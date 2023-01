Corrió 365 maratones en 365 días y recaudó US$ 1.200.000 a favor de la lucha contra el cáncer

escuchar

En las últimas horas de 2022, un británico logró el objetivo que se había fijado para el año: recolectar un millón de libras a favor de la lucha contra el cáncer corriendo 365 maratones en 365 días.

Gary McKee, de 53 años, corrió el sábado bajo la lluvia del invierno boreal su 365ª maratón del año, lo que representa un total de 15.330 kilómetros, recibido por un pequeño grupo de gente que fue a apoyarlo no lejos de su domicilio.

Este padre de familia con tres hijos y que vive en Cleator Moor, en el noroeste de Inglaterra, alcanzó su objetivo financiero unas horas más tarde, alcanzando durante la tarde del último día del año la suma del millón de libras (US$ 1.200.000), en beneficio de la asociación Macmillan Cancer Support. El contador seguía subiendo el domingo. “Wow!”, tuiteó en la tarde del sábado.

Este no es el primer desafío de McKee en favor de asociaciones caritativas, quien ya atravesó Brasil en bicicleta, escalado el Kilimanjaro y remado la distancia equivalente al canal de la Mancha. En 2017 corrió 100 maratones en 100 días y en 2021 logró 110 en 110 días.

Este año aumentó de forma considerable el nivel, para lo que necesitó 22 pares de zapatillas deportivas. Numerosos corredores anónimos e incluso deportistas, como el entrenador inglés de rugby Kevin Sinfield, se unían a sus carreras, a menudo por las mañanas antes de trabajar por las tardes en una planta de tratamiento de residuos nucleares.

”Las calles estaban llenas de gente, llovía pero todo el mundo aplaudía y gritaba”, confesó a la BBC tras la llegada de su 365ª maratón del año. “Me acordaré siempre”.McKee indicó a la página web especializada runnersworld.com no estar interesado en una eventual homologación de su logro como un récord. “Lo que cuenta no son los récords sino ayudar a la gente”.

🗣 My Name is Gary McKee and I'm Running 365 Marathons in 365 Days........ pic.twitter.com/emDC3NuNV9 — Gary McKee (@Marathon_Man365) September 26, 2022

El ultramaratonista solidario

La historoa de McKee es similar a la del argentino Sebastián Armenault, que con su lema “Superarse es ganar” lleva corridos más de 25.000 kilómetros y donados más de 55 millones de pesos. No tiene casa propia, ni ganó jamás ninguna carrera de las cientas de las que formó parte. Sin embargo, se siente un campeón del mundo.

“Si alguien dice que algo no se puede, yo le pregunto: ¿Qué es lo que no se puede? A tu medida, hacé lo que sientas y puedas hacer. Si yo quiero correr un Dakar, no voy a poder. No tengo 300.000 dólares para subirme a un auto de Dakar. Ahora, ¿mirá lo que encontré? Yo siento que corrí mi Dakar. A mi medida. Y terminé los 3000 kilómetros y me volví hasta Andorra con el auto. Lo dejé en Barcelona el auto y me siento el campeón del mundo de mi proyecto. La misión nunca fue ganar la carrera. Pero mi misión se cumplió”, compartió Armenault en una reciente entrevista con LA NACIÓN, luego de formar parte del Panda Raid 2022, su último gran desafío solidario.

