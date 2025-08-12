El garrochista Armand Duplantis volvió a hacer historia con un récord de 6,29 metros

A los 25 años, el sueco Armand Duplantis sigue escribiendo su leyenda en el salto con garrocha, tras lograr este martes en Budapest, Hungría, su 13er récord del mundo, a una altura de 6,29 metros. Esta nueva conquista de “Mondo” eclipsó la carrera de 200 metros del jamaiquino Bryan Levell en 19,69 segundos, un tiempo que le sitúa entre los aspirantes al título de campeón en el Mundial de Atletismo que se celebrará del 13 al 21 de septiembre en Tokio, Japón.

Hace dos años, en el Estadio Nacional de Budapest, construido para el Mundial de 2023, Duplantis obtuvó su segundo cetro al superar en su primer intento la barra a 6,10 metros. Intentó después superar su récord del mundo, pero falló en tres ocasiones a 6,23 metros.

Este martes, a orillas del Danubio y bajo el calor del verano europeo, unos 30 grados, primero barrió a su competencia y luego se regaló un tercer récord global en 2025, el decimotercero en su carrera, a un centímetro de los 6,30 metros que se fijó como objetivo a principios de la temporada. En su duelo al final de la jornada contra el griego Emmanouil Karalis, que se convirtió hace poco más de una semana en el cuarto garrochista de la historia (6,08) y que este martes volvió a superar los 6 metros (6,02), Duplantis superó sin dificultades los 6,11 para asegurarse la victoria.

ARMAND DUPLANTIS, OTRA VEZ



6,17 Torun 2020 ✅

6,18 Glasgow 2020 ✅

6,19 Belgrado 2022 ✅

6,20 Belgrado 2022 ✅

6,21 Eugene 2022 ✅

6,22 Clermont 2023 ✅

6,23 Eugene 2023 ✅

6,24 Xiamen 2024 ✅

6,25 París 2024 ✅

6.26 Chorzow 2024 ✅

6.27 Clermont 2025 ✅

6.28 Estocolmo 2025 ✅… pic.twitter.com/1XAAzlTwJX — David Orenes (@david_lrl) August 12, 2025

Utilizó entonces su primer intento de récord para medir, antes de superar la altura en su segundo intento, tocando la barra pero sin hacerla caer. Después de un pequeño momento de duda y tras comprobar que la barra se había mantenido en los soportes, el sueco fue a las tribunas para celebrar su logro con su novia, Désiré Inglander, y su hermana Johanna, que también participó el martes en la cita en Budapest. “No sé dónde está mi límite, y no quiero saberlo. Prefiero descubrirlo”, dijo Duplantis unos días atrás.

A falta de un mes para el Mundial en Tokio, el vigente doble campeón olímpico es el gran favorito para colgarse una tercera medalla dorada en esa cita, que será al aire libre. Su última derrota se remonta al 21 de julio de 2023, con una cuarta posición en Mónaco. Desde entonces, encadena 33 competencias ganadas.

Duplantis, rumbo a su 33er triunfo consecutivo en salto con pértiga; el sueco obtuvo el Memorial István Gyulai, o Gran Premio Húngaro de Atletismo. Boglarka Bodnar - MTI

Desde que el ucranio Sergei Bubka se convirtió en 1985 en el primer atleta en superar los 6 metros en el salto con garrocha, el récord mundial fue mejorado hasta los 6,29 metros que Armand Duplantis saltó este martes en Hungría. El prodigio sueco batió en 13 ocasiones la plusmarca, superando las 12 veces que lo consiguió Bubka desde que llegó a los 6 metros el 13 de julio de 1985 en París.

En el Memorial István Gyulai, conocido también como “Gran Premio Húngaro de Atletismo”, hubo otro nombre propio destacado.

Armand Duplantis besa a Desiré Inglander, luego de otro impacto ATTILA KISBENEDEK - AFP

En la media vuelta a la pista, el jamaiquino Levell se postuló como uno de los serios candidatos al podio de Tokio al imponerse en los 200 metros con aquellos 19,69 segundos ante viento ligeramente desfavorable (-0,04 metros por segundo), a seis centésimas de la mejor marca mundial del año, firmada por el estadounidense Noah Lyles (19,63) a principios de agosto. Levell, que ganó el campeonato de su país a fines de junio con 20,10 segundos, mejoró este martes en casi tres décimas de segundo su récord personal, de 19,97.

Bryan Levell scores a Meet Record of 19.69s (-0.4) to win the 200m at the Gyulai István Memorial, Adrian Kerr was 6th in 20.52s and Michael Campbell was 8th in 20.88s 👏🇯🇲 pic.twitter.com/rDTKa9vEA0 — JA T&F Updates (@JATnFUpdates) August 12, 2025

Su actuación en Budapest es la tercera de las mejores del año, por detrás de Lyles y del también estadounidense Kenneth Bednarek (19,67) y delante del vigente campeón olímpico de la distancia, el botsuano Letsile Tebogo (19,76).

En una reunión que contaba con grandes nombres, la marfileña Marie-Josée Ta Lou-Smith ganó los 100 metrows femeninos en 10,97 segundos, y el jamaiquino Kishane Thompson ganó la prueba masculina en 9,95.