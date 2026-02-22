Inter Miami perdió 3-0 ante Los Angeles FC en el primer partido de la MLS

En año de Mundial, Lionel Messi y el vigente campeón de la Major League Soccer (MLS), Inter Miami, perdieron por 3 a 0 ante Los Angeles FC en la primera fecha de la temporada. El encuentro se disputó ante 75.000 espectadores en el Memorial Coliseum y representó la segunda mayor asistencia en la historia de la liga.

En la previa del partido la expectativa estaba puesta en el cruce entre Messi y el surcoreano Son Heung-min, dos de las principales figuras del certamen. Sin embargo, el desarrollo del juego mostró una mayor eficacia y dominio de los locales que habían cambiado la localía al mencionado estadio, a raíz de la amplia demanda de entradas.

Messi no pudo impedir el triunfo de Los Ángeles FC en la primera fecha de la temporada X Inter Miami

Inter Miami contó con el astro argentino como titular, ya recuperado de la lesión muscular en el isquiotibial izquierdo que lo había dejado afuera de los últimos partidos de pretemporada, y con el referente del seleccionado nacional Rodrigo De Paul, también entre los que arrancaron desde el inicio.

Durante los primeros minutos del partido la la posesión fue para el equipo dirigido por Javier Mascherano aunque sin generar situaciones claras de gol. El equipo afronta una etapa de reconfiguración tras los retiros de Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes participaron en la obtención del campeonato en diciembre. En ataque, el mexicano-argentino Germán Berterame se incorporó como referencia central y comenzó su participación oficial con la camiseta del club.

Los Angeles FC apostó por salidas rápidas con Son, el gabonés Denis Bouanga y el venezolano David Martínez. Y esta estrategia rápidamente dio sus frutos: a los 38 minutos, una pérdida de De Paul en campo propio derivó en una acción que concluyó con el primer gol de la noche de la mano de Martínez, luego de una asistencia de Son.

Antes del descanso, Messi intentó alcanzar el empate con un disparo desde el borde del área que fue atajado por el arquero francés Hugo Lloris. En el entretiempo, Mascherano dispuso el ingreso del lateral argentino Facundo Mura y adelantó las líneas para buscar mayor presencia ofensiva.

A los 64 minutos, el propio Mura sacó un centro que alcanzó la cabeza de Berterame quien pudo conectar pero sin mucha precisión y la pelota salió desviada. Nueve minuto más tarde llegaría la replica de Los Ángeles: a los 73 Bouanga recibió un pase largo de Timothy Tillman, que superó al arquero con un autopase de cabeza y marcó el segundo tanto de los locales.

Rodrigo De Paul fue titular en Inter Miami en el primer partido de la MLS

Pese a los intentos de Inter Miami, las oportunidades no fueron claras y en el tiempo complementario, nuevamente Bouanga, jugador a quien el Inter trató de fichar esta temporada, sirvió en bandeja el último gol de la noche al joven Nathan Ordaz al minuto 94, desatando el festejo en el estadio que en 2028 inaugurará por tercera vez unos Juegos Olímpicos.

Tras el encuentro, se viralizó una imagen en la que se lo vio a Messi enfurecido ingresando al vestuario discutiendo con una persona. El crack rosarino estaba sin la camiseta pero con la banda de capitán en el brazo. A su lado Suárez intentaba contenerlo.

En otros encuentros de la jornada inaugural, Atlanta United, con el regreso del argentino Gerardo Martino como entrenador, perdió 2-0 ante FC Cincinnati con goles de Kévin Denkey y Nick Hagglund. Minnesota United empató 2-2 frente a Austin en un partido en el que no participó el colombiano James Rodríguez, quien se incorporará a los entrenamientos la próxima semana.

Por otra parte, Vancouver Whitecaps venció 1-0 a Real Salt Lake con un tanto del estadounidense AZ Jackson a los 57 minutos. St. Louis City igualó 1-1 frente a Charlotte FC y el alemán Marcel Hartel anotó el primer gol de la temporada 31 de la MLS.

Con información de AFP.