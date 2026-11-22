Dos de las imágenes que dejó el sábado de definiciones en el Nations Championship involucran a entrenadores. Rassie Erasmus volvió a dar la nota, esta vez saliendo en vivo por streaming mientras miraba el partido de sus Springboks contra Irlanda desde su hotel en Dublín, luego de la suspensión por seis partidos por criticar al arbitraje en la derrota ante Francia. Otra, la de Gonzalo Quesada corriendo escaleras abajo entre el público del estadio de Údine antes de la finalización del partido de Italia, que terminaría con derrota ante Fiji. Al llegar al terreno de juego, criticó airadamente al árbitro Andrew Brace.

Una de las acciones controvertidas: Gerónimo Prisciantelli es tocado en la disputa aérea, pero la árbitro le cobró penal a Pablo Matera por obstrucción. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Tenía sobradas razones Felipe Contepomi para sumarse a la ola de críticas que está padeciendo el arbitraje en esta ventana de noviembre luego de la actuación de la escocesa Hollie Davidson en la durísima derrota de los Pumas ante Francia en París. Ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones en procura de sentar posición cuando sintió que su equipo salió perjudicado. Esta vez, eligió la mesura.

“Lo que a mí me parezca no cuenta, así que no voy a opinar porque por ahí puedo ser suspendido. Hay una censura de poder dar opinión sobre cosas de referees”, respondió en conferencia de prensa a la consulta si estaba de acuerdo con la roja que recibió Mayco Vivas. “Yo creo que lo importante es que sea siempre igual, ¿no?, que estas acciones que hoy son roja, mañana también sean roja en otro partido, que haya el mismo criterio en todo. Pero si eso es roja, es roja.”

Los Pumas jugaron un correcto primer tiempo, elevando el nivel respecto de los dos partidos anteriores y a la altura de lo que exige jugar contra el equipo más entonado del momento (perdían 14-7 al entretiempo). Salieron a jugar el segundo con la misma enjundia, pero allí el partido se empezó a escapar. ¿Exceso de energía o distinta vara por parte de la árbitro? Lo cierto es que una seguidilla de penales en contra frustraron sus ataques y lo pusieron contra su in-goal. Francia apoyó otro try (21-7), pero el partido estaba al alcance cuando sobrevino la debacle.

La escocesa Hollie Davidson dirigió por primera vez a los Pumas FRANCK FIFE - AFP

A los 20 fue amonestado Mayco Vivas en la limpieza de un ruck en un ataque profundo albiceleste que luego devino en roja tras la revisión del bunker. A los 26, Julián Montoya hizo un penal evitable y luego cometió un exabrupto contra la árbitro y vio la amarilla. Quince contra trece sobrevino la debacle y Francia se impuso justamente por 45-14.

“No vale la pena dividir [el análisis] entre un tiempo y otro, pues el partido son los 80 minutos”, advirtió Contepomi. “Creo que sí es verdad que en el primer tiempo estuvimos más prolijos, supimos bien lo que queríamos hacer, y en el segundo tiempo fue raro porque al principio hubo situaciones en las que Francia estuvo cerca del in-goal y pudimos frenarlos, pero cuando nosotros queríamos atacar fuimos indisciplinados y cometimos errores por los que perdimos esa iniciativa y se la dimos a ellos. Cuando te pasás un tiempo defendiendo y cometiendo errores cada vez que vos tenés la pelota contra un equipo como Francia, la vas a pagar caro.”

En el pasado, Contepomi había sido muy crítico públicamente con distintos arbitrajes. Por ejemplo, tras el partido ante Irlanda en Dublín en 2024 o en los dos partidos en Australia por el Rugby Championship 2025. También se cruzó con Tom Curry en el túnel de salida luego de que éste lesionara a Juan Cruz Mallía en un tackle al límite que no fue sancionado como infracción. Esto llevó a que World Rugby dispusiera sanciones para quienes criticaran abiertamente al arbitraje. El primero en pagar las consecuencias fue Quesada, que tras cuestionar varios fallos en la derrota ante Nueva Zelanda en julio fue suspendido por dos partidos. En la semana, Erasmus recibió una sanción de seis partidos tras cuestionar vía streaming la actuación del árbitro en la derrota ante Francia.

"Lo que a mí me parezca no cuenta, así que no voy a opinar porque por ahí puedo ser suspendido". dijo Contepomi. FRANCK FIFE - AFP

Contepomi no le escapó a la autocrítica, pero como en los dos partidos anteriores, ante Irlanda e Italia, puso el foco en “errores individuales” por sobre cuestiones colectivas. “Tenemos que reveer cosas individualmente y no como equipo. Tuvimos muchos errores cuando queríamos agarran envión por pasar sobre el ruck. Tenemos que tener la mente un poco más fría y la verdad no se le puede achacar a nadie en cuanto al esfuerzo”, dijo ante las cámaras de ESPN. “Los chicos dan todo, pero hay que canalizarlo correctamente porque sino vamos a estar todo el tiempo hablando de esto. Nos costó muy caro la poca disciplina. Después hubo momentos difíciles de los que pudimos salir adelante, pero cuando ibas a sacar la cabeza te volvías a hundir por errores propios.”

En un año distinto, sin Rugby Championship y con un partido adicional en esta gira a partir de la introducción del Nations Championship, los Pumas tienen la oportunidad de maquillar una temporada signada por el retroceso con una actuación positiva ante Escocia, un rival de jerarquía y hoy por hoy superior a la Argentina, pero que está un escalón por debajo de las potencias.

“Primero hay que recuperar, ver cuantos jugadores disponibles tenemos y después hay que tomarlo como una oportunidad de tener una semana más juntos y poder seguir trabajando en conceptos a mejorar”, dijo Contepomi respecto al duelo del domingo, a las 10.10 de la mañana en Twickenham, antesala de la gran final entre Francia y Sudáfrica. “No tuvimos mucha suerte con las lesiones en estos últimos meses pero es parte del juego y será la oportunidad para otros.”

A esta historia todavía le queda un capítulo más.