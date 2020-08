Fernando Alonso empezó a desandar la tercera experiencia en las 500 Millas de Indianápolis; el Rally Dakar, en territorio árabe, la única competencia que realizó el asturiano en el año Fuente: AP

El primer test, recorrer kilómetros y reconocer el auto que le permita cumplir el sueño. Fernando Alonso inició una nueva aventura en un año que es un carrousel de emociones, entre el estreno en el Rally Dakar y el anuncio del regreso a la Fórmula 1 en 2021. Piloto versátil, el asturiano no le escapó al sacrificio para aprender los secretos que le permitieron transitar por el desierto de Arabia Saudita, en el arranque del calendario, y también enseñó que conserva la destreza, la inteligencia y la velocidad para retornar a los 39 años al Gran Circo. Entre los extremos, la carrera que en los últimos años le quita el sueño: las 500 Millas de Indianápolis, que ayer tuvo su episodio de apertura, rumbo a la cita del domingo 23 de agosto. Firmar la Triple Corona, un título honorífico y que solo pudo completar Graham Hill en 1974, la meta del ovetense, que ensayará el tercer intento en el Indianápolis Motor Speedway.

Es temprano para sentirse candidato, aunque la primera sensación sobre el Arrow McLaren SP le dibuja una sonrisa y alienta a motivarse: Alonso marcó el quinto mejor tiempo en los relojes, el segundo de la jornada en velocidad de punta. Restan jornadas de pruebas de configuraciones y de ajustes, aunque después de cuatro horas y media de entrenamientos el bicampeón de la F. 1 desarrolló la tarea que el equipo proyectó, sin contratiempos.

Primero giró con los novatos y con aquellos que llevan más de seis meses sin competir en IndyCar: 29 vueltas en diferentes stints cumpliendo con las velocidades que le marcaba la organización; con ritmo, de modo paulatino, subió las velocidades medias vuelta a vuelta, hasta marcar una velocidad de punta máxima por giro de 352 km/h. Más tarde, una vez que ejecutó con los requisitos y la burocracia del reglamento, ensayó con los 33 pilotos inscriptos que tomaron contacto con la pista, dedicándose a descubrir cuál podría ser la mejor puesta a punto para su estilo de manejo.

"El comportamiento del auto es muy distinto por el aeroscreen [una protección que consiste en una pantalla laminada de policarbonato con una capa antirreflectante que se sitúa frente a la cabeza para evitar posibles impactos], hay que adaptarse al cambio de visibilidad, aunque de velocidad estamos bien. Tuvimos un ambiente más relajado que en 2019, no debimos estresarnos más de la cuenta y pienso que estaremos en una posición competitiva. El primer balance me deja contento", comentó Alonso, que llevará el N° 66; el Arrow Mclaren SP será impulsado por un motor Chevrolet.

El bajo número de participantes descarta la posibilidad de que Alonso se quede sin un lugar en la grilla, tras la qualy, como ocurrió en 2019, cuando el equipo del argentino Ricardo Juncos -Juncos Racing- lo eliminó en la última vuelta. El año pasado la aventura resultó una pesadilla desde el inicio y la sociedad McLaren-Carlin, con motor Chevrolet, le dejó un sabor amargo: Kyle Káiser, en el último intento, frustró al asturiano. Dos años antes, en su primera incursión, bajo el paraguas del equipo Andretti, el impulsor Honda le arrebató la oportunidad de triunfo cuando aceleraba entre los candidatos y a la prueba le restaban 17 vueltas.

"No tengo dudas de que Arrow SP y su gran experiencia nos dará un plus este año, porque el año pasado no estábamos listos para el desafío. Pero debemos ir paso a paso, hay demasiado trabajo por delante", resaltó Alonso, que ya estampó su firma en el Gran Premio de Mónaco de F. 1 y en las 24 Horas de Le Mans, pero se debe la victoria en Indianápolis para sellar la Triple Corona. Jochen Rindt fue el último piloto en desafiar la conquista: en 1965, junto con Masten Gregory, con una Ferrari 250 LM, se impuso en Le Mans; cinco años después, el alemán fue campeón de la F. 1 y su primer triunfo en esa temporada fue en el GP de Mónaco, con Lotus Ford Cosworth. Falló en los dos intentos en el legendario óvalo estadounidense: fallas mecánicas lo hicieron desertar de las pruebas de 1967 y 1968.

"Encaro la carrera sabiendo que los próximos dos años será imposible venir, por esa razón estoy centrado al máximo y quiero dar lo máximo para ayudar al equipo", anunció Alonso, que realizará la última experiencia con McLaren, antes de retornar a la F. 1 con Renault, con quien firmó un vínculo por dos temporadas. El CEO de la escudería de Woking, Zak Brown, destacó el compromiso del ovetense: "Está dedicado como lo hizo siempre y su deseo es ganar, porque al involucrarse con la F. 1 ya no tendrá oportunidades en el corto plazo de volver a IndyCar y triunfar en las 500 Millas de Indianápolis".

Con el mismo formato de la primera sesión, con una extensión de seis horas y media, Alonso desandará la segunda jornada de entrenamientos; el viernes, en el Fast Friday, se probarán los autos alistados para condiciones de clasificación y tras la práctica se realizará el sorteo que dividirá a los pilotos en dos grupos para la qualy que se desarrollará entre sábado -se fijarán las posiciones de los puestos 10 a 33- y domingo, los nueve autos que batallarán por la pole en el Fast Nine.

El domingo 23 de agosto y sin público por primera vez en la historia -debido al rebrote de casos de Covid-19 en el estado de Indiana-, las 500 Millas de Indianápolis desandarán su capítulo 104. Fernando Alonso intentará en su tercera experiencia no solo completar el recorrido, un piloto competitivo de la jerarquía del asturiano siempre batalla por la victoria y la gloria.