Gout Gout, el nuevo rayo del atletismo: su nombre erróneo y el respeto que le tiene hasta Usain Bolt

Con 18 años, australiano, su fama se propaga y apunta a redefinir la historia de este deporte. Cuál es su secreto, los sueños y cómo lo ven otras figuras

LA NACION Claudio Cerviño Escuchar Nota

Hay historias del deporte que se cuentan desde la línea de llegada. Otras, en cambio, empiezan mucho antes, cuando todavía no hay cronómetro ni público, apenas un cuerpo en movimiento y una necesidad. La de Gout Gout, o Gota Gota, pertenece a esta última categoría: una biografía que se construyó paso a paso, literalmente, desde el silencio hasta el asombro.

Nació en una casa humilde, en Ipswich, Queensland, casi cuando se terminaba el 2007: el 29 de diciembre. Sus padres, Bona y Mónica, habían llegado a Australia dos años antes, provenientes de Sudán del Sur y con un breve paso por Egipto. Para Gout Gout, en su entorno, correr no era un deporte, sino una forma de vida. En su infancia, los caminos de tierra eran más familiares que cualquier pista sintética. La escuela quedaba lejos, y el trayecto diario –ida y vuelta– se convirtió, sin saberlo, en su primer entrenamiento. “Yo no corría para ganar, corría para llegar”, recordaría años más tarde, ya convertido en una figura que desafiaba relojes y prejuicios.

Gout Gout acelera cuando los rivales ya parecen desarmarse: un monstruo que da que hablar a los 18 años Getty Images - Getty Images AsiaPac

El apodo “Gota Gota” no surgió del marketing ni de una estrategia mediática. Fue, como tantas cosas en su vida, espontáneo. Partió... de un error en la inscripción en Sudán: en vez de Guot, como eligieron sus padres, lo anotaron como Gout. Después vino el resto. De chico, su madre solía decirle que hiciera las cosas con paciencia, sin desesperarse, algo así como “gota a gota”. Esa frase quedó flotando en el aire familiar hasta que alguien la convirtió en nombre. Y el nombre, con el tiempo, en identidad.

La curiosidad mayor radica en que esas gotas a las que se hace mención, las de agua, en inglés son “droples”: al decir “gout” se está hablando de la enfermedad de gota por acumulación de ácido úrico. Ciertamente, el “gota a gota” define a este atleta de 18 años que ha causado una revolución en los últimos tiempos: la constancia minuciosa, el crecimiento imperceptible pero imparable. “No estoy muy contento de que lo llamen así. Yo sé que él es Guot”, dice su padre.

La infancia de una promesa

Su familia fue el primer sostén. Un padre trabajador, de pocas palabras, que veía en el esfuerzo una forma de dignidad. Una madre que entendía el cansancio sin necesidad de explicaciones. “Nunca me dijeron que no podía, pero tampoco me prometieron que iba a ser fácil”, suele decir Gout Gout. En ese equilibrio, entre apoyo y realismo, se forjó su carácter.

El salto hacia el atletismo competitivo no fue inmediato. Durante años corrió sin técnica, sin entrenador, sin zapatillas adecuadas. Pero había algo que llamaba la atención de quienes lo veían: una economía de movimiento casi natural, una forma de desplazarse que parecía ajena al desgaste. Mientras otros se desarmaban en los últimos metros, él encontraba una marcha más. Como si guardara energía en un lugar secreto.

Gout Gout con su madre, Monica, celebrando en Brisbane Getty Images - Getty Images AsiaPac

Fue un entrenador australiano quien, casi por casualidad, lo vio correr en una competencia escolar. No ganó aquella carrera. De hecho, llegó segundo. Pero lo hizo cerrando a todo tirmo, con una zancada limpia, eficiente. “No corre rápido: corre mejor”, dijo aquel entrenador. Esa frase marcó el inicio de una nueva etapa.

A partir de ahí, la vida de Gout Gout empezó a ordenarse en torno a objetivos. Entrenamientos estructurados, alimentación cuidada, descanso medido. Lo que antes era instinto se transformó en método. Sin perder, sin embargo, esa esencia que lo distinguía: la capacidad de escuchar el propio cuerpo. “El reloj te miente si no te conocés”, asegura. Y en esa filosofía se apoya su evolución.

¿Rompe los relojes?

El fenómeno de Gout Gout ya no se explica sólo desde la sorpresa o el impacto. Hace tiempo dejó de ser “la promesa” para convertirse en una realidad medible, cronometrable y, sobre todo, inquietante para la historia del atletismo. Sus marcas empezaron como un aviso y hoy son una amenaza concreta para registros que parecían intocables.

Los primeros indicios de algo extraordinario aparecieron temprano. A los 15 años, en un torneo juvenil, Gota Gota corrió los 1500 metros con un tiempo que no sólo pulverizó el récord de su categoría, sino que lo colocó a la altura de atletas adultos de élite. “Ese día entendí que no estaba corriendo contra otros chicos, sino contra el reloj”, diría después.

Con 17, ganó los 200 metros en Ostrava con un tiempo de 20s02 Petr David Josek - AP

A partir de ahí, la progresión fue tan constante como su estilo. A los 16 ya dominaba competencias nacionales en pruebas de medio fondo, pero lo que realmente llamó la atención fue su versatilidad. Podía rendir en 800 metros con una explosividad poco común y, al mismo tiempo, sostener ritmos de fondista en distancias largas. Esa dualidad lo convirtió en un caso atípico: un atleta difícil de encasillar.

Sus récords empezaron a acumularse casi en silencio. Primero fueron marcas locales, luego continentales, hasta que llegó el salto global. En los 5000 metros, por ejemplo, su tiempo fue descripto por analistas como “una redefinición del ritmo competitivo moderno”. No solo ganó competencias, sino que cambió la manera en que se corre esa distancia.

Aunque el punto de quiebre fue cuando incursionó en pruebas más cortas. Allí, donde la potencia pura suele imponerse sobre la resistencia, Gout Gout volvió a sorprender. Sus registros en 400 y 800 metros encendieron una discusión inevitable: ¿estamos ante un atleta completo como nunca antes se vio? Y hay más: hizo 10s04 en los 100 metros a los 16 años, con un video que se viralizó en las últimas semanas. Después, clavó 20s02 en los 200 metros en el Ostava Golden Spike, a los 17. ¿Los récords mundiales de Bolt? Ambos registrados en 2009: 9s58 en los 100m y 19s19 en los 200m.

Pese a la fama incipiente y a que todavía es un adolescente, Gout Gout no hace alardes de su capacidad y piensa en devolver mucho de lo ha recibido en su corta carrera Getty Images - Getty Images AsiaPac

Fue en ese contexto donde apareció la voz del Rayo jamaiquino Usain Bolt, el hombre que redefinió la velocidad en el siglo XXI. Consultado sobre la evolución de Gout Gout, Bolt fue claro: “Tiene algo distinto. No es sólo rápido, es inteligente corriendo. Eso no se entrena fácilmente”.

Bolt, dueño de récords que aún hoy parecen inalcanzables en los 100 y los 200 metros, también se refirió a la posibilidad de ser superado. “Los récords están para romperse, siempre lo dije. Pero no alcanza con talento. Hay que sostenerlo en el tiempo. Si él puede hacer eso, entonces sí, puede acercarse. Superar… veremos”. La frase, medida pero significativa, fue interpretada como una señal de respeto.

Otros nombres pesados del atletismo también opinaron. Algunos destacaron su economía de movimiento, esa capacidad de correr sin desgaste aparente. Otros pusieron el foco en su mentalidad. “No compite con ansiedad”, comentó Justin Gatlin, oro olímpico en Atenas 2004 y dos veces campeón mundial de los 100 metros. “Eso lo hace peligroso. Porque siempre parece tener algo guardado”.

Gout Gout y sus fans: un fenómeno que se expande Getty Images - Getty Images AsiaPac

También hubo quienes marcaron cautela. Ex atletas y entrenadores recordaron que la historia está llena de irrupciones brillantes que no lograron sostenerse. “El desafío no es llegar, es quedarse”, advirtió una figura histórica del medio fondo europeo. Sin embargo, incluso esas voces más prudentes coinciden en algo: Gout Gout no es un caso más.

Lo que más impacta en sus registros no es sólo el número final, como cuando a los 16 marcó un tiempo de 10s04 para los 100 metros, sino cómo llega a ellos. Sus parciales muestran una regularidad inusual, con cierres que desafían la lógica fisiológica. Donde otros caen, él acelera. Donde el cuerpo suele pedir pausa, él encuentra continuidad. Esa capacidad de gestionar el esfuerzo es, según muchos especialistas, su verdadero diferencial.

En paralelo, su figura empezó a crecer fuera de la pista. Sin caer en estridencias, Gout Gout se transformó en un símbolo de disciplina y evolución progresiva. No es el atleta del estallido inmediato, sino el del crecimiento sostenido. Y eso, en un deporte donde los picos suelen ser breves, genera aún más expectativa.

¿Qué dicen sus números hoy? Que está cada vez más cerca de las marcas históricas en varias disciplinas. Que su margen de mejora, lejos de agotarse, sigue abierto. Y que, si mantiene esta curva, no sólo puede romper récords: puede redefinirlos.

Pero más allá de las estadísticas, hay una sensación que se repite entre quienes lo ven correr: la de estar presenciando algo nuevo. No necesariamente mejor en términos absolutos -eso lo dirá el tiempo-, pero sí distinto. Una forma de entender la velocidad no como un estallido, sino como una construcción.

Gout Gout, fiel a su estilo, evita comparaciones grandilocuentes. “Yo corro mi carrera”, insiste. Sin embargo, el mundo del atletismo ya lo puso en otro plano. Uno donde cada competencia no es exclusivamente una prueba, sino una pregunta abierta: ¿hasta dónde puede llegar?

El secreto de Gout Gout

¿Por qué es tan veloz? La respuesta no es única. Hay factores físicos -una genética privilegiada, una resistencia fuera de lo común-, pero también hay algo más difícil de medir: una relación particular con el esfuerzo. Gout Gout le escapa al dolor y al cansancio, los administra. Lo dosifica como quien entiende que el límite no es una pared, sino una zona difusa que puede correrse un poco más cada día.

Sus ídolos, curiosamente, no siempre fueron corredores. En su adolescencia admiraba a deportistas de distintas disciplinas, pero también a personas de su entorno. “Mi viejo fue mi primer ejemplo. Nunca lo vi rendirse”, afirma. Con el tiempo, sí, empezó a seguir a grandes fondistas internacionales, estudiando sus carreras, sus ritmos, sus estrategias. Pero siempre con una mirada crítica, sin copiar ciegamente. “Cada cuerpo tiene su idioma”, repite.

Gout Gout en la portada de Forbes Australia @gout.goutt

En las competencias, su estilo es reconocible. No suele salir a buscar la punta de inmediato. Prefiere ubicarse, leer la carrera, entender el ritmo colectivo. Y cuando llega el momento, acelera con una naturalidad desconcertante. No hay gesto exagerado, no hay dramatismo. Sólo una progresión constante, casi inevitable. Como una gota que cae, una y otra vez, hasta perforar la piedra. Así es Gout Gout.

Esa forma de correr también habla de su personalidad fuera de la pista. El chico no es estridente. Evita los discursos grandilocuentes, las promesas vacías. Su ambición es profunda, pero silenciosa. “Quiero ser mejor que ayer”, dice, y en esa frase simple se condensa una ética de trabajo que no necesita adornos. No vocifera “voy a ser el mejor de la historia” ni cosas parecidas. Luce centrado, moderado.

No todo fue alegría en la vida de Gout Gout: hubo tiempos de lesiones y derrotas en los que, incluso, evaluó "dejar el atletismo" @gout.goutt

Sin embargo, no todo fue lineal en su vida. Hubo lesiones, derrotas, momentos de duda. “Hubo días en los que pensé en dejar”, admite. Pero siempre encontró un motivo para seguir. A veces era la familia, otras el deseo de superarse, otras simplemente la costumbre de no detenerse. Porque si algo aprendió desde chico es que el movimiento, en su vida, no es opcional.

Hoy, convertido en referente y un boom en las redes sociales, Gout Gout carga con una nueva responsabilidad: la de inspirar a las nuevas generaciones. Como en su momento lo hacían Carl Lewis o Usain Bolt. Sabe que muchos chicos lo miran como él miraba, alguna vez, a sus propios modelos. Y eso lo obliga -según sus palabras- a ser coherente. “No alcanza con correr rápido. Hay que vivir bien”, afirma.

Gout Gout, el personaje: sabe que será un espejo para las nuevas generaciones @gout.goutt

Sus sueños no se limitan a medallas o marcas. Claro que quiere ganar, bajar tiempos, competir al más alto nivel, ganar Mundiales y conquistar oros olímpicos. ¿Qué le impide soñar si tiene la capacidad para conseguirlo? Y el atletismo y el deporte mundial también necesitan de una estrella fulgurante que vuelva a captar el interés global. Pero es un adolescente que mira más allá que un podio: también imagina un futuro donde pueda devolver algo de lo recibido. Escuelas de atletismo, programas de formación, espacios donde otros puedan descubrir lo que él descubrió: que correr no es sólo avanzar, es también una forma de encontrarse.

En un mundo que celebra lo inmediato, la historia de Gout Gout propone otra narrativa. La del crecimiento paciente, la del esfuerzo acumulado, la de las pequeñas mejoras que, con el tiempo, se vuelven gigantes. Como su nombre lo indica (más allá del error ortográfico), su carrera no es un estallido, sino un goteo persistente.

Y tal vez ahí resida su mayor enseñanza. Que la velocidad no siempre nace de la urgencia. A veces, surge de la calma. De entender que cada paso cuenta, que cada día suma. Que, en definitiva, llegar lejos no es cuestión de apurarse, sino de no detenerse. Gout Gout corre así. Sin prisa aparente, pero sin pausa. Y en ese ritmo propio, inconfundible, encontró su lugar en el mundo. La gloria asoma delante suyo (por ahora).