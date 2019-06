Grunewald impuso su marca, mucho más allá de la gran cicatriz púrpura en su abdomen fruto de una operación de hígado. Crédito: BBC Mundo

Especialista en carreras de media y larga distancia, Gabriele Grunewald fue inspiración para muchos otros enfermos de cáncer como ella. Es que durante toda su trayectoria, la atleta fallecida este martes a los 32 años no dejó de contar en Instagram su lucha contra la enfermedad, consejos a gente más joven y su determinación para continuar con la que era la pasión de su vida.

En una última entrevista con Runner's World contó que recibía muchísimos correos electrónicos de veinteañeros que estaban luchando con un diagnóstico adverso. "Espero que puedan ser positivos gracias a mi historia y vean que todavía hay mucha vida por delante", subrayó.

Grunewald fue campeona estadounidense de 3000 metros en pista cubierta en 2014 y sus marcas la situaban en el puesto número 12 de las mujeres más rápidas de la historia de su país por encima de los 1500 metros. A pesar del diagnóstico y los continuos tratamientos, la atleta no se rindió. Ella siguió entrenándose y corriendo.

"En los días más negros, trato de centrarme en las cosas buenas que tengo en la vida y correr es una de las que más me emociona volver a hacer", confesó. Después de recibir radioterapia durante su segundo tratamiento -esta vez de tiroides- en 2011, terminó cuarta en la clasificación de la prueba de los 1500 metros para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Gabriele no acudió a la cita olímpica al no clasificarse entre las tres primeras, pero se recuperó y volvió a las pistas para cerrar 2013 en el 10° puesto del ranking mundial en aquella distancia.

Grunewald, que a menudo se entrenaba con su esposo en las orillas del río Mississippi en Minneapolis, pensó en 2016 que ya no tenía cáncer, después de que ese año le extirparan la mitad del hígado. Pero durante los dos años siguientes, las pruebas médicas mostrarían que aún necesitaba recibir más tratamiento. Finalmente, su esposo Justin anunció este martes que había fallecido "pacíficamente sin sufrimiento". Un mes antes había sido su último posteo en la red social que había elegido para dejar su legado.

Allí, desde la clínica, señaló: "No me parece que sea una de las formas más conmovedoras de mostrar qué tan importante es la investigación. El cáncer no es nada si no es increíblemente inconveniente y necesitamos más opciones. Desearía no tener que mostrarlo de esta manera porque hay tantas personas que me encantaría conocer y ponerme al día mañana (incluida mi abuela que no veo muy a menudo). Pero voy a ser valiente y luchar contra estas fiebres y espero que el procedimiento me ayude a lo grande. Las oraciones son muy bienvenidas". No volvió a tener fuerzas para escribir.

Homenajes en todo el mundo

El Comité Olímpico de los Estados Unidos le rindió homenaje y publicó en Twitter: "Gracias por enseñarnos lo que significa ser valiente y tener coraje. Tu historia y memoria inspirarán para siempre a los equipos de Estados Unidos para toda la vida".

La poseedora del récord de maratón mundial Paula Radcliffe también elogió su determinación y valentía, mientras que otros muchos atletas dejaron mensajes en las redes sociales con el hashtag #BraveLikeGabe (Valiente como Gabe).

Además de Radcliffe, Deena Kastor, ganadora de la Maratón de Londres 2006, y la corredora de fondo Kara Goucher agradecieron a Grunewald la actitud inspiradora que siempre mantuvo antes de su muerte. Otro atleta en sumarse a las condolencias fue el medallista mundial Jo Pavey: "La comunidad de corredores ha perdido a alguien muy especial. Una persona verdaderamente inspiradora y valiente. Todos mis pensamientos para la familia y amigos de Gabe". Sin embargo, no solo los profesionales, runners de todo el mundo lamentan su pérdida.

