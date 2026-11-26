Celso Amorim, asesor especial de la Presidencia de Brasil para Asuntos Internacionales, dijo que están “considerando” invitar a otras autoridades argentinas, en lugar de Javier Milei, al acto oficial de asunción presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Espero que sea posible encontrar alguna fórmula para enviar un mensaje de que no tenemos ningún problema con el pueblo argentino, con la Nación Argentina; al contrario, de todas las relaciones estratégicas de Brasil, esta es la más estratégica”, dijo el excanciller Amorim en una entrevista con el medio brasileño UOL.

El diplomático advirtió que los dichos del presidente argentino sobre Lula “no se pueden admitir” porque cruzaron un límite (lo llamó “ladrón”, entre otros insultos). “Es una cuestión de dignidad nacional; es imposible”, dijo.

Calso Amorim, asesor especial de la Presidencia de Brasil para Asuntos Internacionales SERGIO LIMA - AFP

Esta semana se supo que el gobierno de Brasil decidió no invitar a Milei a la cuarta asunción de Lula, el 5 de enero de 2027. A las críticas e insultos de Milei se sumaron las declaraciones del canciller Pablo Quirno del último fin de semana sobre la supuesta falta de transparencia en las elecciones brasileñas.

“La ofensa directa al presidente de la República, más allá de lo personal, es algo inadmisible; no se puede tolerar -sostuvo Amorim-. Él es un símbolo nacional. Fue elegido por el pueblo brasileño. Nosotros nunca hemos hecho algo así. Uno puede tener preferencias por uno o por otro, y realizar críticas políticas; eso es distinto, eso no está mal. Pero las ofensas personales, tal como se formularon, y además en territorio brasileño, junto a un grupo de extrema derecha, eso es inaceptable, especialmente en el contexto electoral de Brasil”.

Amorim destacó que también en la Argentina habrá elecciones (en alusión a las presidenciales del año próximo) y dijo que las derechas como las de Milei se están debilitando en la región. “La ola de extrema derecha se está agotando, está perdiendo fuerza”, afirmó el diplomático.

Celso Amorim y Lula da Silva, cuando uno era canciller y el otro, presidente de Brasil

Amorim también habló del impacto en materia económica del enfrentamiento con Milei para la economía de los dos países. “Creo que puede haber un impacto, aunque no será algo total, ya que no creo que nadie llegue a imponer restricciones, pero a la hora de plantear nuevas iniciativas o avanzar en sectores delicados, la situación se complica. Por ejemplo, uno de los ámbitos más importantes -que viene de gobiernos anteriores pero que también se desarrolló durante el mandato de Lula, especialmente en el área de investigación- es el sector nuclear. Resulta difícil negociar algo de gran envergadura en ese campo”, afirmó.