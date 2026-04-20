Los kenianos John Korir y Sharon Lokedi revalidaron sus títulos en la maratón de Boston

Los campeones defensores John Korir y Sharon Lokedi lograron este lunes un nuevo doblete keniano en la maratón de Boston, luego de realizar ambos un plan táctico perfecto que les valió sendas victorias consecutivas en la 130ª edición de esta prestigiosa carrera del calendario de atletismo internacional.

Korir aprovechó las condiciones perfectas de la carrera para hacerse con la cuarta victoria en maratón de su carrera, con una actuación sobresaliente que le permitió ganar la prueba masculina con un nuevo récord del recorrido.

El campeón defensor, de 29 años, esperó el momento oportuno antes de distanciarse del etíope Milkesa Mengesha tras 32 kilómetros para terminar con un tiempo de 2h01:52.

Korir cruza otra vez la meta del Maratón de Boston antes que nadie PAUL RUTHERFORD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El tiempo ganador de Korir pulverizó el anterior récord del recorrido, de 2h03:02 establecido por Geoffrey Mutai en 2011.

El campeón mundial de Tanzania, Alphonce Simbu, terminó segundo con un tiempo de 2h02:47, tras superar en un esprint al keniano Benson Kipruto (2h02:50) en la recta final.

La tranquila victoria de Korir contrastó radicalmente con la del año pasado en este mismo escenario, cuando el keniano se cayó en los primeros compases de la carrera antes de recuperarse y lograr una victoria memorable.

“Este año fue pan comido para mí, porque no tuve ningún problema ni al inicio ni al final”, declaró Korir tras la carrera. Y agregó: “Me sentí como si estuviera corriendo en casa, con toda la gente animándome. Tenía en mente batir el récord del circuito y le doy gracias a Dios por haber cumplido mis deseos”.

La segunda victoria de Korir en Boston se suma a sus triunfos en el maratón de Chicago en 2024 y en el maratón de Valencia en diciembre.

El resumen de la carrera masculina

El contundente triunfo de Korir en la carrera masculina tuvo su réplica en la prueba femenina de élite, donde Lokedi cruzó la meta en 2h18:51.

La fondista de 32 años logró su tercera victoria en un maratón importante luego de tomar distancia de un grupo muy compacto de alrededor de una docena de corredoras en los últimos kilómetros.

Lokedi se escapó en soledad tras 34,9 km con sus compatriotas Loice Chemnung e Irine Cheptai a su lado, y luego aceleró de nuevo para liderar con ocho segundos de ventaja sobre Chemnung apenas superado el kilómetro 37.

Lokedi bicampeona del Maratón de Boston Charles Krupa - AP

Lokedi no dio muestras de cansancio en los últimos kilómetros y lideraba por 33 segundos al entrar en los últimos 1000 metros antes de dar un último esprint para completar su tercera victoria grande, tras las conseguidas en la maratón de Nueva York en 2022 y en Boston en 2025.

Chemnung terminó 44 segundos por detrás en segundo lugar, con Mary Ngugi-Cooper tercera con 2h20:07.

Tras la carrera Lokedi afirmó que la paciencia había sido la clave de su victoria y reveló que el aliento de una joven admiradora la ayudó a dar el empujón final.

“Me sentí tan bien... No dejaba de repetirme: ‘Tené paciencia, sé humilde, podés hacerlo’“, dijo Lokedi. Y luego amplió: “Y entonces vi a una niña que gritó: ‘¡Lo tienen, chicas!’. Fue tan tierno, y era justo lo que necesitaba”.

Tanto a Kodir como a Lokedi los une una curiosidad: son entrenados por estadounidenses. Él se prepara con Ron Mann, ligado a la Northern Arizona University. En tanto que ella trabaja bajo las órdenes de Stephen Haas, que también es su agente. Aunque mantiene su base en Eldoret, corazón del valle del Rift, cuna de fondistas.