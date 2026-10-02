Franco Colapinto finalizó último en la segunda práctica del GP de Bahréin de F1 y sumó una nueva penalidad

SEPANG (AFP).- Tras la polémica provocada por una arriesgada maniobra de adelantamiento que acabó, en el último Gran Premio en Bakú, con un accidente en el que se vieron implicados los dos Alpine y el McLaren de Lando Norris, el argentino Franco Colapinto no tuvo una actuación destacada en el primer día del GP de Bahréin, que se desarrolla en Sepang, Malasia.

Criticado duramente por Norris por esa maniobra, que llevó incluso al jefe de Alpine, el italiano Flavio Briatore, a amenazar a Colapinto con tomar medidas, el argentino marcó en la sesión vespertina el peor tiempo de toda la parrilla a más de dos segundos del penúltimo clasificado, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

Ante los periodistas, Briatore dijo este viernes: “Claro que me decepcionó cuando ocurrió, pero es otra carrera y todo el mundo se olvida. Tenemos que seguir mirando al futuro. El pasado es pasado y no se puede hacer nada”.

Colapinto se enfrenta a una sanción de 15 puestos en parrilla, por el accidente de Bakú y por montar un motor nuevo.

Tras terminar el primer día en Malasia, el piloto de Alpine habló con ESPN y aseguró: “Estoy enfocado en la carrera. Creo que todavía hay mucho por trabajar, pero hicimos todo long runs, en toda la FP1 y en toda la FP2”.

Tras ello, siguió: “Obviamente hay mucho por seguir aprendiendo y por seguir trabajando, pero el ritmo en la FP2 fue bastante bueno, así que hay que intentar avanzar. El sábado obviamente está un poquito perdido con la penalización, así que intentaremos enfocarnos en el domingo y avanzar en la carrera”.

Franco Colapinto en Malasia

Al referirse a los motivos por los que no buscó una vuelta rápida, Colapinto marcó: “No estábamos enfocados en eso obviamente, porque no tengo qualy este fin de semana, largo último igualmente con los 15 puestos, así que hay que enfocarse en la carrera y tener un poquito mejor ritmo que los demás”.

Para cerrar, indicó: “Vamos a ir para adelante, es el objetivo”.

Resumen del primer día en Malasia

Red Bull y Ferrari dominaron los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Bahréin de F1, deslocalizado al circuito de Sepang (Malasia), este viernes, en una jornada en la que Mercedes, dominadora del Mundial, quedó muy retrasada.

El piloto monegasco Charles Leclerc marcó con su Ferrari el mejor crono de la sesión vespertina, con 1:37.528, seguido muy de cerca por el Red Bull del francés Isack Hadjar (1:37.627) y el McLaren del británico Lando Norris (1:37.665).

Con esta buena actuación, el piloto monegasco de 28 años plasma con números la defensa que el jueves hizo del jefe de la escuderia, el francés Frédéric Vasseur, muy criticado por la falta de resultados esta temporada del legendario constructor italiano.

Vasseur ha estado en el centro de las especulaciones desde que el exjefe de Red Bull Christian Horner describiera Ferrari como el “trabajo soñado” en una entrevista reciente.

Bajo condiciones de fuerte calor y con 60ºC en la pista, completaron el Top 6 los otros tres pilotos de estas mismas escuderías: cuarto fue el neerlandés de Red Bull, seguido por el británico de Ferrari Lewis Hamilton y el McLaren del australiano Oscar Piastri. Todos ellos marcaron tiempos por debajo del minuto y 38 segundos.

Primer día de Malasia JADE GAO - AFP

Los dos principales aspirantes al título Mundial, el italiano Kimi Antonelli (líder con 302 puntos) y el británico George Russell (236) superaron ese límite y quedaron por detrás de sus rivales.

Russell acabó con el séptimo mejor crono (1:38.02) y, justo por detrás suyo, con un retraso de cuatro centésimas, su compañero Antonelli.

Por la mañana, en la primera sesión, fue Verstappen el más rápido, seguido por Russell y Hadjar.

La segunda sesión terminó con el coche de seguridad virtual (VSC) después de que el Audi del brasileño Gabriel Bortoleto se detuviera en pista por una avería en la transmisión, en el único incidente registrado en un circuito de Sepang con un asfalto polvoriento y de poco agarre, que recibe la F1 por primera vez desde 2017.

Este Gran Premio de Bahréin estaba programado para el inicio de la temporada, pero fue suspendido por la guerra en Medio Oriente y posteriormente trasladado a Malasia.