Julián Alvarez: Atlético de Madrid entró en guerra contra Barcelona en las redes

Los rumores que vincularon a Julián Alvarez con Barcelona desataron una inesperada ofensiva digital de Atlético de Madrid. Lo que comenzó como una serie de publicaciones humorísticas en la red social X (ex Twitter) para ridiculizar las versiones sobre una posible salida del delantero argentino derivó en mensajes cada vez más agresivos, con referencias al “caso Negreira”, cuestionamientos a la dirigencia blaugrana y un nuevo capítulo en la tensa relación entre ambas instituciones.

La secuencia comenzó después de que medios españoles informaran sobre un supuesto interés del club catalán en incorporar al delantero campeón del mundo. La entidad madrileña respondió sin recurrir a comunicados formales. Eligió la mencionada red social y el sarcasmo como herramienta para desmentir toda posibilidad de negociación.

Atlético anticipó que publicaría un comunicado sobre “un asunto relevante que está generando numerosas desinformaciones”. El primer posteo posterior al respecto apeló al formato popularizado por el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano: bajo el clásico encabezado “HERE WE GO!”, la cuenta oficial del club colchonero anunció una falsa propuesta enviada a Barcelona por nada menos que Lamine Yamal. El mensaje dice: “HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’”.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

La broma no quedó allí. Poco después, Atlético de Madrid difundió nuevas imágenes, generadas con inteligencia artificial, para simular a otros futbolistas del plantel blaugrana con los colores rojo y blanco de Aleti. El siguiente apuntado fue Pedri. En ese caso, el texto publicado señala: “Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo”.

HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Más tarde llegó el turno del brasileño Raphinha. Con el mismo tono burlón, el club de Madrid escribió: “Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable”. “Tom Ford y Smith” son nombres que inventó el presidente Enrique Cerezo, de posibles fichajes para el club capitalino.

HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

La campaña digital tuvo una derivación en Instagram. Allí, además de replicar lo de X, subieron un hilo de memes, en alusión a la supuesta intención de Barcelona de fichar a Julián Alvarez.

Atlético de Madrid acompañó las publicaciones con una advertencia dirigida a los usuarios y los medios que difundieron las versiones sobre el futuro del atacante cordobés. El mensaje fue contundente: “Y recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça”. Pero el posteo fue borrado.

El tono festivo fue mutando con el paso de las horas. Lo que inicialmente parecía una respuesta humorística terminó transformándose en un ataque frontal contra Barcelona. En una publicación posterior, Atlético denunció una supuesta campaña mediática alrededor de Alvarez y apuntó directamente al club catalán.

“No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, ‘fake news’, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos...”, escribió la entidad colchonera. La frase más polémica llegó en el cierre del mensaje, cuando el club refirió a una de las causas que más golpearon la imagen institucional de Barcelona en los últimos años: “Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. Respeto y valores”.

No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando… — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

La ofensiva continuó con otra publicación, ahora irónica, dirigida a Deco, director deportivo culé y uno de los principales impulsores de la búsqueda de refuerzos para el próximo mercado. Atlético escribió: “Por último, queremos aprovechar para desmentir rotundamente que hayamos hecho una oferta al director deportivo del FC Barcelona para que se una a nuestro equipo de ojeadores en el mercado brasileño”.

Detrás de la catarata de mensajes aparece un dato que atraviesa la polémica: la importancia de Julián Alvarez en el proyecto deportivo de Atlético de Madrid. El campeón mundial se consolidó como una de las figuras del equipo y en el club no existe ninguna intención de negociar su salida. De hecho, dirigentes, cuerpo técnico e integrantes del plantel expresaron en distintas ocasiones su fastidio ante las constantes especulaciones sobre su futuro.

Pedri es una de las figuras de Barcelona tomadas por Atlético de Madrid en X para ironizar contra Barcelona, consecuencia de la puja por Julián Alvarez. LLUIS GENE - AFP

La respuesta en las redes sociales, por lo tanto, funcionó como una declaración pública de principios. Atlético de Madrid eligió la ironía para negar todo acercamiento con Barcelona por el atacante de la selección argentina. Y en el camino abrió otro frente de conflicto institucional que promete tener repercusiones, quizás hasta más allá de las redes.