Hay una gran cantidad de fanáticos del running que buscan formas para desafiarse y competir. Para ello, pueden consultar el calendario de carreras de la Argentina de mayo 2026, que incluye cada maratón que se hace en el quinto mes del año en distintos puntos del país.

Este mes cuenta con un cronograma activo de maratones y carreras de running, especialmente este mes. Hay varios eventos confirmados en diferentes provincias que involucran maratones de 42K y distancias medias.

El circuito de 42K en la Maratón Internacional de Mendoza 2026 Maratón Internacional de Mendoza

El domingo 3 de mayo se lleva a cabo la Maratón Internacional de Mendoza (MIM), una carrera que se hace desde 1999. Se destaca porque recorre importantes puntos de atracción turística mendocinos: paisajes entre montañas, recorrido junto al río Mendoza, a la vera de los viñedos de Luján de Cuyo y con la cordillera de los Andes de fondo. Cuenta con distancias para todos los niveles, desde 4K a 42K.

En tanto, el domingo 10 de mayo es la Media Maratón de Rosario, Santa Fe. Tiene distancias de 21K y 8K, con largada desde el emblemático Monumento a la Bandera.

Media Maratón Ciudad de Rosario 2026

La ciudad de Buenos Aires también tendrá diferentes carreras a lo largo del mes de mayo. Por un lado, está New Balance 25K Buenos Aires, que ocurre el domingo 17 de mayo. La semana siguiente, se realiza la décima edición de Unión Europea BSAS RUN 2026 en los Bosques de Palermo para celebrar el Día de Europa. Por su parte, las Fiestas Mayas celebran su 50° edición el lunes 25 de mayo desde Av. Figueroa Alcorta y Av. Monroe, con distancias de 10K y 3K.

Running: este es el calendario de carreras de la Argentina en mayo 2026

1° de mayo: Champa Ultra Race en San Javier y Yacanto, Córdoba.

1° de mayo: Cañuelas Corre 2026 en Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

2 - 3 de mayo: Río Pinto Trail 2026 en La Cumbre, Córdoba.

3 de mayo: Maratón Internacional de Mendoza en la ciudad de Mendoza.

3 de mayo: San José Corre 2026 en Huanguelén, provincia de Buenos Aires.

8 - 10 de mayo: Valhöll Ultra Trail 2026 en Villa General Belgrano, Córdoba.

9-10 de mayo: Trail Run Olta 2026 en Olta, La Rioja.

9 de mayo: Raid de los Andes en Jujuy.

Raid de los Andes 2026

9 de mayo: Cross Bajo las Estrellas en Carlos Keen, Buenos Aires.

9 de mayo: Backyard Ultra Carhué 2026 en Carhué, provincia de Buenos Aires.

10 de mayo: 21K Rosario 2026 en Rosario, Santa Fe.

10 de mayo: Unión Europea Bs As Run en Palermo, CABA.

10 de mayo: CEF N° 7 2026 en 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires.

10 de mayo: Carrera Solidaria de los Trabajadores 2026 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

17 de mayo: 21K Yerba Buena en Yerba Buena, Tucumán.

17 de mayo: 10K Zárate en Zárate, provincia de Buenos Aires.

17 de mayo: 21K Tres Ciudades 2026 en La Plata, provincia de Buenos Aires.

17 de mayo: Maratón Deportes Río Cuarto 2026 en Río Cuarto, Córdoba.

22 de mayo: Desafío Punta Negra en el Dique Punta Negra, San Juan.

23 de mayo: Uspallata Trail 2026 en Las Heras, Mendoza.

23 - 24 de mayo: 4Hs de Trail 2026 en Villa Carlos Paz, Córdoba.

24 de mayo: Desafío de Fuego Running 2026 en Cacharí, provincia de Buenos Aires.

25 de mayo: 10K Carrera Maya en Tandil, provincia de Buenos Aires.

Las Fiestas Maya Saucony 2026 son el 25 de mayo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

25 de mayo: Fiestas Maya Saucony en Palermo, CABA.

30 - 31 de mayo: Maratón de Montaña 2026 en Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires.

31 de mayo: Agua 7K 2026 en Vicente López, provincia de Buenos Aires.