El australiano Gout Gout corrió los 200 metros en 19.67, más rápido que Bolt a su edad

El prodigio australiano Gout Gout corrió los 200 metros en 19.67, mejor marca del año y más rápido que Usain Bolt a su edad (18 años), durante el Campeonato de Australia de Atletismo, este domingo en Sydney.

Bolt corrió el doble hectómetro en 19.93 en 2004, antes de convertirse en una leyenda de la velocidad, con ocho medallas olímpicas de oro,once títulos mundiales y establecer los récords de los 100m (9.58) y 200m (19.19).

“Me quita un enorme peso de encima saber que he logrado este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aún más lejos”, celebró Gout, cuyo registo le habría valido el tercer puesto en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que Noah Lyles ganó el bronce con 19,70.

La joven estrella irrumpió en la escena internacional en 2024 al recorrer la media vuelta a la pista en 20.04, batiendo el récord de Australia que estaba en manos de Peter Norman (20.06) desde los Juegos Olímpicos de 1968. Luego rebajó su récord a 20.02, pero aún nunca había bajado oficialmente de los 20 segundos.

El récord en los 200 metros de Gout Gout a los 18 años

Con un viento legal (+1,7 metros por segundo) que rozaba el límite pero sin superarlo, Gout derribó su propio récord nacional de 20.02 establecido en Ostrava el año pasado. Dejaba atrás así por vez primera el límite de los 20 segundos y superaba a su gran referencia, su modelo a seguir. A los 18 años, Usain Bolt corría la distancia en 19.99. Y a los 20 años la mejor marca del jamaicano era aún de 19.75. Gout Gout, el diamante en bruto australiano, dejó atrás las marcas de su ídolo.

Gout Gout posa con su nueva marca en los 200 metros DAVID GRAY - AFP

El especialista en atletismo del diario ABC de España, Ignacio Romo, hizo una descripción de la forma de correr de Gout Gout: “Su estilo ya es inconfundible. Su salida no es explosiva (los velocistas altos nunca muestran una gran arrancada) pero carece de la rigidez de muchos velocistas puros. Su curva suele ser fluida, suave, elegante, conservadora, transmitiendo siempre la sensación de que va a superar a sus rivales en la recta. Y entonces llega su momento, despliega toda su zancada, mantiene su frecuencia y vuela sobre los últimos metros cuando sus adversarios reciben la herida muscular de la caída de la velocidad. Aunque en esta ocasión Aidan Murphy (segundo clasificado con 19.88) aguantó bien, su superioridad en la meta fue de dos metros de ventaja. El ‘hijo de Bolt’ tiene unos metros finales de dibujos animados”.

El impresionante sprint de Gout Gout en su carrera de 200 metros DAVID GRAY - AFP

Gout, nacido en Queensland, Australia, después de que sus padres emigraran de Sudán del Sur, es el segundo velocista de 200 metros más rápido menor de 20 años en todas las condiciones; solo el estadounidense Erriyon Knighton, que entonces tenía 18 años, ha corrido más rápido, con un tiempo de 19,49 en el LSU Invitational de 2022.

“Esto es lo que he estado esperando”, dijo Gout el domingo. Y agregó: “Tenemos atletas increíbles en Australia y el hecho de poder competir con ellos nos impulsa a superarnos mutuamente. Dos australianos por debajo de los 20 minutos: ¡esto es asombroso!” Solo 15 velocistas han corrido más rápido que los 19,67 segundos de Gout.