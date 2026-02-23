La UEFA suspendió provisionalmente a Gianluca Prestianni y no jugará en Madrid

El cruce entre Gianluca Prestianni y Vinícius Junior sigue latiendo con fuerza en el fútbol de Europa. Tanto que el futbolista argentino no jugará este miércoles en el estadio de Real Madrid, ya que el inspector de la Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA sancionó “provisionalmente” al jugador de Benfica, que está siendo investigado por el supuesto insulto racista al delantero brasileño en el partido de ida de dieciseisavos de final de la Champions League.

La UEFA anunció esta suspensión provisional de un partido de Prestianni tras el incidente con Vinicius y en su comunicado explicó:

“Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la Liga de Campeones 2025/2026 de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio”.

Prestianni suspenso preventivamente pela Uefa. Fica fora do jogo de volta. Investigação segue em andamento. pic.twitter.com/DSzvhTGdcc — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) February 23, 2026

Prestianni podría tener que afrontar otra sanción y potenciales multas, porque la investigación sobre el caso aún se mantiene abierta. Esta situación la explica la propia entidad madre del fútbol de Europa, en la que escribieron: “Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan tomar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA".

Según los medios españoles, como AS, ni bien fue notificado Benfica de la decisión de UEFA, reaccionó con un comunicado en el que lamenta la decisión y en el que anuncia un recurso inmediato:

“Benfica ha tenido conocimiento de la decisión de la UEFA de aplicar una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, en el marco de la investigación en curso relativa al incidente ocurrido en el partido frente al Real Madrid. El Club lamenta verse privado del jugador mientras el proceso sigue aún en investigación y recurrirá esta decisión de la UEFA, aunque difícilmente los plazos implicados tendrán algún efecto práctico para el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones. Benfica reafirma asimismo su compromiso inquebrantable en la lucha contra cualquier forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y que se reflejan en su acción cotidiana, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en figuras mayores de la historia del Club, como Eusébio".

El cruce entre Vinicius y el argentino Prestianni en la Champions League

De esta manera, UEFA evitará que estén en el mismo lugar Vinicius y Prestianni, al que denunció públicamente por supuestamente haber sido calificado como “mono” tras marcar el 0-1 en el partido de ida en el estadio Da Luz, en portugal.