el apoyo y el patrocinio de Overcoming Suplementos, forjando con nosotros una relación que fue mucho más allá del deporte. Era una persona querida por todos, admirada por su trayectoria y por el cariño que siempre transmitió a quienes lo rodeaban”, destacó la empresa patrocinadora.

Señaló además que se despidió de “no solo un gran atleta, sino también un amigo que formó parte de la historia de la familia Overcoming”.

”Su presencia, su historia y los momentos compartidos dejarán un vacío. En este momento de profunda tristeza, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todos aquellos que tuvieron el privilegio de compartir su vida con él", manifestó.

Itemberg había llegado a la profesionalización en 2021 Instagram

Y concluyó: “Que Jesucristo consuele los corazones de todos y brinde fortaleza a la familia para afrontar esta pérdida irreparable. Descansa en paz, Itemberg Nunes. Siempre formarás parte de nuestra historia. ¡Tu trayectoria jamás será olvidada!“.

Su historia

Nunes nació el 17 de abril de 1995 en São Luís, una ciudad situada en el nordeste de Brasil y capital del Estado brasileño de Maranhão, y falleció el pasado 19 de noviembre. Obtuvo su profesionalización tras competir en el circuito amateur de Musclecontest en Brasil.

Desde ese momento fue elegible para competir en importantes certámenes internacionales y nacionales. Sin embargo, desde septiembre de 2024 que no compartía fotos o videos de su participación en una competición.

Según reportó GE, Itemberg compitió en Musclecontest Brasil en 2023 y terminó en el puesto 14. Uno de los momentos más destacados de su carrera fue en 2018, cuando obtuvo el quinto lugar en el Arnold Classic de Brasil, que fue celebrado en San Pablo, detalló G1. En 2019, también ganó un trofeo en la categoría de principiantes en el Arnold Brasil.