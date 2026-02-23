Perdió un diente, pero ganó el oro olímpico: Jack Hughes fue el héroe de Estados Unidos en hockey sobre hielo

En el instante en que el puck salió a toda velocidad de su stick y se incrustó en la red canadiense, Jack Hughes no solo resolvió una final olímpica, sino que también se convirtió en símbolo. El 2-1 frente a Canada en los Juegos de Milano-Cortina será recordada como una victoria colectiva de los Estados Unidos, pero tendrá su nombre propio grabado a fuego.

El reloj marcaba 1:41 del tiempo extra en el Arena Santa Giulia cuando Hughes leyó la jugada medio segundo antes que todos. En ese deporte de vértigo donde la diferencia entre gloria y frustración se mide en centímetros, encontró el espacio, cargó su brazo, midió el disparo y definió con la frialdad de los que saben. Fue un latigazo seco, quirúrgico, que sacudió la red. El banco estadounidense estalló, el silencio canadiense fue atronador y el hockey olímpico sumó una nueva imagen icónica.

Pero reducir la noche a ese tiro sería simplificarla. Hughes había pagado un precio físico minutos antes. Un golpe en el tercer período le arrancó casi por completo un diente frontal. La sangre en el hielo, la boca roja durante las celebraciones y esa sonrisa incompleta al alzar los brazos compusieron una postal que resumió la esencia del deporte: dolor, resistencia y determinación. No salió del partido. No bajó la intensidad. Esperó su momento.

Su declaración posterior al gol fue tan visceral como el festejo. “Amo a Estados Unidos. Estoy muy orgulloso de ser estadounidense hoy”, dijo con la respiración aún agitada. No fue un discurso ensayado, sino una descarga emocional de quien entiende la dimensión de lo que acaba de hacer. Porque este oro olímpico no es uno más: es el primero para Estados Unidos en hockey masculino desde el “Milagro sobre Hielo” de 1980. Cuarenta y seis años de espera comprimidos en un disparo.

El momento clave: Hughes conecta el puck y anota el gol de oro para Estados Unidos JULIEN DE ROSA� - AFP�

Hughes no caminó solo hacia la eternidad. Si el delantero decretó la sentencia, el arquero Connor Hellebuyck sostuvo su valla durante 60 minutos reglamentarios y parte del suplementario con 41 atajadas. El propio héroe lo reconoció sin titubeos: “Fue nuestro mejor jugador esta noche, con diferencia”.

El partido había sido un péndulo emocional. Estados Unidos se adelantó con un gol de Matt Boldy, Canadá respondió antes del cierre del segundo período y la tensión creció hasta hacerse casi irrespirable. La ausencia de Sidney Crosby por lesión añadió dramatismo a un clásico que no necesita incentivos externos. En las tribunas, el rojo canadiense imponía presencia. Sobre el hielo, Hughes esperaba su momento.

Su actuación fue más que el gol. Movilidad constante, presión alta, lectura inteligente de los espacios. Cada cambio suyo transmitía electricidad. No es un jugador de presencia intimidante por físico, sino por ritmo. Acelera donde otros dudan. En el tiempo extra, cuando el cansancio nubla la claridad, esa cualidad se vuelve decisiva.

Hubo un detalle que engrandeció la escena: el homenaje implícito a Johnny Gaudreau. Tras el gol, Matthew Tkachuk levantó el número 13 en recuerdo del exjugador fallecido en 2024. En ese gesto colectivo también se inscribió la noche de Hughes.

La emoción del equipo estadounidense luego de la consagración en Hockey sobre hielo JULIEN DE ROSA� - AFP�

La comparación con 1980 es inevitable, aunque las circunstancias sean distintas. Aquel equipo sorprendió al mundo; este ganó desde la jerarquía y la convicción. Hughes no derrotó a una superpotencia invencible en plena Guerra Fría, pero sí venció al rival histórico, en territorio neutral y bajo una presión máxima.

En lo personal, la escena también potencia su figura en la narrativa global del hockey. Aún joven, con recorrido en la NHL y un perfil mediático creciente, Hughes ya tenía talento y proyección. Ahora tiene una noche fundacional. Es el hombre que definió una final olímpica ante Canadá en tiempo extra.

Cuando el equipo regrese a Estados Unidos, el recibimiento será proporcional a la hazaña. Y en cada crónica, en cada repetición televisiva, el momento decisivo volverá a mostrarse: Hughes avanzando, el disparo cruzado, la red que se infla.

Con las últimas preseas entregadas, el medallero final fue liderado por Noruega con 18 oros y 41 medallas en total (12 de plata y 11 de bronce), la mejor cifra en ambas categorías. Completaron el podio Estados Unidos (12, 12, 9 y 33 totales) y Países Bajos (10, 7, 3 y 20 totales).

El gol de Hughes le puso punto final a 46 años sin títulos olímpicos para Estados Unidos en Hockey sobre hielo BRUCE BENNETT� - POOL�

Un balance positivo

Alrededor de 1,3 millones de entradas fueron vendidas para las pruebas de los Juegos Olímpicos deInviernode Milán-Cortina, lo que supone el 88% del total disponible, anunció este domingo, día de la clausura, el responsable del Comité de Organización, Andrea Varnier.

“Alcanzamos la cifra de 1,3 millones de entradas vendidas, una cantidad muy alta, más alta de lo que habíamos previsto”, declaró en una conferencia de prensa.

“Los espectadores italianos representan el 37% de los compradores y el 63% restante proceden del extranjero, con Alemania en primer lugar con un 15%, seguida de Estados Unidos (14%) y después Gran Bretaña, Suiza, Países Bajos, Francia y Canadá“, detalló.

En lo que se refiere a los deportes, solo uno se disputó con lleno total, “y es bastante increíble”, destacó Varnier: el esquí de montaña, que tuvo lugar en dos días (jueves y sábado de esta semana) en Bormio y que vivía su estreno olímpico en esta edición.

“El esquí de montaña tuvo un debut fenomenal, en un ambiente realmente increíble. Hay que recordar que tenía muy pocas sesiones (tres pruebas, dos el jueves en esprint y una de relevo mixto el sábado), así que es más fácil vender el 100% de las entradas”, apuntó.

Entre los deportes más populares entre el resto se encuentran el patinaje de velocidad (95% de entradas vendidas), muy popular en Países Bajos, el short-track (95%) y el patinaje artístico y el hockey sobre hielo, en esos casos con un 93% cada uno.