Luto en el atletismo español: murió la atleta Julieta Gallego en el accidente ferroviario en Toledo

Se multiplica el dolor en España por el accidente de Urda, en Toledo, y las noticias acerca de las víctimas de semejante golpe potencian la tristeza. El atletismo español recibió la notificación de la especialista en salto en largo Julieta Gallego, del club AD Sprint, de Madrid, es una de las víctimas del accidente que ya registra 59 personas fallecidas.

La atleta, de 24 años, que residía en Alemania, se encontraba en los último días España, fue alumna del Colegio Alemán de Madrid, competía de forma asidua en los torneos de España por clubes. Con un mejor salto de 5,90 metros, Julieta era una de las componentes más destacadas de su club y todo el atletismo español manifestó su pesar por su fallecimiento con diferente posteos en redes.

La familia del atletismo español se une al dolor por el fallecimiento de Julieta Gallego, atleta de @adsprint , en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).



Queremos trasladar nuestro pésame y todo nuestro apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de club.… — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) October 29, 2026

En ese contexto es que Raúl Chapado, el presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEF) manifestó en un comunicado: “Hay golpes que duelen en lo más hondo de la familia del atletismo. Hoy el deporte llora la marcha de Julieta, una vida por delante que se apaga injustamente. El atletismo español abraza el alma de Julieta y el dolor inmenso de su familia, sus amigos y su club de siempre. No están solos en este vacío”.

Y agregó en su mensaje: “Por supuesto, hacemos extensivas nuestras condolencias a todas las víctimas del accidente, familiares y amigos”.

El comunicado de AD Sprint, el club de Julieta Gallego

Gallego competía principalmente en salto en largo, aunque también participaba en pruebas de 60 metros. En 2023 registró una marca de 5,90 metros en longitud durante el Campeonato de España sub-23 en pista cubierta, disputado en Antequera, una de las referencias de su trayectoria deportiva.

Desde el AD Sprint, la institución en la que Gallego desarrollaba su actividad deportiva, también le dedicaron unas palabras: “Hoy es un día muy triste para toda la familia del AD Sprint. Nos despedimos de nuestra atleta Julieta Gallego, integrante de nuestro grupo de saltos, que nos ha dejado tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo)“, publicó el club.

El comunicado de AD Sprint, el club de Julieta Gallego

En respuesta a rendirle un tributo, el club de Gallego anunció que realizarán un minuto de silencio este jueves en las pistas de atletismo de las escuelas de Paracuellos y Santa Ana, en Madrid.

La despedida a Julieta Gallego llega mientras otras familias todavía esperan noticias de sus seres queridos. La Guardia Civil española mantiene oficinas en Madrid, Toledo, Córdoba y Sevilla para recoger denuncias, información personal y muestras de ADN que permitan identificar a posibles víctimas. Hasta esta mañana se habían registrado 64 denuncias por desaparición, una cifra que no representa fallecidos adicionales al balance de 69 muertos, sino casos cuyo paradero debe contrastarse con los datos disponibles que disponen las autoridades. Además, se informó que los familiares están recibiendo también atención psicológica durante todo este doloroso proceso.

El comunicado de AD Sprint, el club de Julieta Gallego

Su progresión la había ubicado entre las atletas con proyección de su categoría. En febrero de 2023 logró la cuarta posición en el Campeonato de España sub-23 de pista cubierta, celebrado en Antequera, con un salto de 5,90 metros. Dos años antes, en el Campeonato de Madrid sub-23, había registrado una marca de 5,49 metros con los colores del AD Sprint. Además de la longitud, también había participado en pruebas de velocidad y vallas.