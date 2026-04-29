Julián Alvarez se retiró lesionado en la semifinal de la Champions: ¿jugará el desquite?

Atlético de Madrid y Arsenal igualaron 1 a 1 en la ida de las semifinales de la Champions League. Lo empezó ganando el equipo inglés, pero los españoles lo empataron con el gol de Julián Alvarez. Justamente el atacante argentino se retiró lesionado faltando 13 minutos para que se termine el partido. El goleador quedó sentido de su tobillo y Simeone decidió reservarlo. Además, Giuliano Simeone también dejó la cancha por una dolencia , pero el DT del Colchonero es optimista de cara al desquite del martes próximo en Londres.

Se disputaban 30 minutos del segundo tiempo y el duelo ya estaba igualado por los tantos de Viktor Gyökeres y de Julián Alvarez, que fue protagonista en ese momento del partido. En una disputa por la pelota con Eberechi Eze, el argentino recuperó el balón y siguió su carrera, pero su rival se cayó al piso y en el momento de la caída, le aplastó y le dobló el tobillo izquierdo al 9 de Atlético de Madrid.

¡ALERTA MUNDIAL! Julián Álvarez salió LESIONADO en el duelo vs. Arsenal.



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El delantero quedó tendido en el piso, tomándose la parte que le dolía y el partido continuó. Unos minutos después, los locales recuperaron la pelota y la sacaron afuera de la cancha para que sea atendido. Ingresó el cuerpo médico y el ex River se retiró caminando con dificultad a los 32 del segundo tiempo. En su lugar entró Álex Baena, y a partir de ese momento, el equipo local perdió el peso ofensivo que tuvo en la segunda etapa.

Luego del partido, Diego Simeone, entrenador del Colchonero expresó: “Julián me dijo que tenía un golpe y me pidió salir. Vamos a hacer una prueba para ver que tiene; soy optimista de que va a estar el próximo martes”, expresó el entrenador.

Giuliano Simeone y Piero Hincapié disputan la pelota; el argentino tuvo un golpe con el ecuatoriano y salió reemplazado en el descanso porque sentía mucho dolor Jose Breton - AP

Otro que dejó la cancha por un dolor fue Giuliano Simeone, que dejó el campo de juego en el entretiempo. El mediocampista fue sustituido por Le Normand, que ya había pasado varios minutos de la primera mitad haciendo la entrada en calor junto a Nahuel Molina, por lo que los problemas físicos podrían derivar de varios minutos antes. Luego del partido, su padre y entrenador explicó qué fue lo que pasó: “Tuvo un contacto con Piero Hincapié en el inicio del partido, con un golpe en la cintura, que le molestaba mucho. Espero que sea poco".

Vale destacar que, al ser una eliminatoria con poca distancia entre el partido de ida con el de vuelta, Julián y Giuliano tienen únicamente seis días para recuperarse hasta el desquite que se disputará en Londres. Además, para ese encuentro, el Cholo Simeone no podrá contar con a Pablo Barrios, el argentino Nico González y el uruguayo José María Giménez.