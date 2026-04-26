Sabastian Sawe se convirtió en una leyenda: bajó las dos en el maratón de Londres

Resultó una competencia para la historia. El ritmo frenético de los atletas definió a la Maratón de Londres como una de las carreras más emblemáticas. Y en el centro de los flashes emergió la figura de Sabastian Sawe, de 31 años, que cinceló su nombre en los libros del atletismo al romper la mítica barrera de las dos horas en la distancia, con un registro de 1h59s30s, con el que atropelló la plusmarca mundial que logró Kelvin Kiptum en 2023 (2h35s).

Sawe es el amo de la distancia, porque no conoce la derrota en los 42,195 kilómetros. Su gesta supone mucho más que un récord, porque lo que logró el keniata es lo que persiguieron todos los atletas desde siempre, romper un registro que parecía inexpugnable. Sawe ya sabía lo que era ganar en los maratones de Londres, Berlín y Valencia, porque fue el rey en 2025, el que emuló a Kiptum, a Kipchoge, pero lo suyo nuevamente fue demoledor. Y para comprender el contexto, lo logró cuando otro corredor también bajó la marca en la capital de Inglaterra: Yomif Kejelcha registró 1h59m41. Incluso Jacob Kiplimo, que fue tercero también mejoró la plusmarca mundial al alcanzar la meta en 2h28s.

Sawe, de 29 años, llegó frente al Palacio de Buckingham y las 59 mil personas que asistieron a la carrera fueron testigos de un momento único, porque la marca de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, pulverizando el antiguo récord mundial de Kelvin Kiptum; 2 horas, 1 minuto y 25 segundos en abril de 2023, menos de un año antes de su fallecimiento en un accidente de coche, será un mojón en la historia del deporte.

Es verdad que en octubre 2019 el keniata Eliud Kipchoge había corrido un maratón en 1h59m40s, convirtiéndose en la primera persona de la historia registrada en completar un maratón por debajo de las dos horas. Lo logró en un evento especial llamado INEOS Challenge en Viena, Austria. Sin embargo, su marca no fue homologada porque se trató de una carrera no oficial que no fue organizada ni controlada por la IAAF.

Además, en esa prueba no hubo al menos tres competidores que buscaran la victoria en la prueba, el recorrido no fue certificado ni medido por un organismo oficial, no hubo control antidopaje y estuvo acompañado de un coche que le marcaba el ritmo, además de liebres que entraban y salían de forma rotativa. De esta forma entraban descansadas.

ROMPIENDO LA BARRERA DE LAS DOS HORAS.

REESCRIBIENDO LA HISTORIA.



Sebastian Sawe gana la Maratón de Londres con un tiempo de 1:59:30 y establece un nuevo récord del mundo. Yomif Kejelcha también baja de las dos horas en su debut. Marcianada.



🏃‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y… pic.twitter.com/8SbyxBEbm0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 26, 2026

Sawe, que calzaba las nuevas Pro Evo 3 de Adidas, unas “supershoes” que pesan menos de 100 gramos, había sugerido antes de la carrera de este domingo que tenía en mente el récord del circuito o incluso el récord mundial.

Assefa, la reina en la distancia

En la prueba femenina, la atleta etíope Tigst Assefa conservó su título de campeona del maratón de Londres y mejoró el récord del mundo en una carrera exclusivamente femenina, es decir sin ‘liebres’ masculinas para marcar el ritmo. “Estoy tan feliz de ganar de nuevo... Repetir mi victoria del año pasado significa aún más. La felicidad que siento simplemente me desborda por dentro. Era uno de mis planes al venir realmente a esta competición: batir mi propio récord mundial de la carrera del año pasado. Así que conseguirlo me ha dado mucha satisfacción", dijo Assefa tras la competencia.

La atleta de 29 años protagonizó un esprint en los últimos metros, en el que dejó descolgadas a las keniatas Joyciline Jepkosgei y Hellen Obiri. Assefa cruzó la meta en 2 horas, 15 minutos y 41 segundos, nueve segundos por debajo de la plusmarca anterior, que le pertenecía desde el maratón de Londres del año pasado.

London Marathon 🌹



1. Tigst Assefa 2:15:41

2. 2. Hellen Obiri 2:15:53

3. Joycilline Jepkosgein2:15:55

Congratulations 👏👏👏 girls 🎈😍😍 pic.twitter.com/BwUACNso44 — Evangeline Mukua. (@mukua_karimi) April 26, 2026

Obiri, dos veces campeona mundial en los 5.000 metros y medalla de bronce en el maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024, terminó segunda con una marca personal de 2:15:53.

El récord mundial establecido en una carrera mixta, en la que las atletas se benefician de liebres masculinas, pertenece a la keniana Ruth Chepngetich, que paró el crono en 2:09:56 en el maratón de Chicago en octubre de 2024. Chepngetich recibió una sanción de tres años por dopaje en octubre de 2025, aunque se mantienen los resultados y récords anteriores a la muestra de marzo de 2025.