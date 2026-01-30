La detención de Sha’Carri Richardson en Florida reabre el debate por sus reiterados incidentes extradeportivos

Sha’Carri Richardson, una de las figuras más veloces del atletismo mundial y símbolo del resurgimiento estadounidense en las pruebas de velocidad, sumó un nuevo episodio policial: fue arrestada en la madrugada del jueves en Florida tras ser detectada conduciendo a 167 km/h y realizando maniobras consideradas peligrosas. El caso, registrado bajo la nueva ley estatal que castiga la llamada “supervelocidad”, vuelve a poner bajo la lupa el errático recorrido extradeportivo de la atleta de 25 años.

El informe de la Oficina del Sheriff del condado de Orange detalló que Richardson circulaba por la State Road 429, cerca de Orlando, cuando un agente advirtió que su vehículo excedía por más de 80 km/h el límite establecido. Según los registros oficiales, la conductora se acercó de manera riesgosa a otro automóvil y zigzagueó entre carriles para pasar a distintos vehículos antes de ser interceptada. La deportista fue trasladada a la cárcel local y se fijó una fianza de US$500, que abonó ese mismo día para quedar en libertad.

La detención se produjo en el marco de la normativa que Florida implementó en julio pasado para combatir el incremento de accidentes viales graves. La legislación establece penas para quienes circulen 50 millas por hora por encima del límite (unos 80 km/h) o superen las 100 mph (160 km/h). La pena máxima para una primera infracción incluye hasta 30 días de cárcel y una multa de 500 dólares, aunque será un juez quien determine si la atleta enfrenta sanciones adicionales, como suspensión de licencia o cursos obligatorios de conducción.

La maratonista ya tuvo incidentes con la ley en el pasado Abbie Parr - AP

El arresto reactualiza un historial extradeportivo que acompaña a Richardson desde sus irrupciones más notorias en el atletismo. En julio de 2025 la atleta había sido detenida en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma tras un altercado con su entonces pareja, el también velocista Christian Coleman. Las cámaras de seguridad mostraron un intercambio verbal que derivó en un empujón y el lanzamiento de un par de auriculares. Si bien Coleman desistió de presentar cargos, la velocista pasó una noche bajo custodia y luego se disculpó públicamente.

Body cam footage shows Sha’Carri Richardson being arrested for allegedly abusing her boyfriend



“I didn’t do anything wrong, but the fact you guys are doing this to me — and he’s the man in this situation. Christian, I’m going to jail because of you.”



pic.twitter.com/dqV4Bu0kcw — FearBuck (@FearedBuck) August 13, 2025

Aquella no fue la única controversia. En 2021, Richardson quedó excluida de los Juegos Olímpicos de Tokio tras un control antidopaje positivo por THC durante los Trials de Estados Unidos, un episodio que generó un debate internacional sobre los criterios de las sanciones por consumo de marihuana y condicionó el inicio de su carrera en la elite.

Pese a los tropiezos fuera de la pista, la atleta se consolidó en los últimos años como uno de los grandes nombres del atletismo contemporáneo. En París 2024, obtuvo la medalla de plata en los 100 metros y el oro en la posta 4×100, dos actuaciones que la confirmaron como una de las mujeres más rápidas del planeta. Su ascenso deportivo contrastó, sin embargo, con una sucesión de conflictos que afectaron su imagen pública y también la expusieron a un escrutinio permanente.

La estadounidense Sha'Carri Richardson cruza la línea de meta para ganar la final femenina de relevos 4x100m MARTIN BERNETTI - AFP

El incidente en Florida dejó un juego de ironías difícil de pasar por alto: la reina de la velocidad estadounidense volvió a ser noticia por correr demasiado rápido, esta vez lejos de las pistas. Mientras se aguarda su comparecencia ante el tribunal, la figura de Richardson vuelve a dividir aguas entre quienes destacan su talento excepcional y quienes observan con preocupación una serie de desbordes que parecen acompañarla con la misma intensidad que sus mejores marcas.

La expectativa ahora se centra en la respuesta judicial y en el impacto que este nuevo capítulo pueda tener en su preparación rumbo a la próxima temporada internacional, donde la atleta buscará sostener su lugar entre las figuras dominantes del sprint femenino.