Franco Colapinto está acostumbrado a viajar en avión desde chico. Para los deportistas en sí, es una rutina más, sean pilotos, tenistas, golfistas, basquetbolistas o polistas, por citar algunas de las disciplinas en las que subirse a un vuelo es materia frecuente.

Durante la semana, a través de un video que se viralizó rápidamente, a los usuarios de las redes sociales les llamó la atención un detalle. En rigor, dos: el primero, que Franco viajara en clase Económica; el segundo, que llevara el casco en la cabina. Hubo quienes lo marcaron como algo curioso y otros hasta recriminándole al piloto de Alpine de Fórmula 1 “que no despachara el casco” por ahorrar el eventual recargo en la tarifa. Desconociendo cuestiones básicas, desde ya.

Los tenistas suelen llevar los raqueteros con las raquetas en la cabina: no las despachan por una cuestión de certeza de que van a llegar en buen estado a destino. Del mismo modo que a nadie se le ocurriría mandar a bodega una laptop, por ejemplo.

Con el casco puesto

Colapinto en el check-in

Lo cierto fue que Colapinto llegó a Qatar, con una escala en Europa, viajando en la última fila del avión (un sector muy concurrido por la ubicación de los sanitarios), con su casco a la vista para mayor tranquilidad. Este domingo se correrá el Gran Premio al que llega envalentonado luego del sexto puesto conseguido en Las Vegas, en una de las mejores carreras de la historia. Aunque las noticias no fueron buenas para la escudería de antemano, al ser advertido por un exceso en el gasto anual reglamentario.

Aun así, existía la intriga de ese viaje desde Las Vegas de Colapinto y el tema del casco. Juan Fossaroli, periodista de ESPN y que sigue al argentino por todo el mundo, lo abordó para hablar sobre distintos temas, aunque uno de ellos fue precisamente el casco. Y Franco dio detalles de su suerte de “odisea” al afrontar el check-in...

El vuelo desde Las Vegas

Colapinto viajó otra vez en clase turista: lo filmaron al volver del GP de Las Vegas

El problema de Colapinto no era sólo el casco, sino que en total tenía que subir al avión con cuatro equipajes, cuando en el mejor de los casos puede llevar un carry-on y una mochila pequeña. Y ahí comenzó su calvario: tuvo que empezar a repartir las cosas entre otros viajeros que “se solidarizaron” con el incómodo momento que vivió. Aunque lo tomó con humor, tal su estilo.

“Tenía cuatro bolsos, la verdad. Y no quería despachar el casco. Si lo despacho, te lo rompen, te rayan la pintura, te rompen el alerón de atrás o el de adelante. Entonces no podés despacharlo. Había argentinos por todos lados. Me encuentro a dos que estaban en mi fila y les pedí si me podían llevar la matera. No podían porque ya tenían sus dos cosas, pero pudieron meter todo dentro de su valija. Voy de vuelta al check-in con tres cosas y me dicen ‘No, no, son tres’. Así que saqué la funda del casco y se la di a otro argentino y subí con el casco puesto, porque cuando lo llevás así no se pueden negar. En todo el avión tenía cosas repartidas...”, contó el piloto de Alpine.

En el check-in

Colapinto y el casco

Alpine y los gastos

¿Cuál fue el problema de Alpine al llegar a Qatar y cómo es el cuadro de situación? La sanción que recibió el equipo francés por parte de la Federación Internacional del Automóvil por haber excluido de su registro para el límite de gastos reglamentario, de forma incorrecta, algunos de sus gastos operativos no debería afectar su rendimiento ni ahora ni el año próximo.

Alpine aceptó que, sin pasarse del límite anual establecido para 2025 (167 millones de dólares), había cometido un error de procedimiento. Mientras que al equipo Williams, que sí superó el límite de costos en 815.000 dólares, se le aplicó una multa económica y una pérdida del 1,5 % de las horas de uso de su túnel de viento, a Alpine no se le impuso castigo deportivo alguno.

Colapinto fue visto en la clase turista del avión

De esta manera, Alpine mantendrá intactas las cifras de su balance anual, que dejan bien parado a Flavio Briatore. En 2024, Alpine había perdido 19 millones de dólares. En 2025, ya con la influencia del ejecutivo italiano, que inició su gestión en setiembre de 2024, la casa de Enstone tuvo ingresos por 373 millones de dólares y un beneficio de 10,4 millones de dólares.

Difícilmente los equipos de F1 superen en 2026 el límite de gastos que la FIA ha llevado a 215 millones de dólares, ajustando por inflación pero incluyendo en la tabla que se audita otros gastos que antes no se contemplaban.