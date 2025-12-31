San Silvestre 2025: la tradicional carrera se definió en los últimos metros y un etíope se quedó con el triunfo

El etíope Muse Gizachew y la tanzana Sisilia Panga ganaron este miércoles la tradicional carrera de San Silvestre, una marea humana que desbordó la ciudad de San Pablo al celebrar su centésima edición.

Los atletas de África mantienen así la indiscutible hegemonía que establecieron durante los últimos años en la mayor prueba urbana de Brasil y América Latina, con 14 ediciones consecutivas de triunfos de corredores de ese continente en la rama masculina y 18 en la femenina.

Muse Gizachew, el ganador de la carrera San Silvestre, en San Pablo MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Gizachew, de 19 años, sobrepasó al keniano Jonathan Kipkoech Kamosong en los últimos 50 metros con un impresionante remate, imponiéndose entre los corredores de élite masculinos en una mañana de buen tiempo, después de varios días marcados por una fuerte ola de calor.

Completó en 44 minutos y 28 segundos los 15 km de recorrido por puntos icónicos de la ciudad, como la Avenida Paulista, la Plaza de la República o el Teatro Municipal. Kamosong cruzó la meta en el segundo lugar (44:32) y el brasileño Fabio Correia en el tercero (45:06).

El atleta bahiano aprovechó la oportunidad para hablar sobre las dificultades que enfrenta el deporte y la falta de apoyo al atletismo en el país. “Se necesita mucho entrenamiento y dedicación para llegar aquí. Competir con africanos no es fácil. Entrenamos muchísimo, nos dedicamos muchísimo. Es una pena que Brasil no fomente el atletismo, un deporte tan importante. Me entreno en la calle porque no nos permiten usar las pistas para participar”, dijo el brasileño.

William Kibor, cuarto lugar, Jonathan Kipkoech, segundo, Muse Gizachew, ganador, y Fabio Jesus Correia, el tercero. Todos juntos en el podio Ettore Chiereguini - AP

La victoria entre las atletas élite femeninas correspondió a Panga, de 28 años, que dominó con autoridad y finalizó con un tiempo de 51 minutos y 8 segundos. La keniana Cynthia Chemweno, segunda (52:31), y la brasileña Nubia de Oliveira, tercera (52:42), completaron el podio. La atleta local, también habló al finalizar la carrera: “Fue una carrera excelente. Mi objetivo era venir aquí y hacerlo mejor que el año pasado, y gracias a Dios logré mejorar mi tiempo. Pero el objetivo que vine a alcanzar, el puesto más alto del podio, no se cumplió este año, pero tengo fe en que sí. La carrera de hoy me dio aún más confianza, más ganas de volver a casa y seguir con mi trabajo”.

La corredora tanzana Sisilia Panga cruza la meta de la carrera San Silvestre, en San Pablo MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Una fiesta récord

La San Silvestre 2025 contó con un récord de 55.000 corredores inscriptos, procedentes de 44 países. La primera San Silvestre se celebró la noche del 31 de diciembre de 1925, por iniciativa del periodista Cásper Libero, fundador del diario Gazeta Esportiva, después de haber asistido a una carrera nocturna en París.

Desde entonces la cita se celebra anualmente, a excepción de 2020, cuando debió suspenderse por la pandemia de coronavirus. La competición abandonó su horario nocturno con el tiempo y comenzó a correrse por la mañana a partir de 2012 debido a las altas temperaturas del verano. Los máximos ganadores históricos de la centenaria carrera son la portuguesa Rosa Mota, con seis triunfos consecutivos entre 1981 y 1986, y el keniano Paul Tergat, cinco veces vencedor, en 1995, 1996, 1998, 1999 y 2000.

Este 2025 se cumplieron 65 años del tricampeonato logrado por Osvaldo Suárez. El histórico atleta argentino, nacido en Wilde, se quedó con las ediciones de 1958, 1959 y 1960.