A qué hora es el GP de Hungría de la Fórmula 1 2026

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La decimotercera carrera de esta temporada se disputa en la mañana argentina de este domingo; Lando Norris, de McLaren, largará en el primer lugar de la parrilla
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Este domingo, desde las 11 (hora argentina), se disputa el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 (F1). La decimotercera fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Circuito de Hungaroring y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en las plataformas Disney+, en su plan Premium, y F1 TV Pro.
Es la sexta fecha del calendario europeo y la decimotercera del año (los GPs de Bahréin y Arabia Saudita se cancelaron por la Guerra de Medio Oriente). Andrea Kimi Antonelli llega como el líder de la tabla de posiciones de pilotos y Mercedes domina con claridad la clasificación general de constructores. Lando Norris (McLaren) logró la pole position y largará primero, mientras que Lewis Hamilton (Ferrari) saldrá segundo. Franco Colapinto (Alpine), por su parte, saldrá 13°.
Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Hungría
Viernes 24 de julio
- Práctica libre 1: No participó.
- Práctica libre 2: 21°.
Sábado 25 de julio
- Práctica libre 3: 14°.
- Clasificación: 13°.
Domingo 26 de julio
- Carrera: 10.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Cómo ver online el Gran Premio de Hungría
El Gran Premio de Hungría se disputa este fin de semana en el circuito de Hungaroring, con la carrera programada para este domingo a las 10 de la Argentina. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.
- Fox Sports.
- F1 TV Pro.
- Disney+.
Here’s how the drivers line up for the 2026 Hungarian Grand Prix 👀#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/UnJQsAZk7v— Formula 1 (@F1) July 25, 2026
Cronograma y ganadores de la F1 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).
- GP de Austria: George Russell (Mercedes).
- GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
- GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
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