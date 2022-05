La revolución silenciosa de los atletas no binarios en Estados Unidos: “Los corredores han estado aquí todo el tiempo”

Como corredor de medio fondo de la Universidad de Columbia, Jacob Caswell no sentía que tuviera espacio para ser él mismo. Como las pruebas universitarias de atletismo sólo incluyen divisiones masculinas y femeninas, Caswell, que es no binario, compitió en las carreras masculinas. Pero dijo que se sentía limitado por las normas de género como atleta de la NCAA (Asociación Nacional Deportiva Universitaria), incapaz de cuestionar su identidad de género o de explorar su autoexpresión sin arriesgar su puesto en un equipo.

Las carreras en ruta están creando ahora un espacio intencional para corredores como Caswell. A finales de marzo, Caswell corrió la Media Maratón de Nueva York en una nueva categoría para corredores no binarios en la que participaron 21 personas. Y el 24 de abril, Caswell se inscribió en la Maratón de Brooklyn -su primera maratón- y rompió la cinta para ganar la división no binaria.

“Simplemente competir como uno mismo ha sido simplemente liberador”, dijo Caswell.

Jacob Caswell, el ganador de la división no binaria del maratón de Brooklyn, señalando los tiempos de ritmo estimados. HILARY SWIFT - NYTNS

En el último año, las carreras en ruta de todo Estados Unidos han estrenado una categoría no binaria, normalmente con unas dos docenas o menos de competidores de este tipo en cada evento. Aunque los debates políticos han dado lugar a leyes estatales respaldadas por los republicanos para restringir la participación de los atletas transgénero en las competiciones de mujeres, apenas se ha debatido sobre cómo pueden o deben competir los atletas no binarios en los deportes segregados por sexos.

La categoría no binaria en las carreras no ha suscitado tanta controversia pública. La mayoría de los corredores no binarios pasan inadvertidos el día de la carrera, corriendo junto a decenas de miles de otros competidores aficionados. Pero para muchos participantes, la posibilidad de seleccionar un descriptor más preciso que “hombre” o “mujer” al inscribirse en una carrera les hace sentirse más visibles y respetados.

Estar rodeado de corredores transgénero y no conformes con el género, dijo Caswell, “me ayuda tanto a competir atléticamente como a vivir más auténticamente”.

Zackary Harris ocupó el segundo lugar en la división no binaria de la Media Maratón de Brooklyn, en Nueva York. HILARY SWIFT - NYTNS

La escasa participación recuerda a la de la maratón femenina de hace medio siglo. En 1970, se conocían unas 20 mujeres maratonistas en el mundo y, en 1972, la Asociación Atlética de Boston, que organiza la maratón de esa ciudad, consideraba que registrar los tiempos de las mujeres era “un experimento”. Ese mismo año, sólo seis mujeres corrieron en la Maratón de Nueva York como sus primeras corredoras oficiales en la categoría femenina. En noviembre de 2021, el primer campo no binario de la carrera incluyó a 16 corredores.

La Maratón y Media Maratón de Brooklyn de este año, organizada por New York City Runs, tuvo lo que probablemente fue el mayor campo no binario hasta la fecha, con 82 finalistas en la división.

“Me sentí muy orgulloso al ver que al frente, justo detrás de nosotros, había más personas no binarias, que representaban y estaban orgullosas de la carrera”, dijo Zackary Harris, que quedó segundo en la media maratón. Para los corredores, como Harris, que lideraron sus campos, las carreras también ofrecieron la oportunidad de ganar premios en metálico.

En septiembre, la Philadelphia Distance Run se convirtió en la primera organización en ofrecer la misma cantidad de dinero en premios a los atletas no binarios. Fue una decisión fácil, dijo Ross Martinson, uno de los organizadores del evento. “Queremos hacer una carrera competitiva y conseguir los mejores corredores no binarios”, explicó.

La semana pasada, New York City Runs dio a los competidores de todas las categorías la misma remuneración. En la maratón, Hirut Guangul ganó la carrera femenina con un tiempo de 2 horas, 36 minutos y 20 segundos, Aaron Mora ganó la carrera masculina en 2:27:46 y Caswell ganó la carrera no binaria en 2:35:17. En la media maratón, Lily Anderson ganó la carrera femenina con un tiempo de 1:18, Teshome Asfaha ganó la carrera masculina en 1:01:47 y Winter Parts ganó la carrera no binaria con un tiempo de 1:12:48. Los seis corredores se llevaron un premio en metálico de 5.000 dólares.

Pocas maratones importantes, que invitan a competir a los atletas más rápidos del mundo, han hecho estos cambios para acoger a los corredores no binarios en sus filas de aficionados, y ninguno ha incorporado un campo de élite no binario. En marzo, por ejemplo, los corredores de ruta de Nueva York ofrecieron premios en metálico a los ocho mejores amateurs de las tres categorías de género de la Media Maratón de Nueva York. Pero como las divisiones de élite del N.Y.R.R. son por invitación y sólo incluyen carreras masculinas y femeninas, la mayor bolsa de premios -20.000 dólares para los primeros clasificados de elite- no se extendió al campo amateur no binario.

Y aunque la maratón de Nueva York del pasado otoño -que incluía premios de seis cifras- permitía a los corredores inscribirse como no binarios, ninguno de los participantes abiertamente no binarios pudo optar a los premios.

A pesar de los esfuerzos por la inclusión, persisten diversas cuestiones y preocupaciones sobre la equidad. Los corredores no conformes con el género han dicho que sienten una falta de reconocimiento por sus logros y una falta de atención a su seguridad y comodidad el día de la carrera.

Tanto Caswell como Harris fueron continuamente maltratadas por los locutores y funcionarios de la carrera durante el Maratón de Brooklyn, en la línea de salida, en la meta y en la ceremonia de entrega de premios. “Fue una ironía muy cómica que aquí estemos tratando de celebrar la inclusión de los corredores no binarios y que ellos hagan exactamente lo contrario”, dijo Harris.

Zackary Harris, a la izquierda, y Winter Parts, el ganador de la carrera no binaria en la Media Maratón de Brooklyn, en Nueva York, el 24 de abril pasado. HILARY SWIFT - NYTNS

Steve Lastoe, el fundador de New York City Runs, reconoció que había más trabajo por hacer. Y Caswell está deseando ayudar a mejorar las experiencias de los corredores trans y no binarios. Ahora están formando un comité con Front Runners, un grupo de corredores L.G.B.T.Q., con la esperanza de colaborar con los organizadores de carreras para abordar estos y otros problemas antes de futuros eventos.