A qué hora es el GP de Hungría de la Fórmula 1 2026

Este domingo, desde las 11 (hora argentina), se disputa el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 (F1). La decimotercera fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Circuito de Hungaroring y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en las plataformas Disney+, en su plan Premium, y F1 TV Pro.

Es la sexta fecha del calendario europeo y la decimotercera del año (los GPs de Bahréin y Arabia Saudita se cancelaron por la Guerra de Medio Oriente). Andrea Kimi Antonelli llega como el líder de la tabla de posiciones de pilotos y Mercedes domina con claridad la clasificación general de constructores. Lando Norris (McLaren) logró la pole position y largará primero, mientras que Lewis Hamilton (Ferrari) saldrá segundo. Franco Colapinto (Alpine), por su parte, saldrá 13°.

Franco Colapinto en Hungaroring; el argentino buscará sumar puntos nuevamente en la F1 ap - AP

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Hungría

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: No participó.

No participó. Práctica libre 2: 21°.

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 14°.

14°. Clasificación: 13°.

Domingo 26 de julio

Carrera: 10.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el Gran Premio de Hungría

El Gran Premio de Hungría se disputa este fin de semana en el circuito de Hungaroring, con la carrera programada para este domingo a las 10 de la Argentina. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

Here’s how the drivers line up for the 2026 Hungarian Grand Prix 👀#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/UnJQsAZk7v — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

Cronograma y ganadores de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

El podio del Gran Premio de Bélgica, con Kimi Antonelli, Charles Leclerc y Max Verstappen Geert Vanden Wijngaert - AP